Les 5 meilleures offres VPN bon marché que vous pouvez obtenir dès maintenant

Étant donné la situation mondiale actuelle, et que maintenant un grand nombre de pays obligent les individus à rester à la maison – à la fois pour le travail et les loisirs – il est peut-être plus important que jamais de veiller à ce que votre vie en ligne soit aussi sûre que possible – et Le VPN est peut-être ce dont vous avez besoin.

Les cybercriminels n’ont besoin d’aucune invitation pour essayer de tirer parti des connexions à domicile non sécurisées et de compromettre votre identité et vos informations sensibles. Mais les services VPN chiffrent tout le trafic, ce qui rend vos informations privées beaucoup plus difficiles à obtenir – cela signifie un environnement en ligne beaucoup plus sécurisé.

De plus, la possibilité de changer votre adresse IP vous aide à diffuser tous vos films et séries préférés de n’importe où – ce qui rend les restrictions géographiques un obstacle facile à franchir.

Cependant, avec autant de VPN, il est difficile de choisir celui qui vous convient le mieux.C’est pourquoi nous avons rassemblé les cinq meilleures offres VPN en ce moment. Continuez à faire défiler pour lire les cinq offres et sélectionnez celle qui vous convient!

Lire la suite:

1. Trois mois GRATUITS sur le meilleur VPN # 1

ExpressVPN | 1 an | 3 mois GRATUITS et 49% de réduction

Avec des vitesses rapides, un chat en direct 24h / 24 et 7j / 7 et un cryptage de pointe, ExpressVPN est le VPN offshore de confiance de TechRadar n ° 1 pour la confidentialité et le déblocage de contenu dans le monde entier. Obtenez-le aujourd’hui avec une garantie de remboursement de 30 jours sans tracas, une remise massive de 49% sur le prix de détail suggéré ET 15 mois pour le prix de 12. Excellent rapport qualité-prix.

Voir l’offre

2. Le meilleur rapport qualité-prix du VPN

VPN Surfshark | 24 mois | 1,99 $ / 1,59 £ par mois | 83% de réduction

Surfshark combine plutôt miraculeusement un produit fantastique (nous le classons comme le deuxième meilleur fournisseur de VPN au monde) avec un prix incroyablement bas de moins de 2 $ / 2 £ par mois. Sans oublier le fait qu’il offre une utilisation sur des appareils illimités et un chat en direct extrêmement rapide et utile pour que vous n’ayez jamais à vous battre avec le service.

Voir l’offre

3. Un accord VPN avec un excellent cadeau gratuit

4. Offre VPN idéale pour la confidentialité en ligne

CyberGhost VPN | 36 38 mois | 467,64 $ 99 $ | 80% de réduction

CyberGhost est un superbe fournisseur avec un client Windows puissant, plus de 5 700 serveurs et peut prendre en charge jusqu’à 7 appareils. 99 $ peuvent sembler une somme considérable à payer d’avance, mais c’est pour trois ans. Cela signifie que vos 38 prochains mois de besoins VPN, de cybersécurité et de déblocage du contenu sont triés avec un seul paiement. Cela en fait donc un très bon rapport qualité-prix et l’un de nos VPN bon marché préférés.

Voir l’offre

5. Meilleure offre VPN pour le streaming

NordVPN | 36 mois | 430,20 $ 125,64 $ | 70% de réduction

Il est facile de comprendre pourquoi nous accordons une si grande importance à NordVPN – c’est super simple et facile à utiliser (même si vous êtes un débutant en technologie). Sans parler de la gamme de fonctionnalités dont il dispose comme les serveurs optimisés P2P, le blocage des logiciels malveillants et même la prise en charge de Bitcoin. Il est également idéal pour tous les amateurs de streaming lourds, car il a réussi à l’étranger avec Netflix dans nos tests.

Voir l’offre

Découvrez toutes les offres VPN les plus avantageuses que vous puissiez obtenir dès maintenant