Les 15 citations les plus drôles de Shrek | ScreenRant

Shrek est l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire des films d’animation. En fait, il est facilement l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire du cinéma, point final. Mike Myers a pris le personnage principal dans une satire de contes de fées qui était, à l’époque, considérée comme risquée, et l’a transformé en un gars profond, engageant et aimable.

Shrek subvertit les clichés du genre fantastique en étant un ogre qui devient finalement héroïque lorsqu’il a la chance de sauver une belle princesse – qui se révèle également être un ogre (c’est une autre subversion). Voici les 10 citations les plus drôles de Shrek.

Mis à jour par Ben Sherlock le 23 mars 2020: Shrek reste des franchises de films d’animation les plus populaires de tous les temps, avec Toy Story et Despicable Me. Malgré le fait que le quatrième film, Shrek Forever After, ait été annoncé comme «le dernier chapitre» de la saga Shrek, il y a eu des rumeurs persistantes concernant un cinquième film depuis sa sortie en salles. Il y a même eu des rapports de redémarrage sans l’implication de Mike Myers, qui avait des fans dans les bras, parce que c’est son caractère. Nous avons mis à jour cette liste avec quelques entrées supplémentaires.

15 “Pensez-vous qu’il compense peut-être quelque chose?”

La grande chose au sujet des films Shrek, c’est qu’ils sont remplis de sous-entendus. Ces insinuations sont de petits clins d’œil aux parents dans le public qui dépassent la tête des enfants qui regardent.

Un bon exemple de cela est lorsque Shrek et Donkey arrivent pour la première fois au château de Lord Farquaad et que Shrek remarque sa hauteur et sa largeur. Il craque: «Ce doit être le château de Lord Farquaad. Pensez-vous qu’il compense peut-être quelque chose? “

14 “En fait, c’est assez bon sur du pain grillé.”

Dans la scène d’ouverture de Shrek, un groupe de villageois se réunit pour tuer l’ogre local. L’un d’eux dit «ça va moudre vos os pour son pain», mais Shrek lui-même se présente pour le corriger.

Il dit nonchalamment: «Eh bien, en fait, ce serait un géant. Maintenant, ogres – oh, ils sont bien pires. Ils feront un costume à partir de votre peau fraîchement décollée! Ils vont raser votre foie, presser la gelée de vos yeux! En fait, c’est assez bon sur du pain grillé. “

13 «Âne, tu as le droit de rester silencieux. Ce qui vous manque, c’est la capacité. »

À mi-chemin de Shrek 2, lorsque Shrek est devenu un bel être humain et que Donkey est devenu un étalon noble, ils sont arrêtés par la police de Far Far Away.

Donkey dit aux policiers qui l’appréhendent: «Personne n’a dit que j’avais le droit de garder le silence!» Et Shrek ironise: «Âne, tu as le droit de garder le silence. Ce qui vous manque, c’est la capacité. »

12 «Eh bien, ce n’est pas très agréable. C’est juste un âne. “

Lorsque Shrek affronte pour la première fois Lord Farquaad alors qu’il auditionne des chevaliers pour mener une quête audacieuse pour lui, le petit méchant dit: «Qu’est-ce que c’est? C’est hideux! ” en référence à l’ogre vert géant qui se tenait devant lui.

Shrek réplique: «Eh bien, ce n’est pas très gentil. C’est juste un âne », en référence à son acolyte à quatre pattes. L’âne est si enfantin et naïf qu’il ne semble pas remarquer beaucoup de ces insultes en revers.

11 «Ça ira, âne. Ça fera l’affaire.”

Les ponts branlants suspendus au-dessus d’une fosse sans fond ou d’une rivière de lave sont un incontournable des films d’aventure. Ces ponts se retrouvent dans toutes les aventures sur grand écran, d’Indiana Jones et du Temple maudit à L’homme qui serait roi.

Il y a un pont branlant à Shrek qui mène à la tour abritant la princesse Fiona. Au moment où Shrek obtient un âne terrifié pour sortir sur le pont, il n’a pas du tout peur, car il est juste soulagé d’avoir calmé Donkey.

10 “Les Ogres sont comme des oignons.”

Au début, Donkey ne comprend pas cette analogie. Lorsque Shrek dit à Donkey que les ogres sont comme des oignons, Donkey pense qu’il veut dire qu’ils puent. Ensuite, il pense qu’il veut dire qu’ils font pleurer les gens. Dans un sens, il a raison sur les deux – mais ce sont aussi des stéréotypes d’ogres. Ensuite, Donkey pense qu’il veut dire que les ogres deviennent bruns s’ils sont laissés de côté au soleil.

Il s’éloigne de plus en plus du sujet, alors Shrek lui explique. Ce que Shrek veut vraiment dire, c’est que, comme les oignons, les ogres ont des couches. Ce sont des individus complexes, comme Donkey le découvrira plus tard en voyant Shrek tomber amoureux et apprendre à apprécier d’avoir des amis proches comme lui.

9 «Il y a une pile de gaufres fraîchement préparées au milieu de la forêt! Ne trouvez-vous pas cela un peu suspect? “

Les films Shrek sont assez méta dans leurs références aux tropes de contes de fées. Par exemple, dans Shrek Forever After, comme le personnage principal et Donkey sont dans les bois et voient une belle pile de gaufres, Donkey est excité, mais Shrek peut voir que c’est évidemment une sorte de stratagème.

Dans une vieille histoire de Hans Christian Andersen, les personnages tomberaient aveuglément pour un tour comme celui-ci, mais Shrek souligne à quel point ce tour est absurde et au nez. Pourtant, Donkey est assez stupide pour tomber amoureux – et il a établi son amour des gaufres dès le premier film.

8 «Regardez-le dans ses petites bottes! Tu sais, combien de chats peuvent porter des bottes? Honnêtement?”

La représentation Zorro d’Antonio Banderas du vieux personnage folklorique Puss in Boots est rapidement devenue aussi aimée que quiconque du premier film quand il a rejoint Shrek et Donkey dans Shrek 2. Sa technique de paraître adorable avec des yeux gigantesques pour faire tomber ses adversaires leur garde avant de lancer une attaque contre eux est infaillible.

Cela a fonctionné sur Shrek et Donkey lorsqu’ils l’ont rencontré pour la première fois dans les bois, et cela fonctionnera plus tard avec quelques autres personnes plus tard dans la franchise. Il s’est avéré si populaire qu’il a obtenu son propre film dérivé en 2011.

7 «Il est temps d’emballer votre brosse à dents et vos jammies. Tu es le nouveau roi de Far Far Away. “

Suivant les traditions des contes de fées qui les ont inspirés, les films Shrek tournent généralement autour de Shrek et Donkey en quête d’une sorte de quête. Dans Shrek le troisième, cette quête consiste à retrouver l’héritier du trône du père de Fiona après son décès.

Le nom de l’enfant est Arthur – ou «Artie», comme il est mentionné dans le film – et il est joué par Justin Timberlake. Lorsque Shrek arrive à l’école d’Artie pour le ramener à Far Far Away pour réclamer son trône, les autres élèves supposent qu’il est là pour le manger, puis ils sont en fait déçus qu’il ne le soit pas.

6 “Que fais-tu dans mon marais!?”

Celui-ci est principalement mémorable car il est devenu un mème largement diffusé, mais la livraison de la ligne par Mike Myers est tout aussi mémorable. Shrek ne voulait même pas que Donkey reste dans son marais, et il découvre au milieu de la nuit que Lord Farquaad a envoyé toutes les créatures fantastiques de son royaume vivre sur le marais de Shrek.

Ce gars voulait juste être laissé seul, et maintenant, il était obligé de partager son sanctuaire avec des dizaines d’autres personnes. Et non seulement cela, ils voulaient vivre à l’intérieur de sa maison. Alors, il a décidé de faire quelque chose.

5 «Je suis un ogre! Vous savez, “Prenez votre torche et vos fourches!” Ça ne vous dérange pas? “

Ce qui lie Shrek au film d’animation informatique révolutionnaire de Pixar, c’est qu’ils tournent tous les deux autour d’un duo emblématique qui, au départ, ne s’entend pas, mais plus tard, après une aventure incroyable ensemble, devient le meilleur de ses amis. Dans Toy Story, ce duo est Woody et Buzz. À Shrek, c’est Shrek et Donkey.

Les cinéphiles auraient du mal à choisir lequel était la meilleure paire. Ils ont des relations légèrement différentes. Alors que Buzz était tout aussi inquiet pour Woody que pour Buzz, Donkey acceptait instantanément Shrek, même si Shrek était réticent à s’ouvrir à lui.

4 «Un jour, je te rembourserai. À moins, bien sûr, que je ne puisse pas vous trouver ou si j’oublie. “

Cette ligne hilarante apparaît dans Shrek 2 alors que l’ogre titulaire est sur le point de sauver Fiona d’être trompé pour épouser le prince charmant. Dans le cadre de son plan galant de la sauver, il doit voler des vêtements à deux gars. Mais il promet de les rembourser pour les vêtements, à moins qu’il ne soit pas en mesure de les trouver ou qu’il oublie qu’il leur doit des vêtements.

La plaisanterie, bien sûr, est qu’il est très probable que ces deux choses se produisent. Avec toute l’agitation du point culminant du film, il oubliera probablement ces gars-là, et il n’a pas pris leurs noms ou toute autre information, donc même s’il se souvient, il sera impossible de les retrouver.

3 “C’est sur ma liste de choses à faire!”

Dans le premier film Shrek, le personnage-titre n’est pas ce à quoi Fiona est attendue lorsqu’elle se réveillera dans le château gardé par le dragon. Elle attend qu’un beau prince vienne l’embrasser, et à la place, elle reçoit un ogre qui la secoue violemment pour la réveiller.

Quand elle sort de son sommeil et apprend la situation, elle se rend compte que Shrek n’a pas réellement tué le dragon avant de la sauver, comme il était censé le faire. Cependant, il lui assure que c’est sur sa liste de tâches. C’est une bonne chose qu’il n’ait pas tué le dragon, car ce dragon deviendrait plus tard la femme de Donkey et la mère de ses enfants.

2 «Un joli nez de bouton? Serrures épaisses et ondulées? Des fesses rondes et tendues?

La grande tournure de Shrek était qu’à mi-chemin du film, Fiona s’est révélée avoir été maudite par une sorcière pour être un ogre à moins qu’elle ne reçoive le vrai baiser de l’amour. Donc, il était logique d’inverser cette tournure dans la suite et de faire boire à Shrek une potion qui fait de lui un bel humain.

Alors qu’il se réveille dans une grange et découvre ses traits humains – et que Donkey est maintenant un étalon blanc majestueux – il énumère tout ce qui est attrayant dans son nouveau corps. En tant qu’ogre, il avait un nez carlin, une tête chauve et un derrière dodu, alors il a été surpris de constater qu’il avait un nez adorable, une chevelure épaisse et un arrière serré.

1 “Vous allez dans le bon sens pour un fond claqué.”

Mike Myers a pris l’accent écossais de Shrek de la voix que sa mère utilisait quand elle lui lisait des contes de fées quand il était enfant. N’est-ce pas adorable? Il a enregistré ses répliques pour le premier film avec quelques accents différents – principalement de différentes régions du Canada – et ils ne pouvaient tout simplement pas trouver une voix qui leur convenait.

En fait, cela a coûté des millions de dollars au studio pour continuer à réanimer le film en fonction des nouveaux enregistrements vocaux. À la fin, il a trouvé l’accent qui convenait au personnage: écossais. Il est juste de dire, des années plus tard, que le personnage est toujours une icône, que cela en valait la peine.

