Les 15 meilleurs films d’horreur asiatiques

Les films d’horreur ont changé et se sont métamorphosés à travers l’histoire en Amérique, passant de monstres classiques à des créatures créées à partir de l’âge atomique à des horreurs de la vie réelle et à des tueurs de slasher. Dans les années 90, Hollywood a repris une nouvelle tendance en découvrant les films d’horreur en provenance d’Asie. Que ce soit les films d’horreur japonais ou coréens, l’Amérique a commencé à les refaire à gauche et à droite.

CONNEXES: 10 meilleurs films d’horreur coréens

Cependant, comme cela semble toujours être le cas, Hollywood semblait rarement avoir la bonne ambiance et l’atmosphère lors de la refonte de l’horreur asiatique. Alors que la plupart des Américains connaissent les enfants démoniaques effrayants aux cheveux filandreux, l’horreur asiatique est bien plus que cela. Voici un aperçu des meilleurs films d’horreur asiatiques de tous les temps.

Mis à jour le 29 avril 2020 par Shawn S. Lealos: Il y a toujours des joyaux à trouver quand on regarde le cinéma international, et l’horreur asiatique ne fait pas exception. Beaucoup des meilleurs films d’horreur des États-Unis ont un lien étroit avec ceux réalisés à l’étranger, et la profondeur du genre est stupéfiante. Il y a tout ce dont un fan d’horreur pourrait avoir besoin, avec des histoires de fantômes, des thrillers sanglants et des rebondissements psychologiques. Avec autant de grands films à découvrir, nous avons trouvé cinq autres films d’horreur asiatiques qui ne manqueront pas de hanter vos rêves.

15 EAU NOIRE (2002)

Oubliez le remake américain 2005 avec Jennifer Connelly en tête. Pour voir un film d’horreur asiatique vraiment terrifiant, regardez le film original de Hideo Nakata de 2002. Basé sur des histoires courtes de Koji Suzuki, Dark Water suit une maman divorcée qui doit emménager dans un vieil appartement délabré avec sa fille. Il y a ici un esprit à base d’eau qui la hante et la force à faire tout son possible pour protéger son enfant.

14 PULSE (2001)

Pulse, connu au Japon sous le nom de Kairo, est une nouvelle interprétation des idées présentées dans The Grudge. Au lieu que les enfants regardent une bande vidéo et trouvent un esprit vengeur les traquant, celui-ci propose des esprits maléfiques qui voyagent sur Internet. Le film fait allusion aux dangers d’Internet et de la technologie alors que les suicides commencent à augmenter alors que les esprits commencent à faire leur chemin dans le monde via le World Wide Web. Contrairement à de nombreux films d’horreur impliquant des esprits maléfiques, Pulse se présente comme une brûlure lente qui est un regard terrifiant sur la société qui perd le contrôle.

13 LA FUITE (2016)

The Wailing est un film qui pourrait être difficile à regarder à la suite de la pandémie de coronavirus. Sorti en 2016, The Wailing raconte l’histoire d’un homme qui arrive du Japon avec une maladie qui se propage dans le village où il entre. Cela conduit ensuite à l’hystérie et à la mort alors que le film suit un policier qui succombe à l’infection pour découvrir ce que tout cela signifie. Le film a remporté plusieurs prix de films asiatiques, un énorme succès critique.

12 L’ŒIL 3 (2005)

Bien qu’il soit sorti en Amérique sous le nom de The Eye 3, le titre asiatique était The Eye 10 et n’est qu’une suite des deux premiers films de son seul nom. À certains égards, il dépasse l’original et est supérieur à la suite. Réalisé par les Pang Brothers, c’est à parts égales, Quentin Tarantino et Wes Craven.

CONNEXES: 10 meilleurs films de tueur en série des années 80

Un groupe d’adolescents asiatiques a décidé de jouer à un jeu impliquant la magie noire, où ils trouvent différentes façons de voir les fantômes. Cependant, ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’est que les méthodes fonctionnent, et ils se retrouvent bientôt pourchassés par les fantômes vengeurs. Le film est une série de vignettes, chacune descendant plus loin dans la folie.

11 J’ai vu le diable (2010)

I Saw The Devil est un autre type de film d’horreur, un thriller avec des nuances sombres et beaucoup de violence. L’histoire suit un agent du Service national des renseignements nommé Kim Soo-hyun (Byung-hun) alors qu’il se met en quête de vengeance contre les personnes qui ont tué et mutilé son fiancé. Ce qui commence comme un homme en quête de vengeance se transforme en un déchaînement de violence avec des éclaboussures de sang partout. Le film a été projeté à Sundance et a obtenu une sortie limitée aux États-Unis en 2011, où il a remporté plusieurs prix de la critique du meilleur film en langue étrangère.

10 UNE HISTOIRE DE DEUX SŒURS (2003)

Refait par Hollywood comme The Uninvited, le film d’horreur sud-coréen de 2002 A Tale of Two Sisters est supérieur à tous points de vue. Le film commence avec une jeune fille sortie d’un établissement psychiatrique et retournant chez elle avec son père et sa sœur cadette. Les retrouvailles avec sa belle-mère sont moins joyeuses.

Quand elle commence à voir le fantôme de sa mère décédée, Su-mi commence à se demander s’il y avait plus à la mort de sa mère qu’on ne le pensait à l’origine et ses yeux se tournent vers sa belle-mère. En révéler plus serait se diriger vers le territoire des spoilers, mais A Tale of Two Sisters est un film d’horreur asiatique tordu et l’un des meilleurs de son genre.

9 RINGU (1998)

Ringu est celui qui a tout commencé en ce qui concerne les remakes hollywoodiens. Refaite comme The Ring, la version hollywoodienne n’était pas seulement l’un des remakes d’horreur asiatiques les plus réussis, mais très effrayante à elle seule. Le film d’horreur asiatique original était lui-même une adaptation d’un roman qui avait déjà été adapté dans un film de télévision japonais.

Le film, sorti en 1998 par le réalisateur Hideo Nakata, met en vedette un journaliste qui enquête sur le mystère d’une bande vidéo qui aurait tué quiconque la regarderait sept jours plus tard. Ce fut un énorme succès et il y a maintenant 12 films dans la franchise sur le fantôme vengeur connu sous le nom de Sadako.

8 VOLET (2004)

Sorti en 2004, Shutter est un film d’horreur asiatique de Thaïlande qui se concentre sur des images étranges trouvées dans des photographies développées. Après un accident de voiture les faisant écraser une jeune femme sur la route, Jane et Tun ont fui les lieux. Cependant, après ce Tun commence à remarquer des ombres blanches avec des visages sur les photos qu’il développe.

CONNEXES: 10 meilleurs films d’horreur thaïlandais

Quand il s’avère que la jeune fille n’était pas une étrangère mais était plutôt une ancienne petite amie de Tun, des personnes proches de lui commencent à mourir et il semble que le fantôme vengeur de la jeune fille soit revenu pour se venger. Un remake d’Hollywood est venu en 2008 avec Joshua Jackson et Rachael Taylor.

7 JU-ON: LA ROGUE (2002)

En 2004, Hollywood a sorti The Grudge avec Sarah Michelle Gellar menant le casting à des critiques mitigées. Il était assez populaire pour recevoir deux suites, mais ne pouvait pas être comparé à l’horreur de la version japonaise originale, intitulée Ju-on: The Grudge. Sorti en 2002, le film était en fait le troisième de la série mais le premier à obtenir une sortie en salles.

Le film suit la légende selon laquelle lorsqu’une personne meurt de rage jalouse, une malédiction demeure. La malédiction se répète ensuite encore et encore à l’avenir à l’endroit où les décès d’origine se produisent. Ce fut un succès monstre et il y a eu neuf films japonais dans la série et une nouvelle version américaine arrive en 2020.

6 L’ŒIL (2002)

Les remakes hollywoodiens de films d’horreur asiatiques ont atteint leur point de rupture en 2008 lorsque Jessica Alba a joué dans The Eye, un film critique (22% pourri) avec une nomination Razzie pour Alba et un box-office d’à peine 31 millions de dollars au niveau national. Cela reste encore plus décourageant puisque le film d’horreur asiatique original de 2002 des frères Pang a été un énorme succès et très populaire.

The Eye suit une femme qui était aveugle depuis qu’elle avait deux ans pour une greffe de cornée, recevant à nouveau le don de la vue. Cependant, la mauvaise chose est qu’elle peut maintenant voir des chiffres qui prédisent la mort et la destruction. Il y avait deux suites dans The Eye 2 et le troisième film incroyablement divertissant de la série, intitulé The Eye 10.

5 AUDITION (1999)

Takashi Miike est l’un des plus grands cinéastes de genre du Japon avec des classiques emblématiques comme Ichi le tueur et Dead or Alive dans son catalogue arrière. En 1999, Miike a tourné son attention vers l’horreur asiatique et a créé un film effrayant basé uniquement sur la plausibilité réelle de la situation. C’était aussi une tragédie avec une victime qui ne méritait en rien ce qui lui était arrivé.

Un veuf d’âge moyen s’est isolé depuis la mort de sa femme, mais son fils le convainc de recommencer à sortir ensemble. Il finit par rencontrer une femme nommée Asami et devient attiré par elle. Cependant, il est très timide et introverti alors il met en place un faux casting pour la rencontrer, puis lui demande de sortir. Ses mensonges reviennent le hanter lorsque la jeune fille s’avère mentalement instable et le prend en captivité.

4 UGETSU (1953)

Il n’y a rien de mal à se pencher sur les classiques lors de la découverte de films en langue étrangère. Dans le domaine des films d’horreur asiatiques, le film japonais de 1953 Ugetsu est aussi bon que possible. Réalisé par Kenji Mizoguchi, Ugetsu est une histoire de fantômes se déroulant dans la période Azuchi – Momoyama au Japon.

CONNEXES: 10 joyaux d’horreur cachés sur Amazon Prime

Un paysan fermier part pendant la guerre civile pour trouver sa fortune, les laissant derrière eux pour les protéger des pirates auxquels il pourrait être confronté en cours de route. Le film montre comment la cupidité et la recherche de fortune au-dessus de l’amour déjà là mènent à l’obscurité quand il tombe sur un fantôme qui lui enseigne une leçon – trop tard.

3 TRAIN À BUSAN (2016)

Pour tous ceux qui pensent qu’il n’y a rien de nouveau dans le genre zombie, consultez le film d’horreur asiatique Train to Busan. Le film est sorti en Corée du Sud en 2016 et raconte l’histoire d’un père bourreau de travail et de sa fille qui veut rendre visite à sa mère à Busan pour son anniversaire.

Il accepte mais quand ils arrivent à la gare, l’épidémie de zombies se produit et ils finissent par se battre pour leur vie dans le train pour Busan. Il y a beaucoup d’horreurs de zombies mais il y a aussi des personnages fantastiques et des commentaires sociaux pour en faire l’un des meilleurs films d’horreur de zombies depuis des années.

2 L’HÔTE (2006)

Parfois, les fans de films d’horreur ont juste besoin de monstres géants. Tout le monde connaît l’icône japonaise Godzilla mais en 2006, Bong Joon-ho a amené un nouveau monstre géant dans le monde du cinéma avec son film monstre sud-coréen 2006 The Host. À ne pas confondre avec le film hollywoodien pour jeunes adultes du même nom, ce film d’horreur asiatique a opposé un monstre à un groupe de survivants au large de la rivière Han.

Contrairement à de nombreux films de monstres géants, The Host s’est principalement concentré sur la relation d’une famille dysfonctionnelle qui a essayé de rester ensemble pour survivre. Le film a été un succès monstre, le film sud-coréen le plus rentable au moment de sa sortie, tout en remportant le prix du meilleur film aux Asian Film Awards 2007.

1 TROISIÈME (2009)

Park Chan-wook est l’un des cinéastes sud-coréens les plus titrés et son chef-d’œuvre doit être Old Boy ainsi que les deux autres films de The Vengeance Trilogy – Sympathy for Mr. Vengeance et Lady Vengeance. Cependant, entre ces films et ses débuts en anglais avec Stoker (2013), il a réalisé un film d’horreur asiatique appelé Thirst.

Comme prévu avec quelqu’un comme Chan-wook, c’était un exemple renversé d’un film de vampire. Le film a suivi un prêtre catholique qui est tombé amoureux de la femme de son ami et a fini par se transformer en vampire après une expérience médicale ratée. C’est différent, unique et très différent de tout ce que Hollywood tente dans le genre de l’horreur.

SUIVANT: 5 films d’horreur que le Taureau adorera (et 5 qu’ils détesteront)

Prochain

Batman: 10 mèmes de Robert Pattinson le mettant en vedette comme le nouveau Batman



A propos de l’auteur

Shawn S. Lealos est un écrivain indépendant qui a obtenu son baccalauréat en journalisme de l’Université d’Oklahoma avec une mineure en études cinématographiques. Il a travaillé comme journaliste pendant plus de 20 ans, d’abord dans le monde du journalisme imprimé avant de passer aux médias en ligne alors que le monde changeait. Shawn est un ancien membre de la Society of Professional Journalists et de l’Oklahoma Film Critics Circle avant de déménager au Texas et a publié des travaux dans le Daily Oklahoman, Oklahoma Gazette, Vox Magazine et Loud Magazine et sur des sites Web comme The Huffington Post, CBS, Time Warner Cable, Yahoo, The Movie Network, Chud, Renegade Cinema, 411mania et Sporting News. Shawn est également un auteur publié, avec un livre non-fiction sur les cinéastes Stephen King Dollar Baby et a également commencé à travailler sur une nouvelle série de fiction. Visitez le site Web de Shawn Lealos pour en savoir plus sur son écriture et suivez-le sur Twitter @sslealos.

En savoir plus sur Shawn S. Lealos