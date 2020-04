Les 15 meilleurs épisodes des Simpsons jamais classés

The Simpsons est l’une des émissions de télévision les plus anciennes de tous les temps. Avec le dernier épisode final de la 30e saison, l’émission a produit 662 épisodes et ne montre aucun signe de ralentissement. La plupart des fans et des critiques conviendraient que les années d’or de la série se sont écoulées depuis longtemps et que les Simpson ont quelque peu dépassé leur accueil. Mais n’oublions pas que d’innombrables grands épisodes que nous avons enregistrés au fil des ans en ont fait l’un des spectacles les plus drôles de tous les temps.

Parcourir tous ces épisodes et déterminer lesquels sont les plus importants n’est pas une tâche facile. Mais nous pensons avoir créé une liste solide des épisodes les plus divertissants et hilarants de la longue histoire de la série. Voici les meilleurs épisodes des Simpsons de tous les temps.

Mis à jour par Colin McCormick le 2 avril 2020: Nous pourrions tous utiliser un bon rire en ces temps étranges ainsi qu’un grand spectacle à regarder. Heureusement, The Simpsons propose à la fois et 30 saisons du spectacle bien-aimé sont disponibles sur Disney + en ce moment. Compte tenu de la durée historique du spectacle, il y a des épisodes beaucoup plus spectaculaires à choisir. Nous avons ajouté quelques autres grands favoris à cette liste afin que vous puissiez continuer à profiter du meilleur du meilleur des Simpsons.

15 Quatuor Hombers Barbershop

De nombreux épisodes ont exploré les histoires indicibles des premiers jours de Marge et Homer, de leur romance juvénile à la naissance de leurs enfants. Cependant, “Homer’s Barbershop Quartet” revit le pinceau inattendu de Homer avec la renommée avec son ancien groupe musical, The Bee Sharps.

L’épisode mélange le talent de la série pour les moments musicaux avec une satire hilarante des Beatles et leur ascension vers le succès, ainsi que leur chute éventuelle. La combinaison de Homer, Skinner, Apu et Barney en tant que groupe est une équipe parfaite et il y a même une super camée de George Harrison.

14 Le spectacle Itchy & Scratchy & Poochie

Itchy and Scratchy est le dessin animé bien-aimé dans un dessin animé que tous les enfants de Springfield aiment tant. Cependant, lorsque les cotes de l’émission commencent à baisser, ils décident de faire un coup bon marché en présentant un tout nouveau personnage, Poochie le chien. Et, bien sûr, Homer est engagé pour exprimer le nouveau personnage.

L’épisode est un méta-commentaire amusant sur les dessins animés ainsi qu’une autre des aventures loufoques d’Homère. La création totalement erronée de Poochie ressemble à quelque chose que nous avons vu se produire dans de nombreux spectacles réels, et cela en fait un épisode amusant à explorer.

13 El Viaje Misterioso de Nuestro Jomer (Le mystérieux voyage d’Homère)

Le mariage d’Homère et de Marge a traversé plus que sa juste part de problèmes, mais aucun d’entre eux n’a été aussi trippant que nous le voyons dans cet épisode extrêmement divertissant. Après que Homer se soit trompé lors d’un festival de piment, à la grande frustration de Marge, il part en voyage spirituel pour trouver son âme sœur.

L’épisode n’est pas seulement un voyage hilarant pour Homer, mais il présente de très bons visuels. Un autre point fort est le merveilleux rôle de Johnny Cash en tant que coyote parlant qui sert de guide spirituel d’Homère.

12 bouton de rose

Les Simpsons adorent référencer et parodier des films célèbres et parfois même consacrer des épisodes entiers à des riffs sur des classiques. “Rosebud”, bien sûr, est une parodie du citoyen Kane d’Orson Welles avec Mister Burns en tant que personnage central qui essaie de retrouver une partie de son enfance perdue via son ours en peluche.

Quiconque a vu Citizen Kane reprendra les innombrables blagues et références au film classique. Cependant, cet épisode fonctionne aussi bien à lui seul qu’il jette un regard hilarant sur Burns et sa vie passée.

11 Deep Space Homer

La série a pris de nombreuses aventures bizarres, mais envoyer Homer dans l’espace semblait être finalement allé trop loin. Cependant, “Deep Space Homer” prend la prémisse ridicule et en fait l’un des épisodes les plus drôles et les plus divertissants de la série.

Du premier acte qui traite de la méconnaissance d’Homère au travail, à la formation de Homer et Barney à la NASA, à l’aventure spatiale proprement dite avec Buzz Aldrin, l’épisode est une saga bourrée de rires et d’excitation.

10 Homer The Great (Saison 6, épisode 12)

Tout épisode qui fait briller Homer est forcément bon pour certains rires. Après avoir découvert une société secrète à laquelle appartiennent plusieurs de ses amis appelés les tailleurs de pierre, Homer se fraye un chemin dans le groupe. Bien sûr, avant longtemps, il offense tout le monde et est sur le point d’être banni, seulement pour être découvert comme l’élu.

Seul quelqu’un comme Homer Simpson pouvait découvrir une ancienne organisation comme les tailleurs de pierre et la ruiner si rapidement. L’épisode est rempli de grands gags comme le “No Homers Club”, une apparition en tant qu’invité de Patrick Stewart, et un numéro musical entraînant, qui font tous du plaisir.

9 Qui a tiré sur M. Burns, partie 1 (saison 6, épisode 25)

Pour un spectacle qui termine sa saison sur un cliffhanger peut être une décision assez bon marché. Cependant, Les Simpsons ont réussi à le faire de manière hilarante et satisfaisante. L’épisode se concentre en grande partie sur M. Burns, l’un des personnages les plus méchants et divertissants de la série. Après avoir volé la réserve de pétrole trouvée à Springfield Elementary, Burns se fait de nombreux ennemis dans la ville, ce qui a conduit l’un d’entre eux à lui tirer dessus à la fin de l’épisode.

De la réaction de l’école à leurs nouvelles richesses, à la frustration d’Homère d’être ignoré par Burns, au plan extravagant de Burns pour bloquer le soleil, cet épisode s’est senti comme un grand événement avec une conclusion qui nous a vraiment intéressé, la cliffhanger.

8 22 courts métrages sur Springfield (saison 7, épisode 21)

Avec autant de personnages dans la série, aucun épisode ne peut leur rendre justice. Cependant, cet épisode sauvage est le plus proche qu’ils soient jamais venu. L’épisode entier est une collection d’histoires courtes impliquant certains des personnages les plus mémorables de Springfield ainsi que certains des personnages d’arrière-plan.

En un seul morceau, Apu prend enfin une pause bien méritée et rapide. Dans un autre, divers citoyens de Springfield essaient d’aider Lisa à retirer la gomme de ses cheveux. Il y a même une parodie de Pulp Fiction lancée pour faire bonne mesure. C’est un excellent rappel de l’incroyable casting de personnages que le spectacle a créé au fil des ans.

7 Homer au bâton

Les épisodes sportifs des Simpsons sont toujours un moment fort et celui-ci est certainement le meilleur. Après que l’équipe de baseball de Springfield Power Plant a connu une séquence de victoires, M. Burns essaie de sécuriser le championnat en remplissant l’équipe avec des joueurs des ligues majeures, comme Darryl Strawberry et Wade Boggs.

Étonnamment, ce sont les stars du baseball qui volent la vedette ici avec certains des moments les plus drôles. C’est très amusant de regarder chacun d’eux mis à l’écart par une situation étrange. C’est aussi un autre grand épisode pour Burns qui adopte une approche peu orthodoxe du coaching.

6 Dernière sortie à Springfield (saison 4, épisode 17)

Bien qu’il ait fait carrière en tant que bouffon indéfendable, Homer est souvent jeté dans des rôles de leadership dans lesquels il est au-dessus de sa tête. Après que Burns se débarrasse du régime dentaire des employés de Power Plants au moment où Lisa a besoin d’appareils orthopédiques, Homer mène ses collègues dans une grève.

On se souvient de l’épisode pour le train de pensée sans fin de Homer «Plan dentaire … Lisa a besoin d’appareils orthodontiques», mais l’épisode comporte tellement d’aspects intéressants. Le dentiste trop intense, les tentatives de Burns d’intimider les grévistes et la peur perpétuelle de Homer de responsabilité font des moments hilarants.

5 L’ennemi d’Homère (saison 8, épisode 23)

Peu de personnages ont eu un impact aussi durable sur Les Simpsons avec une seule apparition en tant que Frank Grimes. Inspiration professionnelle et assidue, Grimes obtient enfin un emploi à la centrale nucléaire où il est contraint de travailler aux côtés d’Homer Simpson.

Immédiatement, Grimes reconnaît Homère comme étant incompétent et est au-delà frustré par la façon dont la vie semble fonctionner si bien pour lui. L’épisode est un regard brillant sur Homère à travers le point de vue de quelqu’un d’autre. Regarder Grimes devenir fou du succès d’Homère est étrangement hilarant alors que la série embrasse vraiment son humour noir de manière considérable.

4 Citron de Troie

L’une des grandes choses à propos des Simpsons est de savoir comment ils peuvent adapter leur humour extravagant pour raconter toutes sortes d’histoires divertissantes. Cet épisode est vraiment une histoire d’aventure, avec la sensation des films de guerre classiques “derrière les lignes ennemies”. Après qu’un gang d’enfants de Shelbyville a volé le citronnier de Springfield, Bart organise une mission de sauvetage pour le reprendre.

La mission est étonnamment passionnante même lorsqu’elle est jouée pour rire. La dynamique du groupe d’espions est très amusante, tout comme les étranges similitudes que Shelbyville partage avec Springfield. En fin de compte, c’est l’un des épisodes les plus divertissants et les plus amusants des Simpsons.

3 Cap Feare

Sideshow Bob s’est avéré être l’un des meilleurs personnages récurrents des Simpsons. Exprimé à la perfection par Kelsey Grammer. Bob est un génie fou qui a eu plusieurs démêlés avec Bart, mais aucun plus mémorable que cet épisode thriller-esque. Dans une parodie du remake de Cape Scear de Martin Scorsese, Bob sort de prison et se prépare à se venger de Bart.

Bien qu’un thriller Scorsese puisse sembler une base étrange pour The Simpsons, il s’avère être la configuration parfaite pour de grandes blagues. Qui pourrait oublier le fameux bâillon “marcher sur un râteau”? Il parvient également à être un épisode à suspense approprié même avec les blagues.

2 You Only Move Twice (Saison 8, épisode 2)

Hank Scorpio pourrait bien être le meilleur personnage à un épisode de l’histoire de la série. Quand Homer obtient un emploi dans un nouveau travail passionnant dans une ville appelée Cypress Creek dans la mystérieuse Globex Corporation, le nouveau patron d’Homer, Hank Scorpio, se montre amical et enthousiaste. Il est également un mégalomane semblable à un méchant de James Bond. Bien sûr, Homer est inconscient de ce fait.

L’épisode a beaucoup de moments amusants avec la famille essayant de s’intégrer dans leur nouvelle vie trop parfaite dans une nouvelle ville. Mais le point culminant de l’épisode est clairement le Scorpion. Il a tellement d’étranges et merveilleux doublures et ses activités vilaines qui se déroulent en arrière-plan sont brillantes.

1 Marge contre le monorail

Les habitants de Springfield ne pourraient jamais être considérés comme un groupe brillant de citoyens, et leur stupidité mène souvent à des événements hilarants. Dans cet épisode classique, la ville est amenée à acheter un monorail à un vendeur ambulant. Les soupçons de Marge commencent à grandir sur la sécurité du nouvel achat alors que Homer est nommé le conducteur du monorail.

Écrit par le grand Conan O’Brien, l’épisode regorge de son humour extravagant. Il présente un camée glorieux de Leonard Nimoy. Il a une parodie classique de Flintstones. Il a même l’un des meilleurs numéros musicaux de l’émission (basé librement sur la comédie musicale, The Music Man). L’épisode est de grands moments mur à mur que nous pourrions regarder encore et encore.

