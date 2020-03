Les 32 régénérations canon du docteur

Avertissement: ce qui suit contient des SPOILERS pour Doctor Who “The Timeless Children”.

La longue vie de The Doctor vient de s’allonger, grâce à la finale de la saison 12 de Docteur Who, “The Timeless Children”, et un retcon qui changera à jamais l’histoire de la longue série de science-fiction. Cela est dû à un être connu comme l’enfant intemporel et à la vérité derrière son identité.

L’ouverture de la saison 12, “Spyfall”, a introduit le mystère de l’enfant intemporel, qui a inspiré l’ennemi juré du docteur, Le Maître, pour commettre le génocide et tuer le reste de leur espèce, les Time Lords. Le Maître avait découvert un horrible secret qui, selon lui, prouvait que les Time Lords leur avaient menti sur qui ils étaient toute leur vie. La finale de la saison, “The Timeless Children”, a révélé ce secret: que la longévité des Time Lords et leur capacité à régénérer leur corps et à devenir de nouvelles personnes après avoir subi des dommages mortels a été encodée dans leur ADN après qu’un de leurs premiers explorateurs ait isolé la capacité d’un enfant abandonné d’une espèce indéterminée. Cet enfant est devenu connu sous le nom d’enfant intemporel, et le maître a prétendu que le médecin avait été l’enfant intemporel avant que leurs souvenirs ne soient effacés par les Time Lords.

Le résultat pratique de cette révélation est que le docteur est incalculablement plus âgé qu’on ne l’imaginait auparavant. De plus, contrairement aux Time Lords (qui ne pouvaient régénérer leur corps que 12 fois), le Docteur peut se régénérer en un nombre apparemment infini d’incarnations. Cette idée a eu l’effet secondaire intéressant de corriger une erreur de continuité de l’épisode classique de Doctor Who “Le cerveau de Morbius”, qui suggérait que The Doctor s’était régénéré plusieurs fois avant le début des événements de la série télévisée. Voici un aperçu des 32 vies du Docteur qui peuvent être expliquées sur la base de la série télévisée Doctor Who.

Les enfants intemporels

Le Maître a raconté l’histoire de l’enfant intemporel et comment ils ont été découverts et adoptés par l’ancien explorateur gallifreyien Tecteun au cours de “Les enfants intemporels”. Généticien brillant en plus d’être astronaute, Tecteun a isolé le facteur qui a donné à leur enfant adoptif le pouvoir de régénération et l’a encodé dans l’ADN des Time Lords. L’enfant intemporel passe par sept incarnations avant que le maître ne termine l’histoire.

Le cerveau des médecins Morbius

Écrit par le rédacteur en chef légendaire de Doctor Who, Robert Holmes au cours de la 4e ère du docteur, “The Brain of Morbius” a vu The Doctor combattre le renégat titulaire Time Lord, qui avait été condamné à la désintégration pour ses crimes contre l’univers, seulement pour sauver son cerveau par l’un de ses disciples. Dans l’intention de faire transplanter son cerveau dans la tête du Docteur, Morbius engagea le Docteur dans une bataille psychique. Alors que les deux luttaient l’un contre l’autre, Morbius tenta de déchirer les souvenirs du Docteur, évoquant des images de lui-même – y compris les visages de huit hommes qui n’avaient jamais été vus auparavant. Le producteur Philip Hinchcliffe a confirmé plus tard au Radio Times que l’intention était de suggérer que le docteur avait vécu plusieurs vies avant le début de l’émission.

Ruth

Introduit dans l’épisode de la saison 12 “Fugitive of the Judoon”, Ruth était un guide britannique apparemment normal qui est devenu la cible des forces de police mercenaires de type rhinocéros du Judoon pour une raison inconnue. Alors que le 13e docteur tentait d’aider Ruth à percer ce mystère, il devint évident que Ruth était un seigneur du temps qui avait utilisé un appareil appelé caméléon pour devenir humain et se cacher. Cependant, la torsion de l’épisode était que Ruth était apparemment une incarnation du Docteur, et elle affirmait n’avoir aucun souvenir d’avoir jamais ressemblé au 13ème Docteur de son passé. Bien qu’il soit possible que Ruth se trompe sur les deux points (être le docteur ou exister avant le 13e docteur), la révélation de l’enfant intemporel rend tout à fait possible Ruth est un médecin de l’époque avant le début des aventures télévisées du docteur.

Le 1er docteur

Jouée par William Hartnell, la première incarnation du Time Lord qui deviendra plus tard connu sous le nom de The Doctor était un homme âgé avec une petite-fille nommée Susan lors de l’ouverture de la série originale Doctor Who. Ce docteur était une figure résolument différente de celle des médecins qui le suivaient, étant un vieil homme grincheux qui méprisait l’humanité et ne tolérait que le 20e siècle primitif pour humour l’amour de sa petite-fille pour la culture de la Terre. Bien qu’il se soit largement contenté d’observer et d’expérimenter (selon sa nature de scientifique), même ce docteur ne pouvait s’empêcher de jouer le héros face à des extraterrestres maléfiques comme les Daleks et les Cybermen.

Le 2e docteur

Le concept de régénération a commencé avec le 2nd Doctor, qui a été introduit après que William Hartnell a été contraint de se retirer du spectacle pour des raisons de santé. Patrick Troughton a commencé la tradition selon laquelle chaque Docteur successif avait une personnalité différente de celle de son prédécesseur, accordant à chaque acteur la liberté de jouer Le Docteur comme bon lui semblait, tant qu’ils restaient fidèles à la philosophie du personnage de ne jamais être lâche ou cruel. Cela a permis à Troughton de transformer le Docteur en une figure plus comique – “un clochard cosmique” qui était un oncle loufoque à ses jeunes compagnons plutôt qu’un grand-père grincheux. Malheureusement, pour tout ce que Troughton a fait pour développer The Doctor, la majeure partie de son mandat dans la série est perdue pour l’histoire.

Le 3e docteur

Le premier docteur à avoir diffusé ses aventures en couleur, Jon Pertwee était peut-être le plus fringant des docteurs. Pourtant, alors qu’il était célèbre pour ses chemises à froufrous et ses vestes en velours, le 3e docteur n’était pas un dandy délicat. En effet, il avait besoin de peu d’excuse pour montrer sa maîtrise des arts martiaux vénusiens (à la fois l’aïkido et le karaté) et était le seul docteur à armer directement le tournevis sonique. Exilé sur Terre pendant la majeure partie de sa vie, le 3ème Docteur fut également la première version du Docteur à croiser les épées avec Le Maître.

Le 4ème docteur

Joué par l’irrepressible Tom Baker, le 4th Doctor est peut-être l’incarnation la plus célèbre du personnage parmi le grand public. Cela est en partie dû au fait que Tom Baker a le plus long mandat de tout acteur à jouer The Doctor à sept saisons, et en partie parce qu’il est le premier médecin à avoir diffusé ses aventures aux États-Unis. Personnage distinctif avec son écharpe de marque et son sac toujours présent de Jelly Babies, le 4ème Docteur est toujours considéré comme le Docteur définitif par de nombreux Whoviens.

Le 5ème docteur

Le plus jeune acteur à jouer le Docteur à l’époque, Peter Davison avait de grosses chaussures à remplir après le mandat record de Tom Baker. C’est peut-être pour cette raison que le 5ème Docteur a été écrit comme une figure plus silencieuse, moins confiante et plus introspective – moins étrangère que son prédécesseur et plus un grand frère protecteur pour ses compagnons. Il était notable comme le premier médecin à perdre un compagnon à long terme et le premier médecin à se régénérer tout en se sacrifiant pour sauver la vie d’un compagnon.

Le 6e docteur

“Loud” serait le meilleur mot pour résumer le 6ème docteur joué par Colin Baker. C’est un appel de plus près à ce qui était le plus offensant: sa personnalité acide ou sa garde-robe, qui ne s’est pas tellement heurtée qu’elle a mené une guerre thermonucléaire totale. Le plan original du showrunner à cette époque était que le 6ème Docteur soit adouci au fil du temps, présentant un Docteur plus éthiquement ambigu qui ne jouerait à l’immoralité que pour tourner la table à ses ennemis. Malheureusement, Baker n’aura pas eu la chance de racheter son médecin avant plusieurs décennies plus tard à travers une série d’histoires audio pour Big Finish Productions. En conséquence, le 6e docteur est toujours l’un des médecins les plus impopulaires à ce jour.

Le 7e docteur

Initialement présenté comme une figure clownesque dans la même veine que le 2e docteur, le 7e docteur de Sylvester McCoy a radicalement changé au cours de ses deux dernières saisons. Alors que ce docteur jouait souvent le fou, ses manières comiques cachaient l’esprit calculateur d’un maître d’échecs. Son moment décisif est venu quand il a trompé Davros, le savant fou qui a créé les Daleks, pour faire exploser le monde natal Dalek de Skaro.

Le 8ème docteur

Le 8th Doctor occupe une position unique dans la succession des Doctors, qui ne fait partie ni de l’ère Classic Who ni de l’ère New Who. Apparu dans un seul film de 1996 destiné à la télévision qui devait servir de pilote de porte dérobée pour un renouveau de Doctor Who produit aux États-Unis, le 8e docteur n’a pas réussi à attirer un public, et la série resterait en sommeil pour la plupart des la prochaine décennie. Malgré cela, l’acteur Paul McGann a joué le 8e docteur dans un certain nombre de pièces audio et a finalement filmé une scène de régénération bien reçue dans “La nuit du docteur”, dans le cadre du 50e anniversaire de Doctor Who.

Le docteur de guerre

Introduite dans les derniers instants de “Le Nom du Docteur”, cette incarnation (jouée par John Hurt) se refusa le droit d’utiliser le nom du Docteur, ayant fait le choix de devenir un guerrier plutôt qu’un guérisseur. Habitué à faire des choix difficiles, le docteur de guerre a presque détruit les Daleks et les Time Lords à l’aide d’un appareil apocalyptique afin de mettre fin à la guerre du temps. En fin de compte, cependant, il a trouvé un autre moyen, et ses futures incarnations l’ont rassuré qu’il était digne du nom du Docteur parce qu’il avait été Le Docteur “le jour où il n’était pas possible de faire les choses correctement”.

Le 9ème docteur

Premier docteur à jouer dans Doctor Who lorsque la série a été relancée en 2005, le 9th Doctor a proposé une interprétation résolument différente du personnage classique. Christopher Eccleston n’a peut-être joué le rôle que pendant une saison, mais il a quand même défini The Doctor pour une génération de nouveaux Whovians. Les vêtements brillants ornés de points d’interrogation favorisés par les médecins précédents ont été remplacés par une veste en cuir cool et des couleurs sourdes. Pourtant, malgré la nouvelle garde-robe et une personnalité cynique de mauvaise humeur alimentée en étant le seul survivant apparent de la guerre du temps, ce médecin a toujours choisi d’être un lâche plutôt qu’un tueur, quand on lui a donné la chance de détruire les Daleks au prix de sacrifier le Race humaine.

Le 10e docteur

Enfant, David Tennant a décidé de devenir acteur parce qu’il rêvait de jouer un jour au Docteur. Non seulement le rêve de Tennant s’est réalisé, mais il est devenu l’acteur le plus synonyme du rôle du Docteur depuis Tom Baker. Figure éblouissante dans ses costumes à fines rayures et ses baskets Converse, le 10ème Docteur est peut-être le Docteur le plus ouvertement héroïque de l’histoire, se mettant en danger tout en criant “Allons-y!”

Le docteur Meta-Crisis

Bien qu’il ne soit pas techniquement un Seigneur du Temps, l’être connu sous le nom de Docteur Meta-Crisis compte toujours comme l’une des régénérations du Docteur. Né lorsque le dixième médecin a tenté de lutter contre sa régénération et a canalisé l’énergie dans sa propre main coupée, le médecin méta-crise ressemblait au dixième médecin et avait ses souvenirs au point où sa main avait été coupée lors d’un combat à l’épée. Malgré cela, le docteur Meta-Crisis était un humain ordinaire. Il a ensuite pris sa retraite dans un univers parallèle sans médecin et est entré en relation amoureuse avec l’ancienne compagne du médecin, Rose Tyler.

Le 11e docteur

“Les hommes bons n’ont pas besoin de règles. Aujourd’hui n’est pas le jour pour savoir pourquoi j’en ai autant.” Peut-être qu’aucune déclaration ne résumait aussi bien la nature mercurielle du 11e docteur. Joué par Matt Smith, le 11th Doctor était une étude contrastée. Il possédait un corps de jeune homme et une âme de vieillard, mais était aussi capable d’agir extrêmement enfantin qu’il l’était en faisant preuve d’une grande sagesse. À l’écart et rebutant, il était moins enclin au comportement social que son prédécesseur, mais était farouchement fidèle au peu d’amis qu’il gardait.

Le 12e docteur

Plus que toute autre incarnation, le 12e docteur de Peter Capaldi semblait obsédé par l’idée d’identité et de comprendre qui il était vraiment. Au cours de sa longue vie, il s’est réinventé en tant que rockeur punk et professeur de noisette, mais il se préoccupait surtout de savoir s’il était ou non un homme bon. Bien qu’il ait finalement été, selon ses propres mots, “un idiot avec une boîte et un tournevis”, le 12ème Docteur n’a pas manqué à son devoir quand l’univers lui a demandé de jouer le rôle qu’il était le meilleur: l’homme qui arrête les monstres .

Le 13e docteur

Interprété par Jodie Whittaker, le 13th Doctor a été la première incarnation de The Doctor dans l’histoire de l’émission à être une femelle biologique. Ironiquement, elle était un retour à la forme classique du docteur à bien des égards malgré cela. Elle préférait les vêtements colorés et les longs manteaux comme les docteurs de la série classique et était une figure beaucoup plus secrète et gardée que la plupart des docteurs modernes. Malgré cela, elle traitait toujours ses compagnons comme de la famille plutôt que de simples amis, même si elle ne leur faisait pas confiance avec beaucoup d’informations sur son passé ou son monde natal.

Le conservateur

Apparaissant à la fin de la Docteur Who Spécial 50e anniversaire “Le Jour du Docteur”, la mystérieuse figure connue sous le nom de Conservateur a taquiné le 11ème Docteur en sachant que ses efforts pour sauver Gallifrey étaient couronnés de succès. Ressemblant à une version plus ancienne du 4ème docteur, le conservateur a refusé d’expliquer son apparence au-delà de suggérer qu’un jour le docteur pourrait apprendre à ramener quelques vieux visages familiers. Bien qu’il n’ait jamais confirmé qu’il était une future incarnation du Docteur, les derniers mots du Conservateur au 11ème Docteur prennent un tout nouveau sens quand on considère la légende de l’Enfant Intemporel: “Je ne peux que vous dire ce que je ferais si je étiez-vous. Oh, si j’étais vous. Oh, peut-être que j’étais vous, bien sûr. Ou peut-être que vous êtes moi? … ou peut-être que cela n’a aucune importance. Qui sait, hein? Qui sait? “

