Les 5 meilleures recettes de raccourcis pour les vacances

Les raccourcis sont souvent d'excellents outils pour vous rendre la vie plus facile ou encore plus amusante, et ces capacités se montrent vraiment pendant la saison des vacances. Vous pouvez utiliser des raccourcis pour automatiser des tâches comme allumer vos lumières de Noël, obtenir un compte à rebours pour les vacances, écouter de la musique des Fêtes ou même mettre à jour votre liste de cadeaux. Les raccourcis que j'ai rassemblés ici sont parfaits pour la saison des fêtes, ajoutant à la fois commodité et plaisir à vos routines et célébrations. Compte à rebours des fêtes

Ce raccourci, de u / TheJoeyGuy sur Reddit, est idéal pour plusieurs vacances. Appuyez dessus et vous serez invité à sélectionner un jour férié parmi le Nouvel An, Pâques, Halloween, Thanksgiving, la veille de Noël, le jour de Noël et le réveillon du Nouvel An. On vous demandera ensuite l'unité dans laquelle vous voulez que la réponse s'affiche (semaines, jours, heures, minutes ou secondes, ou la durée exacte. Enfin, l'heure sera affichée dans une simple boîte d'alerte modale dans les unités vous avez sélectionné. Obtenez le raccourci Airs saisonniers

J'ai construit ce raccourci de cette façon parce que je voulais non seulement quelque chose qui commencerait à jouer de la musique de Noël en appuyant sur un bouton, mais que je pourrais également utiliser pour jouer de la musique toute l'année. Ce raccourci vérifie la date actuelle, et si c'est entre le 1er décembre et le 25 décembre (mes dates fixes pour la saison de Noël), alors il jouera à partir d'Apple Music Essentiels de Noël playlist. Sinon, il jouera de mon Mélange froid. Il commence également par demander un emplacement de lecture tel que votre iPhone ou HomePod. Si vous souhaitez modifier la plage de dates, les listes de lecture ou l'une des autres variables bleues, appuyez simplement sur celles-ci et insérez les valeurs souhaitées. En outre, dans les actions de la liste de lecture, appuyez sur la flèche à côté de Afficher plus pour choisir si vous souhaitez que vos listes de lecture soient mélangées ou si vous souhaitez qu'une chanson ou la liste de lecture se répète. Obtenez le raccourci Lumières saisonnières

Ce raccourci a été inspiré par le raccourci Seasonal Tunes précédent, mais il fonctionne uniquement avec HomeKit au lieu d'Apple Music. Encore une fois, le raccourci vérifie si c'est entre le 1er décembre et le 25 décembre, puis active une scène particulière en fonction de la date. Notez que vous volonté besoin d'ajouter vos propres accessoires ou scènes à ce raccourci. Obtenez le raccourci Liste de cadeaux

Ce raccourci utilise l'application Notes mais devrait fonctionner correctement avec toute application de prise de notes qui prend en charge un 'ajouter' action dans les raccourcis. Ce raccourci filtrera vos notes par nom, et par défaut, j'ai défini ce nom comme “ Liste de cadeaux '', bien que vous puissiez appuyer sur le nom de l'action de raccourci pour le changer en titre de votre propre liste. Ensuite, la note vous demandera d'entrer le texte que vous souhaitez ajouter à votre note, que vous pouvez ensuite saisir et appuyer sur Terminé. Votre texte est ajouté à toutes les notes qui correspondent aux critères de filtre de titre. Obtenez le raccourci Noël blanc

