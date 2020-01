les 3 spéciaux commencent à partir de 6 euros jusqu’à 50 Go

La malchance habituelle continue: Vodafone en tout cas, il veut récupérer tous les utilisateurs perdus au cours de 2019. Les statistiques ne parlent pas d’une baisse pour le manager bien connu qui domine dans toute l’Europe, mais il y a sûrement eu moins d’utilisateurs.

En effet, beaucoup gestionnaires virtuels ils ont réussi à voler des clients de tous les autres fournisseurs que nous connaissons depuis des années. Il est également arrivé aussi iliad, opérateur qui occupe actuellement la quatrième place du classement des prestataires italiens. Juste ce nom était le plus difficile à battre pour Vodafone, à ce moment-là, cependant, il a préparé sa meilleure contre-offensive. Voici trois promotions à des prix exagérément bas pour ramener les utilisateurs à la maison.

Vodafone défie encore Iliad mais cette fois avec ses meilleures armes: voici les 3 Spéciaux tous complets

Minutes spéciales Vodafone 50 Go:

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et dans l’Union européenne

50 Go de connexion de données 4,5 G par mois

PRIX: 6,99 euros via Winback

Pour tous les opérateurs virtuels, pour Iliad et Kena Mobile a 7,99 euros

Minutes spéciales Vodafone 30 GIGA

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

30 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 6 euros par mois

Pour tous ceux qui passent par FastWeb et certains opérateurs virtuels

Vodafone Special Minutes 20GB

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

20 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 12 euros par mois

Pour ceux qui passent par Trois