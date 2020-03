Les 5 meilleurs jeux pour combattre le stress

Entre pandémie, politique et autres personnes qui restent à la maison, il peut souvent sembler que vous portez le poids du monde sur vos épaules. À l’heure actuelle, c’est une bonne idée d’éviter les médias sociaux et autres coutumes pendant un certain temps. Heureusement, les jeux vidéo peuvent vous fournir la déconnexion dont vous avez besoin, alors gardez un œil sur ces 5 meilleurs jeux!

Contrairement à d’autres jeux qui peuvent générer plus de stress, les 5 jeux suivants pour éviter le stress, car si vous ne voulez pas atteindre un objectif, vous n’avez pas à le faire. Et pourtant, chacun offre de nouveaux défis ou engagements lorsque vous êtes prêt.

Top 5 des jeux: une courte randonnée

Une courte randonnée combine l’environnement placide d’Animal Crossing avec la merveille de découvrir un ancien titre de Zelda. Ce jeu se déroule sur une belle île pleine d’animaux sympathiques.

Il combine une esthétique pixel rétro et une bande sonore paisible avec. Une courte randonnée n’est pas un jeu très long, mais vous pouvez continuer à votre rythme. Vous êtes libre de vous arrêter et d’explorer l’île aussi longtemps que vous le souhaitez.

Ce jeu est disponible pour Windows, Mac et Linux PC.

Top 5 des jeux: Abzû

À Abzû, vous êtes un plongeur qui ne se soucie pas de l’oxygène ou de l’énergie lorsque vous nagez dans un magnifique paysage marin sous-marin. C’est un jeu d’aventure, mais très détendu.

À tout moment, vous pouvez explorer l’archéologie ancienne, grimper sur une raie manta ou simplement profiter de la beauté sereine de l’arrière-plan.

La bande sonore fluide accentue l’expérience relaxante au fil de l’histoire. Le jeu comprend également des points de méditation périodiques, où votre personnage peut simplement se reposer et admirer le paysage.

Abzû est disponible pour Windows PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Vallée de Stardew

Stardew Valley combine les meilleurs éléments sociaux silencieux et l’artisanat de combat et de donjons légers (qui est complètement facultatif). Il fait aussi tout cela dans un magnifique style d’art rétro remontant aux meilleurs classiques Super NES.

Dans le jeu, vous vous occuperez de la ferme de votre défunt grand-père. Vous pouvez cultiver autant ou aussi peu que vous le souhaitez, agrandir votre maison, élever une famille ou tout simplement aller à la pêche. La bande-son accrocheuse restera à jamais dans votre tête après avoir joué cette belle interprétation de la vie à un rythme plus lent.

Il est disponible pour Windows PC, Mac, Linux, PlayStation 4 et Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iPhone, iPad et Android.

Burnout Paradise Remastered

La beauté de Burnout Paradise est que vous n’avez pas à rivaliser. Il s’agit d’un simulateur de conduite en monde ouvert avec des dizaines de modèles de voitures et de motos. Vous pouvez effectuer des cascades, couper des poteaux lumineux, sauter, passer par des panneaux d’affichage ou simplement conduire et respecter les lois de la circulation.

Si vous vous sentez compétitif, arrêtez-vous à une intersection et commencez une course. Tout est facile: la police ne vous poursuit pas si vous allez trop vite et, en cas de crash, votre voiture se régénère instantanément.

Il est disponible pour Windows PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing a d’abord apporté une joie apaisante aux joueurs en 2001. Animal Crossing: New Leaf réside dans une petite ville remplie d’animaux où vous pouvez prendre soin de la terre, apporter des améliorations, attraper des insectes, aller à la pêche, déterrer des fossiles et collecter des fonds pour vous développer. ta maison.

Le jeu maintient une horloge en temps réel, de sorte que le monde change en fonction de l’heure du jour et des saisons. Alors que New Leaf est l’un des titres les plus anciens de notre liste, Nintendo l’a mis à jour fréquemment depuis sa sortie et a ajouté une richesse de contenu.

Il vaut toujours la peine d’être joué et est disponible sur Nintendo 3DS.

5 meilleurs jeux: détends-toi

Nous avons tous des devoirs et des responsabilités, mais il y a une limite, alors détendez-vous un peu!

Ne vous sentez pas coupable si vous n’êtes pas toujours au courant de l’actualité. Vous pouvez vous asseoir, allumer un jeu vidéo et vous détendre un moment.

Si vous connaissez d’autres jeux qu’ils peuvent détendre, nous serions ravis de les entendre dans les commentaires!