Les 100: 5 meilleurs arcs de personnages (et les 5 pires)

Le 100 est rapidement né de sa prémisse initiale de cent délinquants survivant seuls sur Terre. À la fin de la première saison, Grounders et Mountain Men étaient impliqués dans l’émission et fortement référencés.

À partir de ce moment, alors que l’émission portait toujours sur ce qu’il fallait pour survivre, elle posait également diverses questions à ses personnages principaux, les forçant à tester à quelle distance de leur humanité ils étaient prêts à aller. Alors que certains se sont accrochés au leur, d’autres l’ont dit au revoir avec la promesse de le retrouver plus tard. Bien que certains arcs de personnage aient aidé le personnage et le spectacle à avancer, d’autres non.

10 MEILLEUR: LE VOYAGE D’OCTAVIE

L’histoire de la fille sous le plancher qui a sauvé la race humaine en est une que Clarke a racontée à Madi au cours de leurs six années seules. D’une âme plus innocente à une guerrière endurcie, Octavia a grandi selon ses propres termes avec l’aide de Lincoln et Indra. Avec leurs conseils, Octavia a appris la culture, la langue et les styles de combat de Grounder.

Au fil du temps, Octavia n’était pas quelqu’un qui avait besoin d’être protégé, mais quelqu’un qui pouvait se battre et était assez bon pour participer au Conclave. Alors que l’année noire avait changé Octavia, elle ne l’avait pas laissé la ruiner. Octavia a compris où les choses avaient mal tourné et s’est efforcée de les arranger. Pendant son séjour à Sanctum, Octavia a réalisé qu’elle voulait se racheter pour ses actions passées.

9 PIRE: L’INFLUENCE DE PIKE

La saison trois était un point sensible pour les fans du 100. La mort de Lexa n’était qu’une partie des problèmes majeurs que les téléspectateurs avaient avec la troisième saison. Comme le versement se concentrait davantage sur le style de vie Grounder que sur la vie des délinquants, il y a eu un changement dans la narration. Des divergences d’opinion séparaient également Clarke et Bellamy.

Avec les deux co-dirigeants séparés, Bellamy a perdu une partie de sa croyance en l’alliance entre son peuple et les Grounders, rejoignant Pike pour allumer ceux qu’ils considéraient autrefois comme des alliés. L’influence de Pike a provoqué plus de conflits entre les frères et sœurs Blake, surtout après que Pike ait tué Lincoln.

8 MEILLEUR: MARCUS KANE

Marcus était plus un antagoniste lors de la première saison. Kane tenait à ce que les règles survivent sur l’Arche. Il n’était pas aussi intéressé que Abby ou Jaha par la possibilité que les délinquants au sol soient vivants. Au lieu de cela, Kane pourrait être considéré comme l’ennemi du progrès au cours des deux premières saisons.

Cependant, plus il passait de temps sur le terrain, plus la perspective de Kane changeait car il comprenait que les règles étaient différentes sur Terre et dans l’espace. Kane a reconnu que le monde sur Terre ne lui appartenait pas, Abby et Jaha, mais à la direction combinée de Clarke et Bellamy. Kane s’est toujours souvenu de l’importance de conserver son humanité quelle que soit la situation.

7 PIRE: ABBY GRIFFIN

Le temps d’Abby Griffin dans la série est devenu un lent déclin du héros au méchant. Bien qu’Abby n’ait jamais été l’antagoniste centrale, elle a finalement fait des choix qui dépassaient ce que les autres étaient prêts à faire. Abby était contre le leadership de Clarke dans la saison deux, alors qu’Abby tentait de prendre le contrôle. Cependant, les saisons cinq et six sont celles où les pires traits d’Abby sont mis en évidence.

Quand Octavia a lutté en tant que leader pendant l’année noire, Abby a suggéré l’idée du cannibalisme, et quand les choses ont dérapé, a imposé tout le blâme à Octavia et a évité de prendre toute responsabilité. Dans la saison six, Abby a volontairement permis à Marcus de reprendre le corps d’une autre personne, tuant effectivement une personne innocente dans le but de récupérer Kane. Cependant, son plan a échoué lorsque Kane a décidé de mourir car ce n’était pas le genre de vie qu’il voulait.

6 MEILLEUR: MONTY ET HARPER’S ENDING

Sur The 100, il était rare de voir un personnage obtenir une fin aussi belle que Monty et Harper. Après avoir décidé de passer dix ans à se détendre sans possibilité de guerre ou de mort, ils ont découvert que la Terre ne se régénérait pas comme ils le pensaient. Cependant, ils n’ont pas abandonné.

Au lieu de cela, ils ont passé leur vie à élever leur fils, Jordan, et à chercher une nouvelle planète pour leurs amis. Au fil des ans, Monty et Harper ont documenté leurs expériences à travers des clips vidéo qui se sont terminés avec Monty disant à ses amis d’être les bons.

5 PIRE: OCTAVIE ET ​​RELATION BELLAMY

Octavia n’avait que Bellamy et leur mère, Aurora, sur lesquels compter pendant des années. Après avoir été découverte, Octavia a été envoyée pour attendre son examen dans le casier judiciaire, et Aurora a flotté. Envoyé sur Terre, Bellamy s’est rangé sur le navire pour retrouver et protéger sa sœur cadette.

Cependant, Bellamy s’est mis trop de pression pour protéger Octavia. Il y avait des moments où il ne pouvait pas voir Octavia comme quelqu’un qui grandissait avec ses propres opinions et compétences. En représailles, Octavia s’efforça de découvrir qui elle était sans les confins de l’Arche. Finalement, leurs situations et leurs arguments les séparèrent. Dans la saison six, Bellamy a finalement dit qu’Octavia était sa sœur, mais ce n’est pas sa responsabilité, une reconnaissance du mantra de Bellamy, “Ma sœur, ma responsabilité.”

4 MEILLEUR: LA RACHAT DE MURPHY

Si Bellamy était un problème lors de la première saison, Murphy était bien pire. Murphy était moins fidèle et plus disposé à faire tout ce qui était nécessaire pour se maintenir en vie. Étant donné le surnom de “cafard”, Murphy a survécu à tout ce qui lui a été lancé.

Au fil du temps, Murphy a appris à valoriser ses amis plutôt que de se préoccuper de lui-même. Alors que Murphy grandissait pour se soucier des autres, il veillait plus souvent à leur sécurité. Sa croissance a montré après le saut de temps, même si certaines parties de lui sont restées le cafard du passé. Il a également accordé beaucoup de valeur et d’importance à ses amis.

3 PIRE: L’ATTITUDE D’AUTO-DROIT DE RAVEN

Raven est un génie. Elle a aidé ses amis à vaincre chaque adversaire rencontré. Pourtant, elle ne parvient pas à se présenter comme quelqu’un qui a pris des décisions douteuses. Raven a blâmé et jugé Clarke pour des choix tels que Mount Weather et faire la liste de ceux qui peuvent vivre et mourir en préparation de Praimfaya.

Bien que Clarke ait été un objectif plus central dans ces scénarios, Raven n’est pas non plus innocent. Raven a participé avec impatience aux bombes destinées à tuer Grounders et a rejoint les autres pour torturer Lincoln. Cependant, Raven a fait de nombreuses déclarations au cours de la saison six selon lesquelles elle n’avait pas perdu son humanité.

2 MEILLEUR: LEADERSHIP DE CLARKE ET BELLAMY

Il était clair au début de la série que Clarke et Bellamy avaient des croyances radicalement différentes sur la façon de survivre sur le terrain. Leurs différences ont tracé une ligne dans le sable entre les délinquants alors qu’ils tentaient d’écouter les deux dirigeants.

Déterminant que travailler ensemble serait mieux que là où une dispute constante les avait amenés, Clarke et Bellamy ont traversé leurs différences pour devenir une équipe, et cela a fonctionné. Plus ils passaient de temps ensemble, mieux ils se comprenaient et formaient un lien qui leur permettait de diriger en tant qu’unité. Même s’ils ont dû faire face à de nombreux désaccords, Clarke et Bellamy font toujours les meilleurs choix en tant que front uni.

1 PIRE: FINN COLLINS

Lorsque les délinquants ont atterri sur le sol, Finn s’est rapidement rangé du côté de Clarke au sujet des services de survie nécessaires. Alors que Bellamy avait tendance à être plus disposé à se battre, Finn souhaitait une approche plus amicale. Plutôt que d’avoir une guerre, Finn voulait négocier une alliance ou une paix entre les délinquants et les Grounders. Après la séparation des délinquants à la fin de la première saison, le souhait de paix de Finn a été rejeté par la fenêtre.

À sa place, grandit un Finn Collins vengeur, désespéré d’une détermination résolue à sauver Clarke Griffin des griffes des Grounders. Ce n’est qu’après avoir tiré et blessé un groupe de Grounders que Finn a appris que Clarke n’était pas là du tout. Pourtant, il croit toujours l’avoir trouvée. En fin de compte, pour conclure une alliance entre Skaikru et Trikru, Finn doit mourir pour ses actions contre les Grounders.

