Les 5 meilleures publicités du Super Bowl 2020 que nous avons hâte de voir

Les coupures publicitaires sont rarement incluses dans le plaisir de la diffusion télévisée. En fait, nous les coupons souvent ou les ignorons complètement jusqu’à ce que notre émission revienne. Mais il y a une nuit en février où la pause publicitaire est enfin acceptée, même célébrée – le Super Bowl.

Alors que les Chiefs et les 49ers s’entraînent, les fans trient leurs collations et se lancent dans les offres du Super Bowl TV, et les interprètes de la mi-temps répètent, les plus grandes marques du monde se préparent également à occuper le devant de la scène dans les créneaux commerciaux onéreux.

Pour tirer le meilleur parti de la publicité d’une nuit de fête, nous jetons un coup d’œil aux cinq publicités du Super Bowl à venir que nous savons être en route et que nous avons hâte de voir. Nous omettons la catégorie des élections présidentielles ici – nous savons tous qui paie quoi pendant les pauses publicitaires du Super Bowl, ainsi que exactement ce qu’ils essaient de vendre, alors passons directement aux bonnes choses.

Si vous détestez les publicités jusqu’au grand jeu, découvrez les meilleures façons de diffuser le Super Bowl 2020 en direct sans publicité.

5. Publicité du Super Bowl 2020 de Coca-Cola

Coca-Cola est célèbre pour ses prouesses commerciales dans le Super Bowl (il se classe en tête de notre décompte des meilleures publicités du Super Bowl), donc il va toujours livrer. Cela dit, nous ne savons pas encore ce qu’elle propose, ni même quelles marques elle prévoit de montrer.

Ce que nous savons, c’est que Coca-Cola reviendra à l’espace publicitaire traditionnel en 2020 après avoir pris un siège arrière et choisi d’afficher une publicité avant l’hymne national en 2019. Il a acheté un seul segment cette année, à 60 secondes, donc il a définitivement quelque chose dans sa manche. Ce qui, ou qui, c’est un mystère – et nous aimons tous un mystère.

4. Publicité du Super Bowl 2020 de Hard Rock International

Le Super Bowl LIV se joue à domicile pour Hard Rock International, le Hard Rock Stadium accueillant le grand match cette année. Cela signifie que la chaîne de villégiature et de casino n’a jamais été aussi propice pour faire ses débuts dans les espaces publicitaires. Bien sûr, il a dû aller embaucher Michael Bay pour diriger la publicité elle-même – il n’y a rien de tel qu’un petit drame d’Armageddon pour augmenter un peu l’impact.

En face de la caméra, cependant, Hard Rock présentera son tout nouvel hôtel en forme de guitare au Seminole Hard Rock Hotel and Casino à Hollywood, en Floride. Vous trouverez l’annonce, selon les rumeurs, pour être emballée sur les chevrons avec les meilleures célébrités, juste avant le spectacle de la mi-temps.

3. Publicité du Super Bowl 2020 de Sabra

Un autre débutant apportant quelque chose de grand à la machine à sous commerciale du Super Bowl, Sabra espère déclencher votre envie de houmous (!) Avec sa prochaine fente publicitaire mettant en vedette un large éventail de célébrités de télé-réalité.

Sabra a attrapé les précédents concurrents de Ru Paul’s Drag Race Kim Chi et Miz Cracker ainsi que T-Pain et Teresa Guidici et Caroline Manzo des Real Housewives of New Jersey. D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, c’est un creuset assez large de stars de la télé-réalité, donc les réunir tous pour célébrer le houmous sera certainement une publicité à attraper. Vous trouverez 30 secondes de tout ce qui finira par être au cours du deuxième trimestre du grand match.

2. Publicité sur le Super Bowl 2020 de Facebook

Nous ne savons pas ce que Facebook essaie de transmettre en collant Chris Rock et Sylvester Stallone au bas des marches du Philadelphia Museum of Modern Art, mais nous sommes là pour ça. Facebook entre dans l’espace commercial du Super Bowl avec une configuration que nous connaissons depuis que Stallone lui-même a divulgué les images des coulisses en décembre.

Nous savons qu’il y aura un rappel Rocky, des cascades de Chris Rock et des enfants fabriquant des fusées modèles, tous liés à la pression de Facebook pour les groupes. Espérons juste qu’il ne se déroule pas à côté des campagnes électorales …

1. Pepsi’s 2020 Super Bowl commercial

Missy Elliott et H.E.R ont déjà taquiné leur prochaine publicité Pepsi Super Bowl et enregistré la reprise de la chanson Paint It Black, avec une série de vidéos publiées plus tôt ce mois-ci. Ce que Pepsi retirera exactement du sac pour sa propre publicité au Super Bowl est incertain. Nous savons que les géants utiliseront leur temps consacré pour renommer Pepsi Zero Sugar, et avec leur palmarès de publicités emblématiques du Super Bowl, nous sommes intrigués par la seule tranche de 30 secondes qu’ils ont réservée pour eux-mêmes.

