Les 2 appareils les plus vendus d’Amazon sont tombés à leurs prix les plus bas depuis des mois – .

Amazon vend évidemment toutes sortes de produits différents, mais ses appareils de marque propre sont parmi les meilleurs que vous trouverez. Le Kindle a été le premier grand succès d’Amazon en matière de matériel, mais nous avons depuis vu plusieurs autres catégories de produits dépasser de loin le Kindle. Il y a maintenant deux appareils différents tout en haut de la liste d’Amazon, et ils se trouvent tous deux en vente en ce moment aux prix les plus bas que nous ayons vus depuis des mois. L’Echo Dot de 50 $ est tombé à 29,99 $, ce qui est un vol total, et le bâton Fire TV de 40 $ que tout le monde aime tant est en vente pour 24,99 $. Vous pouvez également attraper un Fire TV Stick 4K pour 34,99 $ si vous souhaitez une prise en charge 4K et HDR, mais de toute façon, vous obtenez une offre fantastique sur le lecteur multimédia en streaming le plus chaud en ce moment!

Echo Dot

Rencontrez Echo Dot – Notre enceinte intelligente la plus populaire avec un design en tissu. C’est notre enceinte intelligente la plus compacte qui s’intègre parfaitement dans les petits espaces.

Amélioration de la qualité des haut-parleurs – Meilleure qualité des haut-parleurs que Echo Dot Gen 2 pour un son plus riche et plus fort. Associez-le à un deuxième point d’écho pour un son stéréo.

Contrôle vocal de votre musique – Diffusez des chansons d’Amazon Music, Apple Music, Spotify, Sirius XM et autres.

Prêt à aider – Demandez à Alexa de jouer de la musique, de répondre à des questions, de lire les actualités, de vérifier la météo, de définir des alarmes, de contrôler des appareils intelligents pour la maison et bien plus encore.

Contrôle vocal de votre maison intelligente – Allumez les lumières, réglez les thermostats, verrouillez les portes et plus encore avec des appareils connectés compatibles.

Connectez-vous avec les autres – Appelez presque n’importe qui en mode mains libres. Passez instantanément dans d’autres pièces de votre maison ou faites une annonce dans chaque pièce avec un appareil Echo compatible.

Alexa a des compétences – Avec des dizaines de milliers de compétences et de comptage, Alexa est toujours plus intelligente et ajoute de nouvelles compétences telles que le suivi de la condition physique, les jeux, etc.

Conçu pour protéger votre vie privée – Construit avec plusieurs couches de protections et de contrôles de confidentialité, y compris un bouton d’arrêt du microphone qui déconnecte électroniquement les microphones.

Fire TV Stick

Le lecteur multimédia de streaming le plus vendu, avec Alexa Voice Remote (2e génération, sorti en 2019).

Utilisez les boutons d’alimentation, de volume et de sourdine dédiés pour contrôler votre téléviseur, votre barre de son et votre récepteur.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluton, IMDB TV et plus encore.

Plus de stockage pour les applications et les jeux que tout autre support multimédia en streaming.

Découvrez des dizaines de milliers de canaux, d’applications et de compétences Alexa, ainsi que parcourez des millions de sites Web à l’aide de Firefox ou Silk.

Alexa on Fire TV offre l’expérience vocale la plus complète de tout lecteur multimédia en streaming.

Les membres d’Amazon Prime bénéficient d’un accès illimité à des milliers de films et d’épisodes télévisés.

Fire TV Stick 4K

La clé multimédia en streaming 4K la plus puissante.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluton, IMDB TV et plus encore.

Lancez et contrôlez du contenu avec Alexa Voice Remote.

Profitez d’une image brillante avec accès à 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10 +.

Choisissez parmi 500 000 films et épisodes télévisés.

Plus de stockage pour les applications et les jeux que tout autre support multimédia en streaming.

Découvrez des dizaines de milliers de canaux, d’applications et de compétences Alexa.

