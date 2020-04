Les 5 meilleurs et 5 pires rôles de Jim Parsons (selon Rotten Tomatoes)

L’acteur Jim Parsons a prouvé à maintes reprises qu’il est un caméléon. De sa performance hilarante en tant que Dr Sheldon Cooper dans la sitcom bien-aimée The Big Bang Theory et la voix du délicieux Oh in Home à son travail approfondi dans le théâtre, il est vraiment talentueux et polyvalent. Il a reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles Primetime Emmys et un Golden Globe.

Cependant, tous les films / émissions auxquels il a participé n’ont pas été un succès critique, même s’il fait toujours de son mieux pour maintenir ensemble même les moins bonnes productions.

10 meilleurs: la théorie du Big Bang (2007-2019) – 82%

Cette sitcom hystérique est un favori du public depuis plus d’une décennie, car les gens ont suivi les aventures quotidiennes de Sheldon, Leonard, Howard et Raj, quatre geeks et trois médecins avec une personne à qui il est constamment rappelé qu’il n’est pas médecin.

Parsons a joué Sheldon Cooper, un personnage qui commence tout à fait fermé et apparemment inconsidéré, mais se développe en une personne beaucoup plus ouverte, ainsi qu’en un ami et un petit ami aimant. Fait intéressant, sur Rotten Tomatoes, la première saison a un consensus «Rotten», mais le spectacle a vraiment décollé par la suite avec chaque saison suivante qui a été acclamée.

9 Pire: Extrêmement méchant, scandaleusement mauvais et ignoble (2019) – 55%

Ce film raconte l’histoire du tueur en série notoire Ted Bundy, de ses années de droit, aux soupçons initiaux, à son sort ultime d’exécution par électrocution. Le film est fondé sur la chronique de l’ancien amant de Bundy, Elizabeth / Liz Kendall, Le Prince Fantôme: Ma vie avec Ted Bundy.

Zac Efron a été salué à plusieurs reprises pour sa performance fidèle et habile en tant que Bundy dans un film qui était autrement considéré comme narrativement faible et tiède par les critiques de cinéma. Parsons a dépeint Larry Simpson, le procureur principal du procès de Miami en 1979 qui a finalement condamné Bundy.

8 Best: Garden State (2004) – 86%

Jim Parsons a eu beaucoup de rôles de soutien dans divers films alors qu’il testait les eaux de l’industrie avant le hit qui était The Big Bang Theory; c’était l’un d’eux. Ce film, écrit, réalisé et interprété par Zach Braff (principalement connu comme le protagoniste, J.D.Dorian, dans la série Scrubs), suit Andrew Largeman, un jeune acteur en difficulté qui revisite son lieu de naissance dans le New Jersey pour les funérailles de sa mère.

Au cours du film, il est révélé qu’il a lutté contre la dépression dès son jeune âge, ainsi que la culpabilité d’avoir causé un accident qui a laissé sa mère paraplégique. Parsons joue Tim, un vieil ami à lui qui travaille comme «chevalier» au restaurant Medieval Times.

7 pire: un enfant comme Jake (2018) – 52%

Il s’agit du plus long métrage avec Parsons dans un rôle principal. Ce film a tenté de traiter des questions sensibles et de la façon dont elles affectent les personnes impliquées; il peut être considéré comme ayant échoué ou réussi selon la critique que l’on lit, car ils étaient assez divisés.

Il faut dire que c’était un film sincère et honnête qui posait des questions pertinentes et importantes. Jim Parsons joue Greg Wheeler, le père de Jake, âgé de quatre ans, qui, selon ses parents, peut être transgenre («il / lui / ses» sont les pronoms utilisés dans le film). Les parents de Jake sont très ouverts à l’idée de le laisser jouer avec des “jouets pour filles” et s’habiller comme il le souhaite, mais ils s’inquiètent de la façon dont son identité de genre pourrait affecter sa vie.

6 Best: Elf: Buddy’s Musical Christmas (2014) – 89%

Cette émission spéciale de Noël en stop-motion était basée sur Elf de Jon Favreau avec Will Ferrell et l’émission Elf: The Musical de Broadway. Jim Parsons est la voix du personnage principal William “Buddy” Hobbs, l’elfe titulaire. En apprenant qu’il est en fait un être humain, Buddy se rend du pôle Nord à New York pour rencontrer son père.

Le Père Noël est le narrateur, racontant l’histoire du voyage de Buddy à New York. Sur son chemin, sa joie inébranlable change la vie de tous ceux qu’il rencontre et ouvre le cœur de son père à la beauté des vacances.

5 pire: à la maison (2015) – 50%

Ce film a été très mal reçu malgré la voix brillante agissant à la fois par Jim Parsons, qui avait la tête en tant qu’étranger Oh, et Rihanna, qui a joué la brave fille humaine Tip. Les critiques l’ont jugé médiocre et juste passable, dans les critiques qui semblaient avoir un problème avec cela simplement parce qu’il n’était “pas révolutionnaire”.

Pourtant, c’était coloré, divertissant, avec de bonnes blagues et un message en couches. Oh et l’autre Boov prennent le contrôle de la terre, mais quand Oh se retrouve persécuté par son propre peuple, il rencontre Tip, qui a ses propres plans. Ensemble, ils forment une amitié improbable et Oh se rend compte qu’il avait tort de ne pas croire en l’espoir.

4 meilleurs: chiffres cachés (2017) – 93%

Ce film biographique féministe incroyable était sur la véritable histoire derrière les ordinateurs féminins afro-américains travaillant au programme spatial de la NASA pendant la course spatiale USA vs URSS. Le film se concentre principalement sur Katherine Goble (plus tard Johnson) jouée par Taraji P. Henson. Après le lancement triomphant par l’Union soviétique de Yuri Gagarin, les Américains sont impatients d’envoyer les leurs dans l’espace.

Katherine est affectée au Space Task Group et devient la première femme noire là-bas. Les nouveaux associés de Katherine sont d’abord condescendants, en particulier l’ingénieur superviseur Paul Stafford (Jim Parsons), mais au fil du temps, elle s’affirme comme la plus compétente d’entre elles et change d’avis.

3 pire: la grande année (2011) – 41%

Jack Black et Owen Wilson ont joué dans une pléthore de comédies, certaines excellentes et d’autres oubliables, mais cela s’appuie probablement sur le côté oubliable. La photo suit trois ornithologues amateurs expérimentés (ornithologues semi-professionnels) qui veulent accomplir une grande année (se réfère à battre un record d’observation des oiseaux).

L’un d’eux est Brad Harris (Jack Black), un programmeur informatique et un ornithologue compétent qui peut reconnaître presque toutes les espèces simplement par le son. Être un ornithologue est la seule chose qui lui apporte de la joie; Parsons joue Ichabod Crane (non, sérieusement), un blogueur ornithologue, qui encourage Brad à tenter une grande année.

2 Best: The Normal Heart (2014) – 94%

Ce film dramatique télévisé écrit par Larry Kramer était basé sur sa pièce de théâtre homonyme de 1985. Il dépeint l’escalade de la crise du VIH-sida à New York de 1981 à 1984, telle que comprise par les yeux de l’auteur / activiste Ned Weeks (Mark Ruffalo), le créateur d’une célèbre organisation d’activisme contre le VIH.

Parsons joue Tommy Boatwright, l’un des amis de Ned avec qui il fonde un groupe communautaire nommé Gay Men’s Health Crisis (GMHC). Le film a été salué comme un brillant exemple du cinéma LGBTQ +, un important document culturel de la crise du VIH et une grande réussite artistique globale. Jim Parsons a été félicité pour sa performance.

1 pire: Visions (2015) – 19%

Aussi particulier qu’il semble trouver Jim Parsons dans un film d’horreur, eh bien, il était dans celui-ci. Le problème est qu’un film certes mauvais ne pouvait pas être sauvé par sa performance de courte durée. Isla Fisher incarne Eveleigh, une femme en proie à la culpabilité d’avoir été impliquée dans un accident de voiture où un enfant est décédé.

Quand elle tombe enceinte et ouvre également un vignoble avec son mari sur les terres qu’ils ont acquises, des visions obsédantes et cauchemardesques commencent à se manifester sur elle et elle se rend compte que les choses se connectent d’une manière qu’elle n’avait pas prévue. Parsons a joué son médecin et est apparu dans 2-3 scènes, ce qui au moins le décharge de sa responsabilité pour la méchanceté globale.

