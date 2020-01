Les 5 meilleurs spectacles de mi-temps du Super Bowl

Inutile de dire que nous sommes SUPER pompés pour le Super Bowl du week-end prochain. Mais en oubliant le football actuel pendant un moment, nous avons examiné les meilleurs spectacles de mi-temps de l’histoire pour nous préparer pour l’événement principal. Dans le passé, nous avons eu des spectacles, nous avons eu des controverses, nous avons eu des invités surprises et des slips de mode encore plus surprenants. Nous avons eu les plus grandes stars du monde sur le terrain pour donner un spectacle une fois le deuxième trimestre terminé et nous en voulons plus.

Heureusement, nous l’obtenons alors que Jennifer Lopez et Shakira prennent le relais en 2020, mais pour les accueillir au Temple de la renommée de la mi-temps du Super Bowl, nous comptons nos meilleurs spectacles au cours des 53 derniers matchs du Championnat.

Cela signifie que nous parcourons tous les solos de guitare silhouette, les bouffonneries de requin gauche, les sorties en hélicoptère et les danses de purée de genre pour trouver les performances les plus folles et les plus impressionnantes à ce jour. Chaque année est passionnante, mais il y a des années spéciales où la magie se fait sur le terrain et tout se passe entre le deuxième et le troisième trimestre. Le spectacle de mi-temps du Super Bowl est l’une des explosions de divertissement les plus spectaculaires de l’année, et nous vous apportons le meilleur du meilleur pour une étude d’avant-match.

5. Spectacle à la mi-temps du Super Bowl XLIX: Left Shark vole la vedette à Katy Perry, Lenny Kravitz et Missy Elliott

Vous seriez pardonné pour toute confusion le lendemain de l’attaque de Katy Perry, Lenny Kravitz et Missy Elliott à la mi-temps du Super Bowl. Au lieu de délirer sur les stars de ce qui était, de toute façon, un spectacle fantastique, le monde était obsédé par un extra malheureux vêtu d’un costume de requin.

Left Shark est rapidement devenu un phénomène Internet après que certains mouvements de danse terne soient devenus une distraction hilarante humaine sur une scène de superstars. Mis à part les mésaventures de requins adorables, nous avons apprécié que Katy Pretty soit propulsée dans le ciel pour une interprétation de Firework, après que Missy Elliott l’ait rejoint sur scène pour une diversion de trois chansons. Pourtant, c’était un spectacle électrique qui a montré à quel point le spectacle de la mi-temps était enraciné dans la culture du divertissement.

4. Spectacle de la mi-temps du Super Bowl XXX: Diana Ross a décollé

Un spectacle à la mi-temps du Diana Ross Super Bowl n’allait jamais être une affaire discrète. Mais 14 changements de costumes, des ponts aériens étincelants, une cape dorée couvrant le terrain et une sortie d’hélicoptère prévue pour I Will Survive et Take Me Higher ont propulsé la fente de divertissement courte vers de nouveaux sommets.

Si vous pouvez essayer d’ignorer les pièces de théâtre pendant une seconde, vous vous rendrez également compte que ce spectacle de 1996 a été rempli à ras bord avec les medleys et les mashups des morceaux les plus chauds de Diana Ross. Nous commençons avec Stop In The Name of Love et parcourons quelques-unes des meilleures chansons de Ross avant d’atteindre le numéro six du changement de costume à Chain Reaction, puis c’est une tournée de sifflets après Reach Out And Touch avant qu’un sublime Ain’t No Mountain High Enough soit ceinturée des hauteurs d’un pont aérien.

3. Spectacle de la mi-temps du Super Bowl XXXV: le meilleur de 2001 arrive pour faire la fête

Aerosmith. NSYNC. Britney Spears. Mary J. Blige. Nelly. Vous auriez pu déchirer la gamme Super Bowl XXXV directement d’un lecteur MP3 USB 2001. C’était une liste sans fin de feux d’artifice (sortant des mains de JT non moins), des poses de puissance de boyband et des danses. Et puis Walk This Way est arrivé.

Soudain, Britney monte sur scène pour duo avec Justin, puis Mary J. Blige se joint à la fête. Qui ensuite? Nelly saute pour compléter cette collection d’affiches Who’s Who de tout le monde et le monde semble cesser de tourner pendant un instant. Le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2001 était une légende, réunissant les plus grands artistes de la journée pour se produire de manière nouvelle et spectaculaire – en plus, c’était le premier spectacle à permettre au public de se rendre sur le terrain, donc pas étonnant que l’ensemble du spectacle soit différent.

Oh ouais, et le tout commence avec un camée Ben Stiller Dodgeball.

2. Spectacle de la mi-temps du Super Bowl XLVII: Beyonce fait ressortir les femmes célibataires

Nous étions heureux avec un spectacle de mi-temps de Beyoncé, même si un peu choquée, elle n’avait jamais organisé le spectacle en solo auparavant. Nous étions satisfaits de toute une série de tubes imprégnés du genre de puissance brute que vous ne trouvez que dans une performance Knowles. Nous étions même heureux avec un artiste solo prenant en charge l’intégralité du spectacle de mi-temps du Super Bowl … jusqu’à ce qu’elle ne le soit pas.

Les rêves se sont réalisés lorsque Kelly Rowland et Michelle Williams ont rejoint leur ancienne frontwoman de Destiny’s Child sur scène juste avant la pose légendaire de Charlie’s Angels. Des femmes Bootylicious et indépendantes s’en sont suivies, avant qu’une interprétation de Single Ladies et Halo ne fasse fondre la nation. Non seulement la mi-temps du Super Bowl de Beyoncé a-t-elle connu un succès explosif en soi, mais elle a quelque peu atténué la réputation de la chanteuse elle-même après une controverse sur la synchronisation labiale plus tôt dans l’année.

1. Spectacle à la mi-temps du Super Bowl XLI: Prince’s Purple Rain

Il y a quelque chose à jouer sous une pluie battante qui rend tout plus intense. Pour être honnête, Prince n’a jamais eu besoin du talent supplémentaire pour augmenter les enjeux de ses spectacles, mais le spectacle de mi-temps du Super Bowl XLI était à un autre niveau de mise en scène. Prenez un spectacle à gros budget et combinez-le avec un artiste aussi extravagant que l’homme qui s’est fait un symbole et vous avez un spectacle.

Chaque seconde, depuis le tonnerre d’ouverture d’une reprise de We Will Rock You jusqu’à la finale d’une Purple Rain particulièrement adaptée, coulait en finesse. Une silhouette simple et un solo de guitare déchiqueté ont fait l’un des moments les plus puissants de l’histoire de la mi-temps.

Qui se produit au spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2020?

Des hélicoptères aux requins maladroits, nous avons profité de nombreuses performances légendaires au cours des 53 derniers matchs de championnat. Sur les traces de ces spectacles étoilés, Jennifer Lopez et Shakira montent sur scène pour le 54e Super Bowl de Miami, en Floride.

Nous nous attendons à ce que certains des plus grands succès de chaque artiste explosent sur les haut-parleurs du Hard Rock Stadium alors préparez-vous pour des mashups Jenny From The Block, Hips Don’t Lie, Let’s Get Loud. Célébrant l’histoire de la musique latine au cœur de Miami, les deux artistes nous offriront également une sélection en direct de leurs tubes en espagnol.

Pour vous assurer de ne pas manquer une minute du spectacle, nous avons mis en place un guide pratique pour regarder le spectacle de mi-temps du Super Bowl en ligne de n’importe où.

