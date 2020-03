Les 10 smartphones Android les plus branchés de la semaine dernière

Quels étaient les smartphones Android les plus intéressants de la semaine dernière? Voici le classement établi par GSMArena, créé sur la base des smartphones les plus recherchés par les utilisateurs sur le portail en ligne.

Classement des 10 smartphones Android les plus branchés de la semaine dernière

Les deux premières places du classement sont occupées respectivement par Xiaomi Redmi Note 9 Pro et Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max, le nouveau milieu de gamme présenté par le géant chinois il y a quelques jours, lors d’un événement de lancement en streaming sur ses chaînes officielles. Les deux smartphones ont un grand écran LCD 6,67 pouces avec résolution FullHD +, un SoC Qualcomm Snapdragon 720G avec processeur octa-core et une caméra arrière quadruple. Cependant, Xiaomi Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max, ils se distinguent par certaines caractéristiques.

En troisième position, nous trouvons Huawei P40 Pro Premium. Ce smartphone n’a pas encore été officiellement présenté, mais il y a quelques jours à peine, Geekbench est apparu, montrant certaines fonctionnalités de sa fiche technique. Nous savons, par exemple, que Huawei P40 Pro sera alimenté par un SoC octa-core HiSilicon, ce sera probablement un Kirin 990, accompagné de 8 Go ou 16 Go de RAM.

En quatrième position, il se classe Realme 6 Pro, présenté par la société dans les premiers jours de mars avec la variante de base, suivi de Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, a atterri sur le marché italien il y a quelques jours.

Il se classe en sixième position Xiaomi Redmi Note 8 Pro, suivi de Samsung Galaxy M31 et Samsung Galaxy A51 en huitième position. La variante de base de Xiaomi Redmi Note 8 au lieu de cela, il occupe la neuvième position. Pour clôturer le classement, Realme 6i. Même dans ce dernier cas, il s’agit d’un smartphone non encore officiellement présenté par la société, mais dont certaines informations ont déjà été divulguées à ce sujet. Nous savons, par exemple, que Realme 6i sera alimenté par un SoC MediaTek Helio G80, accompagné de 4 Go de RAM.