Les 5 pires choses que Jamie a faites à Claire (& 5 plus héroïques)

Si vous créez un sondage pour que les fans décident quelle relation Outlander est leur préférée, Jamie et Claire viendront très probablement en tête. Bien que Claire était mariée lors de leur première rencontre, Jamie a réussi à gagner ses affections avec sa personnalité charmante et sa nature désintéressée.

Cependant, leur relation n’a pas vraiment pris le meilleur départ lorsque le Highlander a joué un rôle dans la garde en captivité et a risqué sa vie. Vous voulez voir comment elle est devenue la romance forte qu’elle est aujourd’hui? Continuez à lire pour découvrir les cinq pires choses que Jamie a faites à Claire et les cinq plus héroïques.

10 PIRE: garde son otage

Dans l’épisode pilote, bien que Jamie apparaisse comme le parfait gentleman, il parvient à se mettre du mauvais côté de Claire lorsqu’il la force à la captivité. Au début, Dougal a sauvé Claire du capitaine Jack Randall après que l’Anglais l’ait accostée. Dougal ramène ensuite Claire au camp, où elle rencontre Jamie pour la première fois.

Après que l’infirmière ait réparé Jamie, Claire lui a également sauvé la vie en racontant au clan une embuscade potentielle. Pendant que Jamie et les autres membres du clan combattent les Redcoats, Claire profite des distractions et tente de s’échapper. Cependant, elle ne va pas loin car Jamie la retrouve et la force à revenir avec lui, où elle est prise en otage.

9 HÉROÏQUE: épouse Claire pour la protéger de Randall

L’une des choses les plus héroïques que Jamie a faites pour Claire a été quand il a accepté de l’épouser. Dans “The Garrison Commander”, les fans ont regardé Claire être interpellée par les redcoats anglais. Pendant qu’elle parle à Lord Thomas, elle rencontre le capitaine Randall – qui ne perd pas de temps à remettre en question sa loyauté et son histoire d’origine.

Après que Randall commence à devenir violent, Dougal vient à son secours. Après que Randall ait exigé que Claire leur soit remise parce qu’elle est maintenant une fugitive, Dougal et Jamie trouvent une échappatoire qui exige qu’elle et Jamie se marient. Quand Claire dit que si ça le dérange, Jamie lui dit que non parce qu’elle l’a sauvé à plusieurs autres reprises. De plus, il ne serait pas un bon ami s’il laissait Randall l’emmener.

8 PIRE: ne l’aide pas à s’échapper

Dans l’épisode de la saison 1 “The Gathering”, Claire se retrouve toujours en otage à Castle Leoch, où Dougal l’a fait emprisonner dans le cachot. Cependant, avec plusieurs membres du clan prévoyant d’être à l’intérieur du château, Claire a commencé à planifier son évasion.

Son plan semble être exécuté à la perfection jusqu’à ce qu’elle rencontre Jamie, qui dort dans les écuries. Pendant que Jamie escorte Claire au château, il écoute les plaintes du futur chirurgien sur sa mécontentement. Même si Jamie sympathise avec elle, il ne propose toujours pas de l’aider à s’échapper – ce qui signifie qu’elle pourrait encore être soumise aux tourments de Dougal.

7 HÉROÏQUE: Dormir devant sa chambre

Dans “Rent”, les fans ont pu voir davantage le côté altruiste de Jamie quand il a décidé de monter la garde à l’extérieur de la chambre de Claire. Comme les fans le savent, Jamie et Claire ont été entraînées lors d’une excursion par Dougal pour collecter des fonds pour les loyers. Pendant que les MacKenzie décident de se reposer dans une taverne, Claire entend un bruit à l’extérieur de sa chambre et choisit d’enquêter.

Elle trouve bientôt Jamie caché à l’extérieur et demande à savoir ce qu’il faisait. Il dit qu’avec une taverne pleine d’hommes ivres, il voulait s’assurer qu’aucun d’entre eux ne trébucherait à l’étage et n’essayerait de l’agresser. Quand Claire lui demande s’il préfère dormir dans sa chambre, il refuse et lui dit qu’il essaie de protéger sa vertu. C’est un geste assez doux.

6 PIRE: presque la tue

L’une des pires choses que Jamie a fait à Claire a été la façon dont il l’a presque fait tuer par Laoghaire. Dans “First Wife”, Claire a été choquée de découvrir que Jamie avait épousé Laoghaire et était le beau-père de deux de ses enfants. Comme l’Ecossais lui avait caché des secrets, elle tente de partir.

Le pire était encore à venir lorsque Laoghaire se présente dans une rage jalouse et essaie de tuer Claire – refusant de l’abandonner. Cependant, la balle frappe accidentellement Jamie. Je dois penser que c’est une rétribution karmique car cela aurait pu être évité si Jamie aurait été honnête avec Laoghaire et lui aurait dit qu’il n’avait jamais eu de sentiments pour elle.

5 HÉROÏQUE: la sauve du procès des sorcières

L’un des moments les plus héroïques de la série a dû être lorsque Jamie a sauvé Claire pendant le procès des sorcières. Dans “The Devil’s Mark”, Claire et Geillis ont été jugées après que les deux femmes ont été accusées de sorcellerie. Au moment où Claire était sur le point d’être condamnée à brûler sur le bûcher, Jamie se précipite dans la pièce pour les arrêter.

En dépit de son exil par Colum, Jamie a risqué sa sécurité en se précipitant et en défendant Claire alors que la foule aboyante exige sa mort. Il les avertit que la première personne qui essaie d’attaquer Claire, il les tuerait. Jamie parvient ensuite à faire sortir Claire de la salle après les aveux de Geillis.

4 PIRE: L’utiliser pour ses plans

Jamie a apparemment profité de sa relation avec Claire quand il a décidé de l’utiliser pour obtenir des informations sur les Redcoats anglais. Dans “Je Suis Prest”, Jamie rencontre Dougal après que l’Ecossais a accepté de rejoindre la cause. En conséquence, il est chargé d’une série de missions.

À un moment où tous les hommes campent, Jamie est presque attaqué par un jeune John Gray. Jamie décide de profiter de la situation en essayant de le torturer pour information. Cependant, Claire décide que l’adolescente avouerait probablement s’il pensait qu’elle était en danger. Bien que Jamie se rende compte du plan, il profite d’elle devant ses hommes – ce qui met un peu la colère de Claire.

3 HÉROÏQUE: se sacrifie pour protéger Claire de la torture

Une autre chose héroïque que Jamie a faite pour Claire a été de se sacrifier pour protéger Claire de la torture. Comme de nombreux fans le savent, “Wentworth Prison” est l’un des épisodes les plus difficiles à regarder alors que Jamie est torturé mentalement et physiquement après que Jack Randall l’ait agressé sexuellement.

Tout cela est arrivé après l’échec de la première tentative de sauvetage de Claire après que l’infirmière soit entrée dans la cellule pour trouver Randall et un autre garde torturant Jamie. Connaissant sa faiblesse, Jamie a été forcé de se soumettre au capitaine s’il laissait Claire sortir indemne. C’était une situation de rattrapage pour Jamie, mais son amour pour Claire l’a aidé à prendre la décision.

2 PIRE: l’obliger à le quitter

Bien que la volonté de Jamie de laisser partir Claire prouve qu’il est héroïque, cela pourrait aussi être considéré comme l’une des pires choses qu’il a faites à Claire si les fans réfléchissaient aux répercussions après. Bien que les deux aient convenu qu’il serait préférable que Claire élève Brianna au XXe siècle, cela n’a pas empêché le chirurgien de s’éloigner de son mari pendant 20 ans.

De plus, quelqu’un a-t-il envisagé pourquoi Jamie n’a jamais laissé un indice suggérant qu’il avait survécu? N’aurait-il pas pu faire un Retour vers le futur et écrire une lettre qui aurait pu être adressée à son futur homologue? Étant donné que Claire et Frank sont restés en contact avec le révérend Wakefield et Mme Graham, ils auraient pu envoyer le courrier à cette maison.

1 HÉROÏQUE: la sauve de la noyade

Alors que tout le monde est habitué à ce que Claire ramène les gens à la vie, ce fut au tour de Jamie cette fois-ci de la sauver de la noyade. Dans “Eye Of The Storm”, Claire et Jamie se retrouvent dans une situation embêtante lorsque leur navire dérive au milieu d’une tempête.

Alors que Claire va au-dessus du pont, elle a vite réalisé son erreur lorsqu’elle est emportée dans l’océan et entraînée par un morceau de débris. Jamie saute par-dessus bord et la libère du piège. Il les traîne ensuite tous les deux à la surface, où il les pose tous les deux sur un morceau de débris. Les actions rapides de Jamie leur ont sauvé la vie alors qu’ils dérivaient tous deux vers l’Amérique.

