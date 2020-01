Les 5 choses les plus futuristes que Samsung a annoncées au CES 2020 – .

CES est le plus grand salon de l’électronique grand public de l’année, et les entreprises de technologie grand public l’utilisent comme plate-forme pour présenter leurs produits du futur. Cela dit, il y a certaines choses qui sont devenues monnaie courante chaque année au CES, donc elles ne sont plus très excitantes. Nous savons que des téléviseurs plus grands et meilleurs avec une résolution plus élevée et des cadres plus petits seront présentés chaque année. Nous savons que des ordinateurs portables plus rapides et plus puissants avec des designs plus élégants seront annoncés. Nous savons que la connectivité Internet sera ajoutée à de plus en plus d’appareils «intelligents» à mesure que l’espace Internet des objets continue de s’étendre. Cependant, aussi astucieux que les téléviseurs géants et les brosses à dents connectées au Web, la répétition a rendu ces annonces un peu ennuyeuses. Bien sûr, c’est génial d’avoir un aperçu des nouveaux gadgets qui seront lancés au cours de l’année à venir, mais qu’en est-il des nouvelles technologies fantaisistes et futuristes sur lesquelles les entreprises travaillent dans 5 ou même 10 ans?

Samsung a organisé sa géante conférence de presse CES 2020 lundi soir, et oui, bien sûr, la société a fait ses débuts avec un tas de téléviseurs géants et d’ordinateurs portables plus rapides et plus puissants. Mais ce n’est pas ce sur quoi nous allons nous concentrer aujourd’hui. Au lieu de cela, nous allons jeter un coup d’œil aux choses les plus futuristes que Samsung a annoncées jusqu’à présent au CES 2020 alors que Samsung continue de partager sa vision d’un avenir connecté où presque tous les aspects de notre vie sont touchés par les appareils et services numériques.

Ballie

Le thème du grand discours de Samsung CES 2020 cette année était «l’ère de l’expérience», ce que Samsung appelle sa vision de combiner le matériel, les logiciels et l’IA pour offrir des expériences numériques dans tous les aspects de notre vie. À la maison, Samsung pense que son nouveau robot appelé Ballie peut jouer un rôle majeur dans la réalisation de cette vision.

Ballie est “un petit robot roulant qui vous comprend, vous soutient et réagit à vos besoins pour vous aider activement dans la maison.” Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, Ballie est fondamentalement la prochaine étape logique des assistants personnels numériques, complétant d’abord puis remplaçant peut-être les solutions actuelles comme Alexa et Siri. Ballie peut ouvrir vos rideaux intelligents et vous aider à vous réveiller le matin, préparer votre café, contrôler l’aspirateur de votre robot quand il y a un désordre à nettoyer, assurer la sécurité de la maison et même interagir avec votre animal de compagnie pendant votre absence, et plus encore.

GEMMES

Non, pas Hidden Gems, le nouveau film d’Adam Sandler dont les gens n’arrêtent pas de parler. GEMS, comme dans «Système d’amélioration et de motivation de la marche».

Samsung a annoncé sa nouvelle plateforme GEMS sur scène lors de son discours d’ouverture CES 2020 et a même fait une démonstration en direct du fonctionnement de cette plateforme d’exercice futuriste. La réalité augmentée n’est pas encore la technologie révolutionnaire que tout le monde pensait que ce serait il y a quelques années, mais il existe certainement des solutions de niche qui utilisent la RA de manière intelligente, et l’idée d’utiliser des lunettes AR et un entraîneur personnel virtuel alimenté par l’IA est certainement intelligent qui peut nous aider à nous motiver pendant les entraînements à domicile.

Une vie intelligente et transparente à la maison

D’après l’annonce de Samsung: «Dans la cuisine, les appareils deviennent des partenaires de cuisine – un chef personnel, un nutritionniste et un assistant commercial réunis en un seul. La technologie avancée d’IA sur les réfrigérateurs Family Hub for 2020 peut identifier les articles stockés dans le réfrigérateur, suggérer des recettes en fonction de ce qu’il y a à l’intérieur et proposer des plans de repas hebdomadaires. En outre, une station de culture autonome pour les produits du jardin, ainsi que Bot Chef, un assistant de préparation des aliments, rendront le voyage culinaire de l’avenir plus amusant et personnalisé. »

Je ne sais pas pour vous, mais l’idée d’un chef personnel virtuel qui peut prendre toute la réflexion sur ce qu’il faut faire pour le dîner et même aider à la préparation des aliments et à la cuisson me semble comme un rêve devenu réalité.

Bot Air

Nous avons déjà des robots aspirateurs qui nettoient nos sols pour nous. En fait, il y a même un nouveau modèle Roomba en vente en ce moment qui peut vider seul son bac à poussière et à poussière pour qu’il puisse fonctionner pendant des mois sans que personne ne le touche du tout. Mais Samsung a poussé le concept de nettoyage de maison autonome à un niveau supérieur avec son nouveau robot Bot Air. Il présente un style similaire à l’aspirateur robot Bot Clean que Samsung a dévoilé l’année dernière, mais ce robot astucieux ne nettoie pas vos sols. Au lieu de cela, il est en communication constante avec des capteurs autour de votre maison qui mesurent la qualité de l’air, et il se déplace de pièce en pièce pour purifier l’air chaque fois qu’il en a besoin.

NÉON

Vous voyez ces gens dans l’image ci-dessus? Eh bien, devinez quoi: ce ne sont pas des gens du tout. Au lieu de cela, ce sont des «humains artificiels» qui ont été annoncés au CES 2020, et ils ont été créés par une startup financée par Samsung appelée NEON.

Nous avons entendu beaucoup de rumeurs sur les humains artificiels de Samsung avant le CES de cette année, et maintenant ils sont enfin officiels. Quels sont-ils exactement? NEON, la startup financée par le programme Samsung Technology and Advanced Research Labs, les appelle «des êtres virtuels créés par calcul qui ressemblent et se comportent comme de vrais humains, avec la capacité de montrer des émotions et de l’intelligence». Si cela semble terrifiant et rappelle un film Terminator , et bien ça l’est. Pour l’instant, cependant, ces êtres IA n’existent que dans le monde numérique.

Non, les NEON ne sont pas des androïdes qui marcheront parmi nous dans le monde physique, mais plutôt des avatars virtuels qui ressemblent et agissent comme de vraies personnes. À quelle fin? Attendez-vous à ce qu’ils soient des représentations visuelles d’assistants personnels semblables à Alexa au début, mais NEON a des visions de tout créer, des enseignants virtuels et des conseillers financiers aux prestataires de soins de santé, aux concierges, aux présentateurs de télévision et même aux acteurs de films et d’émissions de télévision.

