Les 15 épisodes les plus drôles de The Office

Le bureau (États-Unis) n’est pas seulement l’une des comédies de télévision les plus appréciées de tous les temps, mais c’est aussi l’une des plus réutilisables. Même après avoir frappé les neuf saisons de l’émission, vous pouvez vous retourner et recommencer depuis le début. Et bien que la série sache certainement tirer notre cœur et peut apporter une larme à l’œil, ce sont les rires pour lesquels nous revenons sans cesse.

Les ébats des employés de Dunder-Mifflin restent hilarants, peu importe le nombre de fois où vous les regardez. Il existe d’innombrables épisodes qui ont certains des moments les plus drôles et les lignes les plus cités à la télévision. Donc, bien qu’il y ait certains épisodes qui nous tiennent à cœur en raison de leur spécificité, ce sont les épisodes les plus drôles de The Office.

Mis à jour par Colin McCormick le 18 mars 2020: Bien qu’il y ait constamment des rumeurs d’une renaissance de The Office qui semblent aller nulle part, heureusement, nous avons encore neuf grandes saisons à revisiter quand nous le voulons. L’Office reste l’une des émissions les plus regardables de tous les temps, ce qui signifie qu’il y a des épisodes bien plus hilarants à regarder en arrière. Nous avons mis à jour la liste avec quelques épisodes supplémentaires qui nous font encore rire aux éclats.

15 Formation à la sécurité

Malgré ce que sa bouffonnerie constante pourrait suggérer, Michael est quelqu’un qui aspire au respect et fera de grands efforts pour l’obtenir. Aucun épisode ne montre mieux ce désir brûlant chez Michael que “Safety Training”.

Après un accident dans l’entrepôt (causé par Michael, bien sûr), l’ensemble du bureau doit suivre une formation à la sécurité. La prémisse est la configuration parfaite pour que Michael montre à quel point il est immature tout en devenant conscient de sa position moelleuse. Les derniers moments où Michael prévoit de sauter du toit pour prouver les dangers de la vie de bureau montrent Michael le plus ridicule.

14 Scott’s Tots

Parfois, le cœur de Michael peut vraiment être au bon endroit même si son cerveau ne l’est pas. Dans “Scott’s Tots”, Michael est contraint de faire face à sa plus grosse erreur en promettant à une classe d’élèves défavorisés qu’il paierait leurs frais de scolarité à la fin de leurs études secondaires.

De toute évidence, le moment venu, Michael est beaucoup moins riche qu’il ne le pensait et ne peut tenir sa promesse. Ce qui suit est l’un des épisodes les plus grinçants et les plus gênants de toute la série.

13 Cassé

C’est amusant de voir Michael comme un outsider alors que son ambition aveugle mélangée à ses idées mal conçues a tendance à faire de l’or de la comédie. “Broke” suit Michael, Pam et Ryan dans leur nouvelle société, Michael Scott Paper Company. Alors que l’entreprise est devenue un concurrent de Dunder-Mifflin, Michael découvre rapidement qu’ils vont faire faillite.

Ce qui est le plus amusant dans cet épisode, ce sont les interactions entre Michael, Pam et Ryan en tant que nouvelle équipe qui travaillent étonnamment bien ensemble. Il y a aussi de grands moments où Dwight essaie de faire tomber la Michael Scott Paper Company et Jim se met continuellement sur son chemin.

12 Booze Cruise

Il semble que bon nombre des meilleurs épisodes de la série impliquent tous les employés de Dunder-Mifflin qui sortent du bureau et partent à l’aventure. “Booze Cruise” est une autre des activités de team-building de Michael alors que l’équipe se dirige vers une soirée amusante sur l’eau.

L’épisode est un autre excellent exemple de Michael se ridiculisant et ne sachant pas quand arrêter. Il essaie de faire un discours de motivation comme tout le monde essaie de faire la fête. Tout cela culmine en lui annonçant que le navire coule et provoque une panique massive.

11 Casino Night

“Casino Night” est un épisode final mouvementé de la deuxième saison de l’émission. On se souvient en grande partie de l’épisode dans lequel Jim dit enfin à Pam ce qu’il ressent, mais il y a aussi beaucoup de moments hilarants à retenir.

Le cadre du casino pour l’épisode est le cadre parfait pour tant de scénarios amusants. Vous avez la tentative ratée de Kevin d’être une star du poker, le vol constant de Creed et le mauvais “bluff” de Michael. Il y a aussi des trucs géniaux impliquant le triangle amoureux de Michael avec Jan et Carol.

10 Enquête auprès des clients

Aussi grands que Jim et Dwight soient ennemis, ils sont parfois encore plus divertissants que leurs alliés. Après avoir tous deux obtenu des évaluations de performances inhabituellement médiocres, ils se trouvent dans la position étrange d’être du même côté.

Le va-et-vient entre ces deux est l’un des points forts du spectacle. Même s’il est allié, Jim ne peut s’empêcher de jouer avec Dwight lors d’un faux appel de vente hilarant. Il y a aussi des moments très amusants avec la toute petite oreillette Bluetooth de Jim qu’il utilise pour parler discrètement à Pam et, bien sûr, confondre Dwight.

9 Le forçat

Lorsque la fusion de la succursale de Stamford avec la succursale de Scranton a introduit de nouveaux personnages amusants et a ramené certains personnages, ce n’était pas tout. Dans cet épisode, Michael panique à la nouvelle d’apprendre qu’un nouvel employé, Martin, est un criminel condamné.

Cet épisode est une excellente démonstration des extrêmes sauvages de Michael. Tout d’abord, son côté confiant essaie d’améliorer les choses – tout en l’aggravant, évidemment. Puis, lorsque le bureau commence à plaisanter que la prison sonne mieux que Dunder-Mifflin, l’insécurité Michael la transforme en désastre. C’est l’épisode que nous rencontrons «Prison Mike», l’un de ses personnages les plus drôles.

8 L’excédent

Même lorsque Michael fait quelque chose de bien, il parvient à faire quelque chose de mal. Après avoir découvert un excédent dans le budget, Michael a le bureau essayant de décider où l’argent serait le mieux dépensé. C’est jusqu’à ce qu’il apprenne qu’il peut garder une partie de l’argent pour lui.

C’est l’un de ces épisodes qui fait grand usage de l’ensemble du bureau. Chacun a ses propres idées sur la façon de dépenser l’argent, ce qui conduit au bureau à la division au bureau, même chez Jim et Pam.

7 jeux de plage

Un autre excellent exemple de la façon dont ce spectacle peut être drôle quand ils utilisent tous les personnages bizarres du bureau. Après avoir appris qu’il est envisagé pour un poste de cadre, Michael décide que la meilleure façon de choisir son successeur est de relever une série de défis – à la plage.

Il y a tellement de moments de rire dans cet épisode. Du concours de manger des hot-dogs, à Andy flottant dans un costume de sumo, à l’échec douloureux de Dwight de traverser les charbons. Cela prouve que le spectacle peut être tout aussi drôle lorsqu’ils quittent le bureau.

6 Soulagement du stress

Cet épisode solidifie sa place sur cette liste pour sa seule ouverture à froid. Lorsque Dwight en a assez du manque d’intérêt pour ses exercices d’incendie de bureau, il prend des mesures extrêmes pour prouver un point. Le chaos et l’hilarité s’ensuivent.

Si c’était le seul point fort de l’épisode, ce serait déjà l’un des plus drôles, mais il y a tellement plus de rires dans ce double. Il y a aussi de grands moments pendant le cours de RCR et la révélation que Michael est la cause du stress de chacun. Sans parler du rôti de Michael Scott dans la deuxième partie.

5 Argent

Cet épisode est le rare exemple de la façon dont la sous-intrigue qui n’implique pas Michael Scott est en fait le point culminant de l’épisode. Certes, l’histoire principale qui suit la lutte de Michael pour trouver un deuxième emploi et faire face à ses problèmes d’argent fait rire beaucoup. Mais c’est l’escapade de nuit de Jim et Pam à Schrute Farms qui en fait un classique.

Le style de vie vraiment bizarre et exagéré de Dwight est toujours drôle et c’est génial de voir d’autres personnages enfin confrontés à quel point c’est bizarre. Il y a de doux moments de pitié pour Dwight au cœur brisé, mais ils ne l’emportent jamais sur la comédie absurde.

4 Journée de la diversité

La première saison de l’émission a mis un peu de temps à démarrer. Il avait encore du mal à sortir de l’ombre de la version britannique et les personnages n’étaient pas encore pleinement réalisés. Cependant, le deuxième épisode a montré à quel point le spectacle avait du potentiel.

Le concept de Michael Scott faisant de la formation sur la sensibilité à la diversité n’est que la configuration parfaite. Il a mis en valeur l’ignorance hilarante de Michael ainsi que la comédie grincheuse digne que la série ait si bien réussie. Ce serait douloureux à regarder si ce n’était pas si drôle.

3 The Dundies

Les Dundies ont été une caractéristique récurrente de la série, mais rien n’est aussi mémorable que notre première introduction à la glorieuse cérémonie de remise des prix de Michael. Michael est à son plus drôle quand il est dans son rôle d’animateur. Non seulement il fait souvent un désastre, mais il semble ignorer le peu d’intérêt des gens.

C’est aussi un excellent épisode pour les premiers jours de Jim et Pam, car Pam devient un peu éméché pendant la cérémonie au Chili. Ce n’est pas trop souvent qu’elle a l’opportunité d’être le personnage hors de contrôle et Jenna Fischer s’amuse clairement avec le moment.

2 dîners

Le spectacle semble prendre plaisir à faire asseoir le public dans les situations les plus inconfortables imaginables. Et quoi de plus inconfortable qu’un dîner intime avec votre patron et sa petite amie?

Il s’avère que Michael est tout aussi maladroit dans sa vie de famille que dans son bureau. Ajoutez à cela Jan, son partenaire complètement dérangé, et vous avez la recette d’une longue réunion douloureuse et hystérique. Il y a tellement de grands gags comme la télévision à écran plat de Michael et son arrangement de sommeil inhabituel avec Jan. Vous avez envie de fuir cette situation, mais c’est trop divertissant pour partir.

1 Le préjudice

En dépit d’être une personne douce et attentionnée à l’occasion, il peut être vraiment amusant de rire de Michael Scott. C’est peut-être parce que, quand il n’est pas doux, il est souvent un homme-enfant à la recherche d’attention.

Cet épisode est l’exemple parfait de la raison pour laquelle Michael est toujours un bout amusant de la blague. Après s’être brûlé le pied dans un accident de petit-déjeuner au lit, Michael devient insupportable et exigeant envers tout le monde autour de lui. Mis à part la blessure ridicule et le comportement enfantin de Michael, l’épisode obtient plusieurs moments de rire à haute voix d’un Dwight déconcerté. Cet épisode a été l’apogée de Michael, et le spectacle, en termes de comédie.

