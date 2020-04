Les 5 appareils électroniques les plus vendus sur tout le site d’Amazon – .

Les listes de best-sellers d’Amazon sont d’excellents moyens non seulement de voir quels appareils sur le site d’Amazon sont les plus populaires, mais aussi de trouver les meilleures offres sur Amazon à tout moment.

C’est particulièrement important maintenant, car la page des offres d’Amazon est masquée pendant que la société se concentre sur les produits non essentiels.

Ici, nous creusons dans les best-sellers actuels d’Amazon dans la catégorie électronique pour voir ce que les gens achètent pour leurs quarantaines de coronavirus.

Amazon est le plus grand détaillant en ligne du pays, de sorte que les gens ont manifestement été surpris lorsque la société a annoncé un changement majeur de politique le mois dernier. Bien qu’il ne soit que temporaire, Amazon a déclaré qu’il cesserait de réapprovisionner de nombreux produits non essentiels dans ses entrepôts et que l’expédition de nombreux produits non essentiels serait retardée jusqu’à au moins fin avril. Ce n’est pas l’idéal étant donné que les Américains responsables à travers le pays font tout leur possible pour rester à la maison et ne pas acheter des produits non essentiels. Cela dit, il est impossible de lui reprocher Amazon, car la raison de ce déménagement est de libérer autant de capacité que possible pour l’expédition de fournitures médicales aux hôpitaux et aux gouvernements locaux.

Malgré l’arrêt temporaire de nombreuses expéditions non essentielles, il existe encore de nombreux produits non médicaux qui sont réapprovisionnés et livrés régulièrement. Par exemple, les AirPods Pro incroyablement populaires d’Apple sont expédiés immédiatement au prix le plus bas de tous les temps, et les deux modèles d’AirPods 2 sont également réduits et disponibles pour une livraison immédiate. Les AirPod sont très populaires, bien sûr, mais ils ne font pas partie des appareils électroniques les plus vendus sur Amazon en ce moment. Vous vous demandez ce qui est? Ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut.

5. Haut-parleur intelligent Echo (3e génération)

Tous les haut-parleurs intelligents et écrans intelligents Alexa d’Amazon sont en vente cette semaine avec de solides remises, il est donc facile de voir pourquoi ils occupent quatre des cinq places sur la liste actuelle des appareils électroniques les plus vendus d’Amazon. Le haut-parleur intelligent Echo de 3e génération se vend généralement à 100 $, mais pour le moment, vous pouvez en acheter un pour 59,99 $.

4. Tablette Fire HD 10

La toute nouvelle tablette Fire HD 10 est le seul best-seller de la section électronique d’Amazon en ce moment qui n’est pas un haut-parleur Echo ou un écran Echo Show, et il est facile de comprendre pourquoi. Vous obtenez une tablette aussi bonne qu’un iPad, mais à moitié prix!

3. Point d’écho avec horloge

Tout le monde connaît l’Echo Dot et tout le monde aime l’Echo Dot, et maintenant il y a une nouvelle version chaude qui ajoute une autre grande fonctionnalité au haut-parleur intelligent Alexa d’Amazon. Comme son nom l’indique, l’Echo Dot with Clock est un Echo Dot… avec une horloge! C’est 60 $ normalement, mais en ce moment, il est en vente pour 39,99 $.

2. Echo Dot

L’Echo Dot à 50 $ est l’un des appareils d’Amazon les plus vendus de tous les temps, et cela s’explique en grande partie par le fait qu’il est souvent en vente pour moins de 50 $. Achetez-en un ou plusieurs aujourd’hui et vous paierez 29,99 $ chacun pour le haut-parleur Alexa le plus populaire d’Amazon.

1. Echo Show 8

Il ne devrait pas être aussi surprenant que l’Echo Show 8 soit le produit le plus vendu dans la catégorie électronique cette semaine sur Amazon. C’est génial, l’écran est beau et grand, et c’est tellement cool de demander à Alexa de vous montrer des choses que vous pouvez alors voir tout de suite, mais c’est aussi un écran intelligent de 130 $ qui est en vente en ce moment pour seulement 89,99 $!

