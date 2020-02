Bien que Laura Dern ait été le seul acteur à rentrer à la maison avec un Oscar, Marriage Story de Noah Baumbach est ancré par deux performances puissantes de Scarlett Johansson et Adam Driver dans le rôle de Nicole et Charlie Barber, un couple traversant un divorce de plus en plus compliqué et compliqué.

CONNEXES: Ce que j’aime chez Charlie: 10 faits en coulisses sur l’histoire du mariage

Baumbach est un maître de l’écriture de dialogues naturalistes, capturant comment de vraies personnes parlent dans leurs moments les plus vulnérables, et Marriage Story est l’un de ses scénarios les plus honnêtes et personnels à ce jour, ayant été inspiré par son propre divorce avec Jennifer Jason Leigh. Alors, voici les 5 meilleures citations de Nicole (et 5 meilleures citations de Charlie).

10 Nicole: “Je change ma vie entière de ******.”

Quand Nicole rencontre un mec lors d’une fête, ils sortent en voiture et se font remarquer. Nicole établit des règles de base très précises pour ce qu’ils vont faire et quelle base ce type va atteindre. Elle explique qu’elle prend les choses en main après s’être sentie piégée dans son mariage pendant des années.

Dans un beau moment d’autonomisation, Nicole dit: “Je change toute ma vie de merde.” Alors qu’elle reprend sa liberté, nous pouvons tous la soutenir et défendre cette transformation.

9 Charlie: “Ne me compare pas à mon père!”

Il est établi très tôt dans Marriage Story que Charlie déteste son père et a toujours craint qu’il ne se révèle comme lui. Dans sa relation avec son propre fils, il essaie d’être l’opposé de son père à tous points de vue. Donc, quand Nicole lui dit qu’il se comporte comme son père, c’est un coup assez bas.

La scène des disputes est la plus grande représentation de Scarlett Johansson et d’Adam Driver dans les rôles impeccables de Wedding Story. Ils ont fait toute la scène en prises simples, et il a fallu 50 prises pour la clouer. C’est un sérieux engagement.

8 Nicole: “Tu aurais dû aussi considérer mon bonheur.”

Nicole coupe au cœur de nombreux mariages ratés, y compris le sien, lorsqu’elle dit à Charlie: “Tu aurais dû aussi considérer mon bonheur.” Charlie conteste cela, affirmant que Nicole a réellement apprécié leur mariage et l’a retenu comme misérable dans sa tête depuis qu’ils ont décidé d’y mettre fin: «Allez! Tu étais heureux. Vous venez de décider que vous ne l’étiez pas maintenant. “

C’est assez déchirant de voir comment les conceptions de leur mariage par Nicole et Charlie changent à mesure que leur divorce devient de plus en plus laid.

7 Charlie: “J’avais besoin de mon propre A ******.”

C’est ce que Charlie dit à Nicole lorsqu’elle lui dit qu’il n’aurait pas dû renvoyer son premier avocat, Bert, en faveur du Jay, plus brutal. Bert était trop amical dans les médiations.

C’est ce que Charlie voulait au début, mais quand il a vu la nature féroce de l’avocat de Nicole, Nora, il s’est rendu compte qu’il devait embaucher quelqu’un qui pourrait égaler son impitoyabilité.

6 Nicole: «Je ne suis jamais vraiment devenue vivante pour moi-même. Je ne faisais que nourrir sa vivacité. »

Nicole se sent beaucoup plus libérée par le divorce que Charlie, car elle se rend compte qu’il a retiré beaucoup plus de la relation qu’elle ne l’a jamais fait. Elle le résume parfaitement elle-même: «Je n’ai jamais vraiment pris vie pour moi. Je ne faisais que nourrir sa vivacité. »

CONNEXES: Histoire de mariage et 9 autres films fantastiques sur le divorce, classés

Quand elle rompt avec Charlie, pour la première fois depuis des années, Nicole peut se concentrer sur son propre bonheur et comprendre ce qu’elle veut réellement en dehors de la cellule familiale.

5 Charlie: “Je suis désolé, Bert, est-ce que je paie pour cette blague?”

Les avocats coûtent beaucoup d’argent, il est donc facile de comprendre la frustration de Charlie lorsque Bert commence à raconter une blague sur un coiffeur critiquant les projets de vacances d’une femme. Alors qu’il s’impatiente avec la longue et longue livraison de Bert de la blague, Charlie l’interrompt pour dire: “Je suis désolé, Bert, est-ce que je paie pour cette blague?”

Soit dit en passant, la punchline de la blague, que Bert ne raconte jamais, voit la femme revenir de ses vacances et dire au coiffeur qu’elle a passé un bon moment et a même eu une audience avec le pape, qui lui a demandé: «Qui a fait cette terrible coiffure de la vôtre?

4 Nicole: “Tu es vraiment un D ***!”

Dans la puissante scène de combat vers la fin du film, Nicole et Charlie sont brutalement émoussés. À un moment donné, Nicole dit simplement à Charlie: “Tu es vraiment un connard!”

Les problèmes de leur mariage étaient beaucoup plus profonds et plus compliqués que cela seul, mais c’est un moyen facile de le résumer.

3 Charlie: “Chaque jour, je me réveille et j’espère que tu es mort!”

Au cours de la scène d’argumentation culminante de Wedding Story, Charlie et Nicole disent tous deux des choses qu’ils regretteront plus tard et ne pourront pas reprendre, comme tout le monde le fait quand ils ont des disputes avec leur partenaire (ou ex-partenaire). Mais de toutes les choses terribles qu’ils se disent, Charlie est responsable du pire.

CONNEXES: Histoire de mariage: 5 scènes qui nous ont brisé le cœur (& 5 scènes qui nous ont fait rire aux éclats)

Il crie au visage de Nicole: “Chaque jour, je me réveille et j’espère que tu es mort! Mort, comme si je pouvais garantir que Henry irait bien, j’espère que vous attrapez une maladie et que vous vous faites heurter par une voiture et mourez! ” Puis, il fond en larmes et s’excuse.

2 Nicole: «Je suis en conflit, M ***********! Vous me regardez en conflit! “

La brève liaison de Charlie avec Mary Ann aurait été inspirée par la propre liaison du réalisateur Noah Baumbach avec Greta Gerwig sur le tournage de Greenberg (bien que le réalisateur lui-même ait détourné les questions à ce sujet dans les interviews).

Lorsque Nicole évoque le fait que Charlie «baisait une autre femme», Charlie lui dit: «C’était une fois! Je pense que vous confondez deux choses différentes. Mary Ann n’a rien à voir avec L.A. » Nicole rétorque: «Je suis en train de confondre, mère de pute! Vous me regardez fusionner! »

1 Charlie: “Elle me fait souhaiter de pouvoir danser.”

Dans les premiers montages de Marriage Story, Charlie et Nicole ont chacun lu leurs lettres «Ce que j’aime…» en voix off. Leur thérapeute les a encouragés à écrire ces lettres afin de rester amicaux pendant qu’ils entament leur procédure de divorce.

Charlie dit beaucoup de choses merveilleuses sur Nicole dans sa lettre, mais sans doute la plus douce est la suivante: «Elle est courageuse. C’est une grande danseuse. Infectieux. Elle me fait souhaiter de pouvoir danser. »

SUIVANT: Il était une fois à Hollywood: les 5 meilleures citations de Rick (et 5 meilleures citations de falaise)

Prochain

10 films comme Murder On The Orient Express que tout le monde devrait voir



A propos de l’auteur

Ben Sherlock écrit pour . et CBR, couvrant un large éventail de sujets allant de Scorsese à Seinfeld. Il réalise également des films indépendants, interprète une comédie standup jonchée de références à la culture pop et ennuie les gens avec des anecdotes sur Star Wars.

Il travaille actuellement sur son premier long métrage et il est en train d’écrire plusieurs livres de critique de cinéma qu’il finira certainement un jour. Auparavant, il a écrit pour Taste of Cinema et BabbleTop.

En savoir plus sur Ben Sherlock