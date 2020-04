Les 13 meilleurs films de science-fiction pour 2020

Si vous aimez le monde du cinéma, voici l’article que vous attendiez. Nous dirons ce que seront vraiment les meilleurs films de science-fiction de cette année 2020. Vous pouvez donc vous amuser et le plus important est que vous vous amusiez avec de très bons films. Compte tenu de la pandémie de COVID-19, la meilleure façon de voir ces versions est via les plateformes de films en ligne. Commençons!

1.- BIOS

Ce sera un film avec Tom Hanks où il jouera le rôle du dernier homme sur terre. Pour survivre, il utilisera la technologie pour se protéger d’un monde hostile qui ne lui facilitera pas la tâche. Ce film promet beaucoup. Date estimée 2 octobre 2020.

2.- Les nouveaux mutants

Les nouveaux mutants ne seront pas seulement un film de science-fiction, ils seront également mélangés au genre d’horreur. Le décor du film sera basé sur l’univers des X-Men. Malgré de légers retards, le film est déjà sorti en avril 2020.

3.- La guerre de demain

Ce sera un film de guerre qui aura une touche vraiment originale, le personnage principal sera interprété par Chris Pratt. Tout tournera autour du fait que le protagoniste (un soldat) devra remonter le temps pour pouvoir remédier à chacune de ses erreurs passées, l’avenir du monde en dépendra. Date estimée pour le 25 décembre 2020.

4.- Éternelle

Ce sera un nouveau film basé sur le monde de Marvel. Pour l’instant, tout est gardé secret dans le film, il racontera une histoire passionnante de super-héros. Plus précisément, il racontera l’histoire d’étrangers vivant secrètement sur Terre pendant des milliers d’années. Date de sortie estimée pour le 6 novembre 2020.

5.- Chasseur de monstres

Avec Milla Jovovich, il s’agira de la vie du lieutenant Artemis. Il doit gouverner un commandement de soldats dans un monde plein de chaos dû à une série de monstres qui ont détruit presque toute l’humanité. Ce sera un film de science-fiction et fantastique. La première aura lieu le 4 septembre 2020.

6.- Principe

Il pourrait devenir l’un des meilleurs films de science-fiction de 2020. Il sera réalisé par Christopher Nolan, ce sera un film plein de mystère où un détective doit remonter le temps pour éviter le début de la Troisième Guerre mondiale. Il sortira sur les panneaux d’affichage le 17 juillet 2020.

7.- Ghostbusters: au-delà

Ce sera un redémarrage de la saga Ghostbusters avec Paul Rudd. Là, tout recommencera, les événements seront basés 30 ans après les Ghostbusters qui ont connu un succès retentissant dans les années 80. Sa première aura lieu le 21 août 2020.

8.- Top Gun Maverick

Si vous êtes fan du premier film, c’est une excellente nouvelle pour vous. Tom Cruise retournera au grand écran pour jouer dans le deuxième opus de ce classique des années 80. Il sera à nouveau un pilote de guerre plein de grandes compétences et avec une vie très dramatique. Sa première est attendue le 23 décembre 2020.

9.- Sonic Hedgehog

Un film qui parlera du jeu SEGA super populaire. C’est vrai, Sonic ira au cinéma pour la première fois malgré le fait que dans sa première bande-annonce, il a reçu une pluie de critiques négatives. Malgré cela, Paramount a poursuivi le projet, repensé l’esthétique de Sonic et a finalement été publié en février 2020.

10.- L’homme invisible

The Invisible Man retournera au cinéma pour essayer de devenir l’un des meilleurs films de science-fiction de 2020. Le protagoniste du film sera Elizabeth Moss, donc il peut être vu à travers la bande-annonce, le film redéfinira le genre et sera plein de action. Le film est déjà sorti en février 2020.

11.- Injecté de sang

Bloodshot sera un film basé sur une bande dessinée sanglante et parlera d’un soldat qui se battra avec l’aide de la nanotechnologie. Le protagoniste sera joué par Vin Diesel pour lui donner une touche unique et devenir ainsi quelque chose d’inoubliable pour tous les téléspectateurs. Le film est sorti en mars 2020.

12.- Rapide et furieux 9

C’est devenu une super franchise qui est maintenant suivie dans tous les coins du monde. Maintenant, la science-fiction prendra le contrôle et vous verrez tout, les pouvoirs surhumains, les voitures très rapides, les luxes, les explosions et l’action jamais vus auparavant. Date de sortie 22 mai 2020 Serez-vous prêt?

13.- Godzilla vs Kong

Oui, Godzilla est de retour au cinéma et cette fois il ne le fera pas seul, il viendra aussi avec King Kong, comme vous le voyez. Ce sera un combat de deux poids lourds qui auront des dimensions épiques. Si vous aimez l’action et le feu, ce sera votre film 2020. Il sortira le 20 novembre.

Maintenant que vous savez quels seront les 13 meilleurs films de science-fiction de 2020, vous êtes prêt à passer un bon moment. Il est temps d’en profiter! Quel est ton préféré

