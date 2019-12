Les 5 meilleures offres d'écouteurs Bluetooth de 2019

Les fabricants de smartphones se débarrassent lentement de la prise casque et bientôt, vous aurez besoin d'une solide paire d'écouteurs Bluetooth si vous souhaitez profiter de votre musique préférée en déplacement. Heureusement, vous n’avez pas à attendre que l’apocalypse de la prise casque se déclenche. Voici cinq offres sur les écouteurs Bluetooth de haute qualité que vous pouvez obtenir avant la fin de l'année.

HUB: Écouteurs sans fil Hi-Fi antibruit

La musique est peut-être la meilleure façon d'étouffer les bruits forts, mais sans une suppression correcte du bruit, vous ne pourrez pas profiter de votre musique comme elle était censée être entendue. Ces écouteurs HUB Audio offrent un ajustement ergonomique et une suppression du bruit ambiant afin que vous puissiez vous débrouiller sans distractions extérieures.

PDSF: 250 $

Prix ​​de vente: 71,99 $

Écouteurs sans fil Kharbon IP67

L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes n'ont pas migré vers les écouteurs Bluetooth est en raison de la faible autonomie de la batterie, mais ces écouteurs Kharbon Audio ont la solution parfaite. Ils disposent d'un boîtier de charge qui offre 150 heures d'autonomie, vous permettant d'écouter votre musique préférée pendant des jours sans vous brancher sur un chargeur mural.

PDSF: 200 $

Prix ​​de vente: 79 $

Écouteurs intra-auriculaires PaMu Slide Bluetooth 5.0 avec chargeur sans fil

Les écouteurs Bluetooth nécessitent l'équilibre parfait entre un son de haute qualité, la durée de vie de la batterie et la résistance à l'eau. La plupart des options en proposent une ou deux, mais les diapositives PaMu offrent les trois. Ces écouteurs Bluetooth offrent un son exceptionnel et jusqu'à 60 heures d'autonomie avec l'étui de chargement inclus, plus leur étanchéité IPX7 vous permet de les porter pendant des séances de gym en sueur ou même une course sous une pluie battante.

PDSF: 199 $

Prix ​​de vente: 99,99 $

Écouteurs sans fil AirSounds Pro True

Les AirPod semblent être sur la liste de souhaits de tout le monde, mais peu de gens peuvent justifier le prix de 199 $. Avec l'AirSounds Pro, vous pouvez adapter l'esthétique élégante d'Apple à une fraction du prix. Les AirSounds Pro offrent une qualité sonore incroyable, une compatibilité avec les assistants vocaux, une conception vraiment sans fil et une résistance à l'eau, tout ce que vous pouvez demander dans une paire d'écouteurs Bluetooth.

PDSF: 129,99 $

Prix ​​de vente: 34,99 $

Aunu Audio M50 True Wireless Headphones + Companion Translator App

Une fois que vous possédez un ensemble d'écouteurs Bluetooth, il est difficile de quitter la maison sans eux, surtout si vous voyagez à l'étranger. Avec les HUB Audio M50, vous profitez non seulement d'un son de haute qualité, mais vous pouvez également utiliser l'application de traduction Aunu pour traduire plus de 33 langues en déplacement, ce qui en fait le compagnon de voyage idéal.

PDSF: 229,98 $

Prix ​​de vente: 99,99 $

