Les 10 règles d’or pour prendre des selfies parfaits et obtenir de nombreux likes

Levez la main qui n’a jamais pris de selfie avec son smartphone. Maintenant, lève la main qui n’a jamais publié l’une des photos prises sur les réseaux sociaux. Imaginons que les mains encore baissées soient peu nombreuses, cependant, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces deux catégories et pour tous ceux qui veulent affiner leur technique, voici quelques règles pour améliorer vos selfies.

Pour certaines personnes, prendre un selfie est presque une nécessité. Pas forcément la photo sera publiée mais c’est un moyen de pouvoir vérifiez votre tenue ou pour vous sentir plus en confiance. En revanche, avant d’obtenir un résultat satisfaisant, les autres utilisateurs doivent réessayer. Merci à nos 10 règles vous permettent d’améliorer votre technique et obtenez un selfie parfait dès le premier coup.

Seuls des selfies parfaits grâce à ces 10 règles

Découvrez votre meilleur profil: les photos de face sont difficiles à gérer et ont tendance à écraser le sujet surtout lorsque l’arrière-plan n’est pas le meilleur. Apprenez à trouver votre meilleur profil ou à mettre en évidence des pommettes, un grain de beauté, etc. Le côté gauche a tendance à être plus photogénique que le droit, mais ce n’est pas une science exacte.

Faites pivoter votre torse: le deuxième point est directement connecté au premier. Cette fois, cependant, les conseils s’appliquent davantage aux photos en pied. Pour paraître plus mince, vous n’avez pas besoin de prendre une photo frontale. Il est toujours préférable de tourner légèrement le torse et de placer une jambe devant l’autre, en déplaçant le poids sur la jambe la plus en arrière. Pour un tir encore plus complet, il est possible de placer une main sur le côté en mettant ainsi en valeur la taille.

La posture est aussi fondamentale que l’expression: les épaules doivent être ouvertes pour éviter l’effet de bosse horrible. Tout ce que vous avez à faire est de rapprocher vos omoplates pour avoir l’air plus grand, plus puissant et, pour les filles, mettre en valeur le décolleté. De cette façon, il sera également possible d’améliorer l’exposition du visage.

Gardez une expression détendue: l’expression faciale joue un rôle fondamental dans la photo. Pas de visages étranges mais une expression détendue et souriante. Pour de meilleures performances, placez le smartphone légèrement plus haut que la ligne des yeux.

Amincissez votre visage: En étirant légèrement la tête vers l’avant, vous pouvez affiner votre visage et étirer la peau de votre cou. De cette façon, le visage sera plus défini et tonique. En appuyant la langue contre le palais, il sera également possible de masquer le double menton.

Le mot de passe pour sourire: si vous avez toujours pensé que dire “fromage” pourrait aider à avoir une expression souriante, vous vous trompez. Le mot nécessaire pour un sourire parfait est “spaghetti”. Grâce à l’orthographe du mot, il est possible de découvrir les dents supérieures avec un effet beaucoup plus naturel.

Même les yeux sourient: Avant de prendre un selfie, fermez les yeux, respirez et rouvrez-les. De cette façon, la peau sera étirée autour des yeux et les pattes d’oie seront évitées. Pour obtenir de grands yeux, il est conseillé de fixer une lumière pendant quelques secondes pour faire dilater les pupilles.

Adieu les cheveux plats: si vous n’aimez pas votre coiffure parce qu’elle est trop plate, alors secouez et secouez vos cheveux avant de prendre la photo.

Choisissez bien vos couleurs: il faut absolument éviter les fantasmes trop vifs ou trop peu accentués. Dans ce cas, il est préférable de choisir des teintes unies.

La lumière est fondamentale: que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur, évitez absolument une source lumineuse positionnée en haut. Préférez plutôt des sources de lumière perpendiculaires au visage. La lumière venant d’en haut accentue les défauts tels que les cernes, une lumière plus diffuse permet plutôt d’améliorer l’expressivité du visage.