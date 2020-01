les 2 meilleures offres du mois de janvier 2020

Le mois de janvier réserve d’énormes surprises aux utilisateurs prêts à postuler pour une promotion 3 Italie, en fait, deux solutions sont disponibles avec un potentiel très élevé, ainsi qu’avec un prix extrêmement abordable pour chacun de nous.

La plus grande limitation quand on parle de offres de ce type, il concerne la disponibilité réelle; tout compte fait, je suis attaque de l’opérateur accessible via limité par les utilisateurs qui ont une carte SIM rechargeable de iliad ou un opérateur virtuel, il n’est pas possible de les demander autrement, même en rendant la portabilité du numéro.

3 Italie: quelles sont les offres à activer immédiatement

la Jouez à 50 illimités est l’offre que nous souhaitons recommander aux utilisateurs partant de iliad (peut également être activé par MVNO), car il fournit un coût fixe de seulement 6,99 euros par mois facturé directement sur le crédit restant, pour profiter de 50 gig du trafic de données à la vitesse de la 4G, ainsi minutes illimitées d’appeler n’importe quel numéro sur le territoire national. Le coût initial à encourir a été réduit à zéro, si ce n’est pour i 10 euros nécessaire à l’achat de la carte SIM rechargeable.

la Jouer à Power Digital 60GB d’autre part, il n’est disponible que sur le site officiel de l’opérateur téléphonique, il coûte toujours 6,99 euros, mais ne peut être activé que par les propriétaires d’une carte SIM d’un opérateur virtuel. À l’intérieur, ils ont été positionnés 60 concert du trafic de données à vitesse maximale, minutes illimitées appeler chaque numéro de téléphone e 200 SMS à envoyer à autant d’utilisateurs. L’activation nécessite le paiement de 20 euros avec 20 euros crédit résiduel déjà inclus (toujours avec portabilité obligatoire).