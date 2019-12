les 12 caméras les plus excitantes de la décennie | TechRadar

Il est juste de dire que le monde de la caméra a un peu changé au cours de la dernière décennie. En 2010, notre idée d'un caméscope était le Nokia N8 et les drones étaient toujours des avions militaires.

Quels sont les pionniers de la photographie qui nous ont le plus enthousiasmés au cours des dix dernières années? C'est un choix difficile qui avait été restreint à partir d'une longue liste de dizaines de candidats, mais après un débat enflammé, nous les avons réduits à cette liste.

Qu'ils se démarquent par leur design, leurs fonctionnalités innovantes ou leurs performances globales, ce sont les 12 qui ont vraiment secoué nos volets, aiguisé nos boutons-pression ou nous ont généralement inspiré à atteindre une hyperbole photographique douteuse.

La grande évolution de la caméra (2010-2020)

Avant d'entrer dans la liste, il convient de regarder exactement d'où nous venons depuis 2010.

Au début de la décennie, nous nous appuyions toujours sur des caméras compactes pour nos clichés quotidiens, tout en nous passionnant pour des fonctionnalités telles que la vidéo 3D et les projecteurs intégrés (oui, vraiment), qui sont depuis tombés au bord du chemin.

Apparue pour la première fois en 2008, la révolution sans miroir ne faisait que commencer au début de cette décennie. À la fin, il est juste de dire que bien qu'ils n'aient pas encore tout à fait tué le reflex numérique, le diagnostic est assez terminal.

Il y a aussi eu la marche imparable du smartphone. Les premiers cameraphones comme le Sony Ericsson Xperia X10 et le Nokia N8 étaient étonnamment capables au niveau matériel, avec respectivement des capteurs 8MP et 12MP et des fonctionnalités comme la vidéo 720p à 30fps.

Mais c'est la photographie informatique dirigée par les téléphones Pixel de Google qui a vraiment propulsé les smartphones bien au-delà des appareils photo compacts et sur le territoire des appareils photo dits “ passionnés ''. Bien sûr, il existe encore de nombreuses raisons d'acheter un appareil photo dédié, qu'il s'agisse d'un appareil photo reflex numérique ou sans miroir, notamment la qualité d'image lors de la visualisation ou de l'impression de photos de plus grande taille qu'un écran de téléphone.

Au cours de la prochaine décennie, cependant, nous nous attendons à ce que les smartphones défient davantage l'appareil photo traditionnel, les appareils photo reflex numériques deviennent une chose du passé et que les prix baissent alors que la technologie commence à se stabiliser.

Jusque-là, voici par ordre chronologique les 12 appareils photo, téléphones et drones qui ont propulsé la photographie vers de nouveaux sommets au cours de la dernière décennie …

Samsung NX10 (2010)

(Crédit d'image: Future)

Pourquoi c'était excitant: de gros capteurs arrivent sur de petites caméras sans miroir

Vous seriez pardonné d'avoir oublié que Samsung était autrefois un grand joueur dans les appareils photo numériques. Vous seriez également pardonné de penser que c'est Sony qui a lancé le format APS-C sans miroir.

Mais ce sont les caméras sans miroir APS-C de Samsung qui ont ouvert la voie dans ce domaine. Le NX10 a été le premier à proposer un capteur de 14,6 mégapixels et un enregistrement vidéo HD (720p) dans un format qui rappelle les reflex numériques.

Cela ne semble pas beaucoup à l'approche de 2020, mais en 2010, cela nous a donné un avant-goût de ce qui allait arriver – même si finalement Samsung s'est retiré du marché avec sa dernière sortie en février 2015.

Jusque-là, les appareils photo sans miroir utilisaient des capteurs plus petits qui étaient inférieurs aux reflex numériques – Samsung nous a montré qu'un boîtier plus petit n'avait pas nécessairement besoin d'être un compromis.

Fujifilm X100 (2011)

(Crédit d'image: Future)

Pourquoi c'était excitant: Eh bien, regardez-le

Au tout début de la décennie, Fujifilm était coincé dans le marasme. Autrefois géant de la photographie argentique, il avait perdu son chemin et poussait les appareils photo compacts sous-marins, la technologie 3D et d'autres produits de niche.

Introduit chez Photokina en septembre 2010 et sorti début 2011, le X100 est l'appareil photo qui a tout changé pour Fujifilm.

Oui, c'était encore une niche – un capteur APS-C dans un appareil photo «compact» avec un objectif fixe et un prix demandé élevé – mais cela montrait de quoi l'entreprise était capable. Il a démontré la qualité d'image fantastique que le reste de la série X a démontré depuis, ainsi que la présentation de nouvelles technologies que la société avait développées, y compris un viseur hybride optique / électronique.

Aujourd'hui, la gamme X propose un grand nombre d'options différentes, qui se sont avérées à juste titre extrêmement populaires auprès des amateurs et des pros. Le X100 est là où tout a commencé.

Sony RX100 (2012)

(Crédit d'image: Future)

Pourquoi c'était excitant: L'appareil photo compact renaît

Nommée comme l'une des meilleures inventions de 2012 par Time, le Sony RX100 d'origine était une véritable innovation lors de sa première commercialisation.

Il comportait un capteur d'un pouce à l'intérieur d'un appareil photo compact de poche – quelque chose qui n'avait jamais été auparavant. Jusque-là, les capteurs d'image à l'intérieur des appareils photo compacts avaient toujours été petits et de faible puissance.

À ce stade, Canon avait à peu près le contrôle exclusif du marché des «compacts premium», avec ses modèles populaires des séries G et S. C'était un nouveau rival qui promettait de faire beaucoup moins de compromis entre une haute qualité d'image et la portabilité.

Telle était la popularité de cet appareil photo, nous en sommes maintenant à sa septième itération avec le Sony RX100 VII, avec une nouvelle version apparaissant à peu près une fois par an. Au fil des ans, diverses autres innovations ont été apportées, notamment la vidéo 4K, des fréquences d'images ultra-rapides, un objectif plus long et un viseur rétractable intégré – mais à ce jour, vous pouvez toujours acheter et faire bon usage du RX100 d'origine.

Nokia Lumia 1020 (2013)

(Crédit d'image: Future)

Pourquoi c'était excitant: Ce fut le grand coup des cameraphones d'aujourd'hui

Si vous vous attendiez à voir un Pixel ou un iPhone dans cette liste, nous ne vous en voulons pas, mais c'est sans doute le Nokia Lumia 1020 qui a changé le jeu du cameraphone d'origine.

Là où les goûts de l'iPhone, Google, Huawei et Samsung foulent maintenant un territoire très familier en poussant leur technologie d'appareil photo de téléphone, nous pouvons en retracer une grande partie jusqu'au Nokia Lumia 1020.

Il a utilisé la technologie PureView, qui fonctionne en suréchantillonnant les pixels pour faire ressortir les détails les plus fins et mieux fonctionner dans des conditions de faible luminosité. Le capteur mesurait 41 mégapixels à un moment où les autres dépassaient à peine 8 (en fait, l'iPhone n'a que 12 ans), et avait également un objectif Carl Zeiss.

Facilement considéré comme le “ cameraphone '' le plus avancé (une expression que nous n'entendons pas si souvent de nos jours) à l'époque, c'était peut-être le premier clou dans le cercueil des appareils photo compacts dédiés.

Leica Q (2015)

(Crédit d'image: Future)

Pourquoi c'était excitant: Une combinaison magique de plein format et d'objectif fixe compact

Fujifilm avait déjà prouvé qu'il y avait un grand appétit pour les très grands capteurs dans les appareils photo compacts. La prochaine étape logique – un capteur plein format – est venue avec l'aimable autorisation du Sony RX1, un an plus tard, mais c'est le Leica Q qui a rendu le concept vraiment souhaitable.

En incluant des fonctionnalités telles que la stabilisation optique de l’image dans l’objectif 28 mm, un écran tactile, un viseur électronique très utilisable et une mise au point automatique rapide, il a grimpé au sommet de la liste de souhaits de chaque photographe de rue.

Ce n'est que récemment que le Leica Q d'origine a été remplacé par le Leica Q2, tandis que la dernière variante Sony est le Sony RX1 II. Mais le Leica Q d'origine est toujours aussi grand que l'un des appareils photo classiques de la décennie.

Canon EOS 5DR (2015)

(Crédit d'image: Future)

Pourquoi c'était excitant: Les capteurs super haute résolution deviennent courants

Au milieu des années 2010, le sans miroir était la grande histoire des appareils photo, mais Canon n'avait clairement pas reçu le mémo.

Il consacrait toujours principalement son attention aux reflex numériques et, désireux de montrer qu'il y avait encore de la vie dans l'ancien format, il a lancé un duo passionnant de modèles plein format qui a franchi la barrière des 50 mégapixels pour la première fois.

Ce n'est que récemment que cette barrière a été franchie par le Sony A7R IV 61 Mpx en 2019, le Nikon D850 se rapprochant assez de son capteur 45,7 Mpx (voir ci-dessous).

Le Canon EOS 5DSR a montré au monde que les capteurs à très haute résolution étaient vraiment réalisables dans des corps qui n'étaient pas des briques uniquement professionnelles.

Olympus PEN F (2016)

(Crédit d'image: Future)

Pourquoi c'était excitant: Micro Four Thirds devient grand sur l'opportunité

Celui-ci est une légère courbe, mais l'Olympus Pen F a fait notre liste pour une raison – il a marqué le point où nous avons commencé à prendre les caméras Micro Four Thirds comme des caméras sérieuses “ principales '', plutôt que des modèles de sauvegarde ou de voyage.

On peut dire que le premier très bon appareil photo système compact était l'Olympus E-M5 Mark II, qui a apporté avec lui des spécifications vraiment attrayantes et a même incité les photographes professionnels à s'asseoir et à en prendre note.

Mais c'est le PEN F qui nous a montré qu'il était non seulement possible d'inclure une gamme de spécifications haut de gamme, mais aussi de faire de la conception de la caméra un argument de vente clé.

Panasonic GH5 (2017)

(Crédit d'image: Future)

Pourquoi c'était excitant: Un appareil photo hybride vidéo / photo vraiment génial

Un appareil photo qui a séduit les vidéastes mais qui a également offert de nombreux avantages aux photographes fixes, le Panasonic GH5 est toujours une excellente option quelques années plus tard.

Avec une construction durable et de nombreuses capacités d'enregistrement vidéo 4K (y compris la possibilité de tourner à 60 images par seconde), il était – et est toujours – le modèle idéal pour la nouvelle race de “ créateurs de contenu '' qui ne sont pas strictement liés à un type de production.

Plus tard, un modèle sœur du GH5, le GH5S, a été annoncé comme un modèle encore plus vidéo-centré, avec ses options 4K étendues, y compris la possibilité de filmer DCI 4K à des fréquences d'images plus élevées.

Nikon D850 (2017)

(Crédit d'image: Future)

Pourquoi c'était excitant: C'était, et c'est toujours, le meilleur reflex numérique jamais conçu

Dans un monde qui s'éloigne rapidement des reflex numériques, le Nikon D850 reste un appareil photo résolument populaire, en particulier parmi les photographes professionnels.

Lancé à l'occasion du 100e anniversaire de Nikon, il comprenait un capteur de 47,5 MP qui répondait aux demandes de photos haute résolution, tout en étant plus que capable de capturer des actions en mouvement rapide. Il est également devenu le premier reflex numérique à obtenir un score de 100 points auprès des analystes indépendants DxOMark.

Un boîtier durable et bien construit répond aux exigences des professionnels, tout en offrant le type d'autonomie dont les appareils photo sans miroir ne peuvent encore que rêver.

DJI Mavic Air (2018)

(Crédit d'image: Future)

Pourquoi c'était excitant: Il a mis la photographie aérienne de niveau professionnel entre les mains de non-pros

Il est difficile de se souvenir d'une époque où la photographie et la vidéographie par drone faisaient partie du paysage médiatique au quotidien. À peine une production télévisée de nos jours semble être complète sans un coup de théâtre dramatique.

Là où jadis vous aviez dû louer un hélicoptère et un équipage pour la journée, des drones toujours accessibles ont apporté ce genre de tir aux masses.

Et pour ceux qui n'ont pas de budget de film, le DJI Mavic Air a également acheté cette même capacité entre les mains de nous, les consommateurs ordinaires. Frappant le juste milieu entre l'accessibilité et la haute qualité d'image, c'est toujours l'un des meilleurs drones que vous pouvez acheter si vous avez envie de vous essayer à la photographie aérienne.

Sony A7 III (2018)

(Crédit d'image: Future)

Pourquoi c'était excitant: Il a apporté plein cadre aux masses

Les capteurs plein format étaient autrefois la réserve des professionnels – ou du moins ceux qui ont beaucoup de revenus disponibles.

L'A7 III de Sony a changé la donne en portant le grand capteur à un public qui aurait pu le trouver hors de portée auparavant.

Un modèle «de base» ou «d'entrée de gamme» avec toute la qualité d'image de quelque chose de beaucoup plus complexe, il montre que vous n'avez pas toujours besoin d'investir d'énormes liasses de billets pour obtenir quelque chose qui produit une qualité d'image fantastique.

Il existe également une gamme d'options qui auraient autrefois associé des zéros supplémentaires à un prix demandé, y compris la vidéo 4K, la stabilisation d'image intégrée et un système AF très performant.

Fujifilm GFX100 (2019)

(Crédit d'image: Future)

Pourquoi c'était excitant: On peut penser à 102 raisons

Nous terminons notre liste avec un appareil photo de format moyen qui a été annoncé à Photokina en septembre 2018, faisant son entrée dans les magasins plus tôt cette année.

Non content d'avoir un capteur 1,7 fois plus grand que ses rivaux plein format, cette bête surdimensionnée vous donne également un énorme 102 mégapixels pour jouer avec. Et dire que l'on considérait jadis les 24 mégapixels comme une offre haute résolution.

Il est vrai que ce n'est pas un appareil photo pour la personne moyenne, mais ce n'est certainement pas aussi cher que vous pourriez le penser. Pour les professionnels qui produisent des images de la taille d'un panneau d'affichage, c'est un bon candidat, tout en donnant également aux amateurs bien nantis d'énormes droits de vantardise.