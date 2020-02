Les 5 meilleurs sorts exécutés (et 5 pires)

Comme pour les autres émissions impliquant la sorcellerie, l’une des choses les plus amusantes de Chilling Adventures of Sabrina est l’exploration du système magique. Le système magique de Sabrina est enraciné dans le ritualisme satanique et le paganisme, bien que les aspects sataniques soient exagérés pour mettre en évidence la nature malveillante et sectaire sur laquelle un système de croyance peut prendre.

Connexes: Chilling Adventures Of Sabrina: 10 choses qui n’ont aucun sens à propos de l’Académie des arts invisibles

À certains moments, le système magique de l’émission a même les sorcières et les sorciers atteignent ce qui est considéré comme des dieux païens. Certains de ces sorts sont exécutés avec succès, tandis que d’autres ont échoué avec des résultats désastreux. Voici les cinq meilleurs et les cinq pires sorts de la série.

avertissement: Contient des spoilers pour la dernière saison.

10 Pire: ressusciter Tommy

Au cours de la première saison, Agatha et Dorcas des Weird Sisters sont allées derrière le dos de Prudence et ont utilisé la magie vaudou pour provoquer un effondrement dans la mine de Greendale, tuant le frère de Harvey, Tommy, et quatre autres mineurs. Puisque Sabrina et Harvey sortaient ensemble à l’époque et Harvey était naturellement dévasté, Sabrina a décidé de ressusciter Tommy.

Sabrina, Nick Scratch et les Weird Sisters survivantes ont exécuté le sort de résurrection après avoir sacrifié Agatha. Agatha a été ressuscitée en utilisant la terre du jardin de Caïn et Tommy a également été ressuscité mais sans son âme. Le sort a causé Agatha de devenir mortellement malade et puisque Tommy était sans âme, il était robotique et a finalement dû être tué une fois de plus, faisant de la résurrection un sort terrible et finalement ne valait pas la peine.

9 Best: Aider Theo’s Basketball Tryout

Theo, à l’époque connue sous le nom de Susie, et Harvey ont essayé pour l’équipe de basket-ball de Baxter High. Quand ils ont essayé, Theo n’était pas encore en train de s’identifier comme un homme et a reçu beaucoup de négativité pour avoir essayé pour l’équipe de basket-ball composée uniquement de garçons. Il a également lutté avec l’athlétisme et le basket-ball lors des essais, ce qui a souvent eu pour conséquence de rater le panier.

Au milieu des essais, Sabrina s’est présentée et a commencé à marmonner des sorts afin d’améliorer les performances de Théo et de l’aider à fabriquer des paniers. Theo a finalement fait l’équipe et les sorts ont continué à fonctionner pour Theo, lui permettant de garder sa place dans l’équipe et d’exceller au basket-ball.

8 Pire: Mandrakes

Dans la deuxième partie de l’émission, quand Sabrina ne voulait pas participer à son sort en tant que héraut de Lucifer, elle a créé une mandragore afin de séparer sa mortelle et sa sorcière, dans l’espoir de nier la prophétie. Le sort a d’abord semblé infructueux, seulement pour que la forme de sorcière de Sabrina apparaisse plus tard et kidnappe les amis mortels de Sabrina pour faire plus de mandragores.

Non seulement Sabrina et ses amis ont dû inverser ce qu’elle avait fait pour empêcher la mandragore de causer du tort, mais Sabrina a réalisé par inadvertance la prophétie en se tuant elle-même, ce qui signifie que ses tentatives étaient futiles.

7 Meilleur: Stage Magic

Les téléspectateurs ont probablement roulé des yeux lorsqu’ils ont entendu pour la première fois que la magie de la scène allait être exécutée dans un spectacle qui dépeint régulièrement la sorcellerie, d’autant plus qu’elle allait être exécutée par Nicolas Scratch, un puissant prestidigitateur.

En relation: Les 10 meilleures tenues de Sabrina Spellman de Chilling Adventures Of Sabrina

Cependant, la représentation de la magie de la scène par Nick était intéressante. Il a utilisé des aspects de sa magie conjurante afin d’ajouter une touche sorcière à l’art autrement banal (aux sorcières). Bien que les résultats ne se soient pas bien terminés pour Sabrina, c’est le travail des Weird Sisters et non la magie de la scène de Nick qui est à blâmer. En outre, cela faisait également partie d’une vision fournie à Sabrina à travers une lecture de tarot, ce qui signifie que le résultat est moins important que les autres sorts de cette liste.

6 Le pire: l’exorcisme

Pendant la première partie, l’oncle de Theo, Jesse, a vécu avec Theo et son père parce que Jesse était considéré comme malade. Il est révélé plus tard qu’il était en fait possédé par un démon après en avoir rencontré un dans les mines. Sabrina voulait l’aider et a appris comment les sorcières pouvaient effectuer un exorcisme.

L’exorcisme a finalement réussi, même si Mme Wardwell, qui était en fait Lillith, a tué Jesse plus tard dans la même nuit. Malgré le succès, l’exorcisme a rapproché Sabrina de l’accomplissement d’une prophétie qu’elle tenterait plus tard d’éviter.

5 meilleurs: sort de sang haïtien

Au début de la troisième partie, Prudence et Ambrose se rendent à la Nouvelle-Orléans à la recherche du père Blackwood pour le tuer. Là, après une tentative infructueuse de tuer qui ils pensaient être le père Blackwood, ils recherchent Mambo Michele Marie Le Fleur et elle leur enseigne la magie du sang haïtienne pour retrouver rapidement le père Blackwood.

En utilisant le sang de Prudence et une carte, le sort réussit à retrouver le père Blackwood, qui se trouvait en Écosse. Il était également intéressant de voir des formes de magie et de sorcellerie différentes et moins représentées dans le spectacle.

4 Pire: Manipuler les résultats pour Queen Of Feast Of Feasts

Au cours de la première saison, l’église de la nuit a célébré une fête connue sous le nom de fête des fêtes, au cours de laquelle une sorcière est choisie pour être la reine et est finalement régalée par le clan. La prudence a été choisie, vraisemblablement par le Seigneur des Ténèbres, comme reine, mais Constance Blackwood, la femme du père Blackwood à l’époque, a révélé qu’elle avait manipulé les résultats.

En relation: Aventures effrayantes de Sabrina: chaque personnage magique classé par puissance

La manipulation des résultats par Constance a amené quelqu’un d’autre à se sacrifier pour le rôle de reine et a contribué à la spirale descendante de Constance, qui a probablement contribué à sa mort lors de l’accouchement.

3 meilleur: sort de la galerie chuchotant

Au cours de la troisième partie, Sabrina a commencé à assumer plus de responsabilités en tant que reine de l’enfer, dont l’une amenait les âmes en enfer. L’une des âmes, Jimmy Platt, a conclu un accord avec Lucifer que s’il donnait à Lucifer une âme innocente, il vivrait encore sept ans. Il a kidnappé des enfants pour leur âme innocente, et cette fois-ci, lorsque Sabrina est venue récupérer, il a kidnappé Lucy Anderson.

Afin de la retrouver, Sabrina et Roz ont effectué un sort de galerie chuchotant afin de pouvoir communiquer avec Lucy. La communication a conduit Sabrina à Lucy et les deux filles ont finalement été sauvées par Lillith.

Pire: le sort de protection de Shirley Jackson

Shirley Jackson a enseigné à l’Academy of Unseen Arts aux côtés de Zelda Spellman et de Father Blackwood. Une fois que Zelda a rejoint le personnel, Shirley a immédiatement pris une aversion pour elle et a déclenché une rivalité entre les deux sorcières. Shirley est allée jusqu’à réveiller le fantôme de Constance Blackwood à la veille du mariage de Zelda avec le père Blackwood. Pour cette raison, Hilda a essayé de régler les choses avec Shirley.

Connexes: 6 raisons pour lesquelles Chilling Adventures Of Sabrina est la meilleure (et 6 pourquoi l’original est meilleur)

En parlant avec Hilda, Shirley a avoué avoir utilisé un sort qui la protège des attaques magiques. Hilda révèle alors qu’elle a mélangé les biscuits que Shirley mangeait avec du cyanure et que Shirley est morte. Un sort qui protège contre la magie mais pas quelque chose comme le cyanure n’est pas un sort incroyablement puissant et Shirley aurait probablement dû utiliser un sort plus fort.

1 meilleur: projection astrale

La projection astrale est l’un des sorts les plus utilisés dans le spectacle. Il a été introduit pour la première fois quand Ambrose l’a utilisé pour son premier rendez-vous avec Luke alors qu’il était en résidence surveillée. Depuis lors, Sabrina l’a utilisé pour communiquer avec ses amis mortels et sorciers, apparaissant dans leurs maisons ou à l’Académie.

La projection astrale a ses défauts, comme être incapable de toucher ou d’être touché, mais c’est toujours un sort incroyablement utile et est utilisé comme une forme de communication afin de transmettre rapidement et efficacement des messages.

Suivant: Les aventures effrayantes de Sabrina: alignements moraux D&D des personnages principaux

Prochain

10 détails cachés dans John Wick 2 Tout le monde a complètement manqué



A propos de l’auteur

Carly Olsen est une écrivaine basée à Salt Lake City, Utah. Elle a fréquenté l’Université Southern Utah, où elle a étudié la littérature et les études cinématographiques, et utilise maintenant ses connaissances en études cinématographiques pour écrire pour .. Elle a agi comme tutrice, lecteur bêta et éditrice dans des projets d’écriture d’étudiants et de collègues. Quand elle n’écrit pas, elle aime lire, jouer du trombone et jouer de la comédie à divers endroits dans la région de Salt Lake.

En savoir plus sur Carly Olsen