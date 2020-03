Les 15 meilleurs drames de la période BBC de tous les temps

La BBC offre un flux constant de divertissements dramatiques et fascinants depuis son début dans les années 1920, mais ce sont les années 50 qui ont vu sa création distinguée de drames costumés et de mystères de salle de salon. Les années 70 sont largement considérées comme “l’âge d’or” de ce contenu, lorsque la BBC a commencé à l’exporter vers un public américain via le Public Broadcasting Service (PBS) et le Masterpiece Theatre, avant de lancer enfin sa propre chaîne de diffusion américaine avec BBC America.

Leurs pièces d’époque les plus populaires se concentrent sur les perturbations sociopolitiques dans la haute et la basse société, ainsi que sur les épreuves et les tribulations de romans sur fond d’événements historiques. Que vous aimiez le commentaire social plein d’esprit et poignant des adaptations de Charles Dickens et Jane Austen, la pompe et les circonstances de la Royal Navy, le souci du détail dans les costumes, ou tout simplement la belle mise en scène, il y a une pièce d’époque pour tout le monde. Déplacez-vous dans Downtown Abbey, voici les plus grands drames de la période de la BBC de tous les temps.

Mis à jour le 5 mars 2020 par Kayleena Pierce-Bohen: Avec la sortie d’Emma de Autumn de Wilde, la dernière adaptation de la populaire satire sociale de Jane Austen, les drames d’époque n’ont jamais été aussi accessibles. Son regard neuf sur l’ère Regency dans une petite ville d’Angleterre, vu à travers une perspective moderne sur les relations interpersonnelles, en fait une confection costumée mélodramatique qui, comme les meilleurs drames de la période de la BBC, équilibre l’humour plein d’esprit avec une émotion poignante significative. Il met en vedette Anya Taylor-Joy, Bill Nighy et Johnny Flynn.

15 MAISON BLEAK (2005)

Charles Dickens était connu pour ses histoires de vie difficiles passées dans le Londres victorien, mais nulle part les profondeurs de la dépravation et les hauteurs de l’ambition ne sont révélées aussi franchement qu’à Bleak House, l’adaptation de la BBC en 2005 de son célèbre roman avec Gillian Anderson (The X-Files , Hannibal) et Charles Dance (Game of Thrones).

Cette adaptation a reçu 10 nominations aux Emmy Awards, et elle relate une revendication d’héritage douteuse qui languit depuis des générations devant les tribunaux, soulignant la nature alambiquée du système juridique du 19e siècle qui semble aussi pertinent à l’époque qu’aujourd’hui. Nulle part la décadence de Londres victorien n’est plus importante que dans cette série de trahisons et de corruption.

14 PERSUASION (1995)

Avant que Ciaran Hinds donne des performances de tour de force dans Game of Thrones et The Terror, il a joué le Wentworth fringant à Anne d’Amanda Root, deux amants étoilés déchirés par les règles brutales de la société britannique. Ils sont séparés depuis près d’une décennie, et pendant ce temps, Wentworth devient un marin modèle dans la marine britannique et la famille riche d’Anne perd tout.

Lorsqu’elles sont réunies et Anne est considérée comme une vieille fille, elles sont obligées de découvrir si leur amour est plus profond que la passion de leur jeunesse et plus fort que les forces de la société qui conspirent pour le détruire. Leurs cœurs les persuadent de défier les exigences de la société, de leurs familles et de se conventionner afin de trouver leur version du bonheur.

13 FIERTÉ ET PRÉJUGÉS (1995)

Pride & Prejudice est peut-être le plus célèbre des romans de Jane Austen, mais l’adaptation de 1995 à la BBC est la version la plus connue sur grand ou petit écran. D’autres versions ont essayé et échoué à capturer la chimie électrique de Colin Firth dans un rôle déterminant dans la carrière en tant que distant M. Darcy et Jennifer Ehle en tant que fougueuse Elizabeth Bennet.

Le scénariste Andrew Davies voulait spécifiquement faire un dialogue qui crépitait, retirant ses pistes des salons étouffants et des salons des précédents drames costumés et dans la campagne anglaise. Débordant du commentaire typique d’Austen sur les attentes de la société, c’est un drame bien conçu qui donne un aperçu poignant des épreuves et des tribulations de trouver le véritable amour au milieu du scandale, de la vanité, de la fierté et des préjugés.

12 NORD ET SUD (2004)

Lorsque la fille d’un pasteur de la classe moyenne quitte sa vie confortable dans le sud de l’Angleterre pour le Nord industriel, elle ne s’attend pas à trouver quelque chose de séduisant parmi ses cheminées et ses filatures de coton. Une fois entraînée dans le rythme effréné de la ville de Milton, dans le nord du pays, elle rencontre John Thornton, qu’elle perçoit comme un propriétaire de moulin impitoyable.

Au cours des premiers mois, elle se rend compte que sa main de fer est au profit de son employé, et il se rend compte que ses manières fières ne sont pas nées de la condescendance mais de l’ignorance. Ils sont tous les deux naïfs quant aux modes de vie de l’autre, mais bientôt leurs idées fausses se dissipent, tout comme leur animosité en attraction flagrante. De nombreux acteurs de personnages reconnaissables apparaissent tout au long de la série, y compris la célébrité de Brendan Coyle de Downton Abbey.

11 LES CHRONIQUES DE BARCHESTER (1982)

Lorsque le veuf, le révérend Harding, qui sert à la fois les habitants de Barchester comme ecclésiastique et comme directeur de l’hôpital, est accusé de tromper les retraités, il est presque à court de sa paroisse. Lorsqu’un jeune chirurgien prend sur lui d’exposer le révérend, les choses ne font qu’empirer du fait qu’il est également tombé amoureux de la plus jeune fille du révérend.

Donald Pleasence (de la franchise Halloween) doit revoir le procès visant l’église, tandis que son gendre (un archidiacre égoïste) combat les interférences d’un évêque nouvellement arrivé, de sa femme impérieuse et de son aumônier oléagineux (joué par Alan Rickman of the Die Hard, les films de Harry Potter dans son premier rôle à la télévision). Les intrigues des citoyens et de l’église en font une lutte de pouvoir aux proportions épiques dans le contexte d’une petite ville anglaise.

10 PEAKY BLINDERS (2013)

Quelque part au milieu des fantaisistes Austen et morne Dickens se trouve Peaky Blinders, un drame de la période graveleuse sans barrage qui se déroule à Birmingham, en Angleterre, peu avant la première guerre mondiale. Il se concentre sur les rivalités entre plusieurs familles de gangsters, principalement les Shelbys.

Le vrai Peaky Blinders était un gang de jeunes urbains à la fin du 19e siècle qui a terrorisé la ville dirigée par Tommy Shelby (Cillian Murphy dans la série) et s’est retrouvé mêlé au sort des citoyens britanniques de la classe ouvrière. La série devrait durer sept saisons au total, remportant sans aucun doute d’autres BAFTA TV Awards pour la meilleure série dramatique grâce à sa représentation authentique de la vie en centre-ville.

9 LA FAÇON DONT NOUS VIVONS MAINTENANT (2001)

Augustus Melmotte, un financier juif d’Autriche, arrive à Londres déterminé à se faire un véritable gentleman anglais. Il bouleverse les marchés financiers actuels et toute la société londonienne dans sa poursuite, et sa montée en flèche et sa spirale descendante se déroulent dans le contexte de l’avarice et de la corruption.

Melmotte (David Suchet) est un personnage plus grand que nature, faisant de chaque triomphe et de chaque défaite à la Chambre des communes un événement théâtral. Basé sur le roman d’Anthony Trollope exposant l’avidité de Londres à l’époque victorienne, il prend un tome de Dickens pour sa distribution d’ensemble de personnages colorés et de commentaires sur la dégradation de la société.

8 UPSTAIRS, DOWNSTAIRS (1971)

Avant qu’il y ait Downton Abbey et les chroniques dramatiques de la famille Crawley et de leur serviteur dans la campagne anglaise, il y avait Upstairs, Downstairs, un regard habile sur les événements de la famille Bellamy à l’étage avec leur personnel en bas au 165 Eaton Place.

Au milieu des événements socio-politiques et historiques de l’ère édouardienne, la vie et la fortune de la famille Bellamy montent et descendent avec le caprice de la société londonienne, tandis que le personnel en bas fournit des commentaires concis alors qu’ils servent chaque génération Bellamy, de 1903 à 1930. C’est une enquête tentaculaire sur les luttes de la classe ouvrière, ainsi que leurs triomphes, à travers la Première Guerre mondiale et la Grande Dépression.

7 GRANDES ATTENTES (1999)

L’un des romans les plus célèbres de Charles Dickens, Great Expectations prend vie dans cette adaptation magistrale de la BBC sur un jeune orphelin nommé Pip (Ioan Gruffudd, Fantastic Four, Horatio Hornblower) qui réalise une grande fortune dans des circonstances mystérieuses.

Amoureux de son camarade de jeu d’enfance Estella, la pupille de Miss Havisham, il sait qu’il doit être meilleur qu’un apprenti forgeron pour gagner son approbation. Un mystérieux inconnu lui donne une grosse somme d’argent pour être éduqué en gentleman, mais uniquement dans le strict sens de l’anonymat. Sa nouvelle chance sera-t-elle suffisante pour libérer Estella de l’emprise de Mlle Havisham, ou les “grandes attentes” de sa nouvelle transformation de vie s’avéreront-elles trop pour Pip à l’épaule?

6 MADAME BOVARY (2000)

L’adultère la plus célèbre de Grande-Bretagne est ramenée à la vie sensuelle par Frances O’Connor dans Madame Bovary. Le roman classique de Gustave Flaubert était suffisamment salace pour être banni de la cour de justice française en 1857 pour obscénité, ce qui lui valut une réputation scandaleuse un peu comme son héroïne.

Mettant en vedette les talents de certains des plus grands espions de Grande-Bretagne, Greg Wise (Sense and Sensibility), Hugh Bonneville (Mansfield Park, Downton Abbey) et Hugh Dancy (Hannibal), ils jouent tous les hommes entourant Emma Bovary, une femme imaginative vivant en milieu rural Normandy qui aspire à des expériences plus excitantes que son emplacement ne peut fournir. Son désir de vivre les histoires qu’elle trouve dans les livres fait d’elle une cible parfaite pour ceux qui s’attaquent aux rêveurs.

5 JE CLAUDIUS (1976)

Au milieu des années 70, le célèbre roman historique de Robert Graves I, Claudius a été transformé en une série du même nom, exposant tous les événements scandaleux de l’histoire romaine sous le règne de l’empereur Claudius. Au cours de 12 épisodes, Claudius passe d’historien érudit à empereur, rencontrant plusieurs autres personnages célèbres en cours de route.

Remplie de personnalités britanniques célèbres, notamment Patrick Stewart, Brian Blessed, John Hurt, Derek Jacobi et John-Rhys Davies, c’était une épopée sensationnelle qui a remporté d’innombrables récompenses et qui reste aussi débauchée, violente et mélodramatique que Rome ou Game of Thrones de HBO. .

4 LE DÉTECTEUR CHANT (1986)

Cela fait peut-être plus de trois décennies complètes que le drame en six parties de Dennis Potter The Singing Detective a frappé la BBC, mais il est resté l’une des séries les plus appréciées de la société de radiodiffusion. Il se concentre sur un écrivain d’âge moyen de romans policiers sur la pâte à papier (Michael Gambon) qui est hospitalisé pour une maladie de la peau et hallucine une histoire fantastique impliquant son personnel médical.

Il devient “le détective chanteur”, le protagoniste de l’un de ses vieux romans policiers dans le Londres d’après-guerre dans les années 40. Non seulement il résout les crimes imaginés par son imagination, mais il plonge également dans les recoins sombres intérieurs de son esprit, remontant des traumatismes passés oubliés depuis longtemps. Il reçoit toujours des éloges pour son mélange convaincant de réalité et de fantaisie, ainsi que pour ses performances dynamiques.

3 TABOU (2015)

Le tabou peut ne pas être au goût de tous les amoureux des époques, et pour une série produite par la BBC, il s’éloigne radicalement des tropes trouvés dans les drames de salle de salon prim et appropriée. Mais l’histoire de James Delaney, soldat, esclave et conteur qui revient à Londres d’Afrique pour hériter de la compagnie maritime de son père est celle d’un drame audacieux et de visuels imposants.

Écrit par et mettant en vedette Tom Hardy en tant que Delaney haussier, il révèle la décadence sombre de Londres géorgien de la façon dont Deadwood a repoussé le romantisme du Old West. Alors que Delaney cherche à reconstruire l’empire de son père, il devient la cible de la puissante East India Trading Company, des colonies américaines et de la Couronne.

2 POLDARK (2015)

Basée sur la série tout aussi populaire Poldark de la BBC des années 70, la nouvelle adaptation combine une narration dramatique avec une aventure entraînante et une cinématographie vraiment magnifique. Il se concentre sur le capitaine Ross Poldark, un soldat britannique rentrant chez lui après la guerre d’indépendance américaine et trouvant que cela avait beaucoup changé.

Aidan Turner (The Hobbit Trilogy) est à la fois héroïque et complexe en tant que capitaine Poldark, un homme qui doit reconstruire la mine de sa famille à la suite de la mort de son père et voir son véritable amour marié à quelqu’un d’autre. Un casting solide d’habitués de la BBC donne vie aux Cornouailles du XVIIIe siècle, et le visuel et les costumes sont incomparables.

1 JANE EYRE (1983)

Avant d’être Bond, Timothy Dalton a fait ce que de nombreux acteurs britanniques ont fait sur le point de devenir célèbre: il a enfilé une redingote et une cravate et s’est transformé en héros Byronic pour la BBC. En tant que M. Rochester, il a rejoint les rangs de M. Darcy de Colin Firth en tant que meneur énigmatique et fumant dans Jane Eyre.

Lorsque la titulaire Jane Eyre, une jeune femme timide est embauchée comme gouvernante au domicile de M. Rochester, elle n’est pas préparée au fait que son nouveau lieu de travail puisse être hanté et que son employeur maussade est beau. La chimie palpable entre les deux fils dans cette adaptation de la BBC lui fait transcender son matériel archaïque.

