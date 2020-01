Les 15 séries télévisées les plus diffusées cette semaine, dont une grosse surprise – .

Eh bien, c’est finalement arrivé. Après avoir dominé nos listes chaque semaine des services les plus populaires des meilleurs services de streaming, The Mandalorian de Disney + a finalement été évincé de la première place. La nouvelle série Star Wars en direct du service est un mastodonte viral en streaming depuis ses débuts en novembre – mais, malheureusement, les fans devront attendre une date non précisée “plus tard cette année” pour que la deuxième saison de la série arrive. En attendant, quelle série de streaming a pris la place de The Mandalorian au sommet de notre classement hebdomadaire cette semaine, qui nous a encore été fournie par l’équipe du moteur de recherche de streaming Reelgood?

Que diriez-vous d’un indice: c’est un spectacle sur un héros auquel vous voudrez certainement lancer une pièce.

C’est vrai, The Witcher a dépassé la série de chapiteaux de Disney + pour être notre émission la plus diffusée de la semaine, sur la base des données partagées avec nous par l’équipe de Reelgood, dérivées de l’étude de l’activité des millions d’utilisateurs sur sa plate-forme. C’est peut-être dû au fait que le succès de la série a pour effet de repeupler les livres sur lesquels la série est basée (ainsi que les jeux vidéo The Witcher, qui ne sont pas directement liés à la série). Selon le Washington Post, le jeu The Witcher 3: The Wild Hunt de 2015 était une fois de plus l’un des jeux les plus joués sur Steam, avec plus de 91000 utilisateurs Steam sur un récent après-midi connecté et jouant le jeu.

En parlant des jeux vidéo The Witcher, voici un fait amusant pour vous: Saviez-vous que le premier ministre de Pologne (le pays d’origine de l’auteur Witcher Andrzej Sapkowski) a joué le président Obama le deuxième jeu de la série en tant que cadeau officiel de l’État lors d’une visite en 2011 par le président?

Une résurgence de la popularité mis à part pour le livre et les jeux Witcher, grâce à la série Netflix, ce n’était pas la seule chose que les téléspectateurs se sont déchaînés cette semaine (les données ci-dessous couvrent le 3 janvier au 9 janvier) –

HBO’s Watchmen et Netflix’s You continuent de rester populaires auprès des audiences en streaming. Comme tout, de Stranger Things et Game of Thrones à des tarifs plus récents comme Netflix’s Messiah, qui a suscité de nombreuses controverses depuis ses débuts. Consultez la liste complète ci-dessous.

Le sorceleur

Le Mandalorien

Rick et Morty

Watchmen

VOUS

Vikings

V Wars

Harley Quinn

Jeu des trônes

La merveilleuse Mme Maisel

L’étendue

Messie

Docteur Who

Ses matériaux sombres

Choses étranges

