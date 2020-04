Les 7 traits les plus admirables de Poufsouffle (et les 7 pires)

Poufsouffle a souvent une mauvaise réputation d’être la maison la moins cool de l’univers Harry Potter. Draco Malfoy dit même dans Harry Potter et la pierre du sorcier “Imaginez être à Poufsouffle. Je pense que je partirais, n’est-ce pas?” Eh bien, nous prenons l’insulte de Draco comme un compliment parce que s’il ne veut pas être à Poufsouffle, cela rend la maison de loyauté bien meilleure!

Ce que les gens ne réalisent pas souvent, c’est le fait que Poufsouffle est la maison la plus cool et la plus badass de Poudlard. Les blaireaux devraient être fiers de la qualité de leur maison, et ces gars sont parmi les gens les plus incroyables de l’école de sorcellerie et de sorcellerie que vous rencontrerez jamais. Quels sont les meilleurs traits de la maison de Poufsouffle? Quelles sont les qualités qu’ils peuvent essayer d’améliorer? Continuez à lire pour le découvrir!

Mis à jour le 16 avril 2020 par George Chrysostomou: Chaque jour, de plus en plus de gens admettent dans le monde qu’ils s’identifient réellement comme un Poufsouffle. Bien que cela puisse avoir de grandes connotations, il y a aussi des traits qu’il vaut mieux éviter.

14 Meilleur: MOINS D’ASSISTANTS FONCÉS

Poufsouffle est la seule maison de Poudlard à avoir produit le moins de sorciers noirs à travers l’histoire. Bien que toutes les maisons aient joué leur rôle dans la propagation de l’obscurité, vous pouvez être en sécurité en sachant que la plupart d’entre elles ne sont pas des Poufsouffle.

Peut-être que ce sont les bonnes valeurs qu’ils essaient d’inculquer à tout nouvel étudiant, ou peut-être parce que la maison donne un véritable sentiment d’appartenance, mais très peu de sorciers de ce groupe vont en fait du côté obscur contrairement à Serpentard en particulier.

13 Pire: ILS SONT SOUVENT VUS COMME DES EXTÉRIEURS

En raison du fait que les Poufsouffle traînent beaucoup les uns avec les autres, ils peuvent parfois être considérés comme des étrangers. Certains Poufsouffle sont des introvertis et bien qu’ils puissent s’entendre avec tout le monde, ils sont encore parfois isolés du reste de l’école.

Heureusement, ils ont certaines des meilleures valeurs de toutes les maisons, donc si quelqu’un d’autre fait l’effort de leur parler, il se peut qu’ils se fassent un ami pour la vie! Il est dommage que ces diamants bruts soient parfois négligés.

12 Meilleurs: CE SONT TOUTES LES RONDES

En raison de leurs personnalités, les Poufsouffle sont en fait tous polyvalents en ce qui concerne leurs capacités. Bien sûr, ils semblent avoir une meilleure compréhension de la nature, travaillant bien en herbologie et en études animales, mais ces compétences s’étendent beaucoup plus loin.

Cela les rend également excellents dans les potions et beaucoup d’entre eux sont également très doués en ce qui concerne les charmes et la transfiguration. Bien que la défense contre les arts sombres soit l’un de leurs sujets les moins préférés, ils peuvent toujours retirer quelques sorts astucieux s’ils le doivent.

11 Pire: ILS ONT UN MANQUE DE FIERTÉ DE LA MAISON

Pour une raison quelconque, les Poufsouffle semblent très calmes quant à leur appartenance à la maison. C’est peut-être parce que certaines parties de la communauté se moquent encore de la maison du blaireau, ou peut-être même à cause du manque de merch normalement disponible.

Cependant, les couleurs de la maison devraient être arborées avec fierté et plus de Poufsouffle devraient intensifier et revendiquer à juste titre leurs rayures jaunes. Il est dans la nature d’un Poufsouffle d’être modeste, alors peut-être que cela n’arrivera pas de si tôt.

10 Meilleur: LES HUFFLEPUFFS SONT EXTRÊMEMENT FIDÈLES

Les Poufsouffle sont connus pour leur incroyable sens de la loyauté, ce qui fait d’eux les meilleurs amis que vous puissiez avoir à Poudlard. Si vous avez un secret que vous voulez désespérément retirer de votre poitrine et que vous ne voulez pas qu’il sorte du reste de l’école, votre meilleur pari est de le dire à Poufsouffle.

Ils garderont la bouche fermée quand il s’agit de votre secret, car ils ne croient pas aux ragots et comprennent la valeur d’une promesse. Si vous leur demandez de ne pas le dire, ils s’en tiendront à leur parole. Qui ne voudrait pas avoir un Poufsouffle comme meilleur ami?

9 pire: ils échouent souvent à se mettre en premier

Bien que Poufsouffle soit souvent confiant et n’aime pas se rabaisser, il est facile pour ces membres de la maison d’oublier leurs propres besoins, étant donné qu’ils les mettent souvent de côté pour aider les autres.

Parce qu’ils veulent constamment que les autres se sentent bien, ils négligent parfois le processus de prise en charge personnelle, ce qui peut les amener à se sentir épuisés et déprimés. Il est important pour les personnes qui ont été triées dans la maison de Poufsouffle de prendre du temps de leur journée conçu uniquement pour leurs propres besoins. Il n’y a rien de mal ou d’égoïste à prendre soin de vous!

8 Meilleur: ILS VALORISENT LEURS AMIS

La plupart des gens désirent la gloire, la beauté et toutes les richesses du monde. Les Poufsouffle savent garder les choses simples et tout ce qu’ils veulent vraiment de la vie est de maintenir leurs incroyables amitiés. Ils ont mis leurs amis avant tout, et nous serions chanceux d’avoir un Poufsouffle comme copain. Ils comprennent que la vraie magie de Poudlard ne vient pas des balais volants ou des sorts enchanteurs.

La vraie magie vient des amitiés qu’ils nouent en cours de route. Alors que ceux dans d’autres maisons (en particulier Serpentard) pourraient trouver cette idée boiteuse et apparentée à un épisode de “Barney and Friends”, les Poufsouffles sont tous à ce sujet et ils n’ont pas peur d’embrasser l’amour qu’ils ont pour leurs amis les plus proches.

7 Pire: ILS NE SAVENT PAS TOUJOURS COMMENT SE DÉFENDRE

Malheureusement pour Poufsouffle, ils ne savent parfois pas comment mieux se défendre si quelqu’un va à l’encontre de leurs valeurs et croyances. Cela est principalement dû au fait que les Poufsouffle préfèrent maintenir un sentiment de paix et d’harmonie partout où ils vont et ils préfèrent souvent garder la bouche fermée que de se défendre. Ces gens fidèles ont tendance à avoir une peur mortelle des conflits qui, en fin de compte, peuvent entraîner des problèmes. Les Poufsouffle devraient se sentir à l’aise de se défendre car ils méritent le respect comme tout le monde.

6 Meilleur: ILS SONT INCROYABLEMENT GENRE ET DONNANT

Cedric Diggory était probablement l’âme la plus pure de toute la série Harry Potter, et il était un Poufsouffle honorable. D’une manière ou d’une autre, d’une manière magique, cet enfant a réussi à être aimé par tout le monde dans toute l’école. Même les Serpentards aimaient Cédric! Ce n’était pas seulement dû au fait qu’il avait des cheveux incroyables et un sourire tueur. Il était aimé de tout le monde en raison de sa gentillesse et de sa générosité envers tout le monde. Il traitait chaque personne comme son égal, de Draco Malfoy à Hermione Granger.

5 Pire: ILS NE SONT PAS SOUVENT LES PLUS OPINIONÉS

Poufsouffle sera généralement d’accord avec tout ce que vous dites dans un effort pour être poli. Bien que cela soit doux en théorie, cela peut les empêcher d’être considérés comme des individus respectables qui n’ont pas peur de ne pas être en désaccord et d’exprimer leurs propres opinions. Bien que ce ne soit pas le cas pour tous les Poufsouffle et que de nombreuses personnes dans cette maison soient parfaitement avisées de leurs croyances, certaines ont tendance à lutter pour satisfaire tout le monde autour d’eux. Les membres de cette maison devraient se sentir d’accord avec une position différente de celle de tout le monde, et la plupart des gens apprécieront le fait que vous n’avez pas toujours à aller avec la foule.

4 Meilleur: HUFFLEPUFFS SERA TOUJOURS LÀ O WH VOUS EN AUREZ BESOIN

De toutes les maisons, que ce soit Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard, il est sans aucun doute vrai que les Poufsouffle sont les plus généreux en ce qui concerne leurs relations. Ils laisseront tout tomber pour vous aider à sortir d’une situation délicate, même si cela signifie qu’ils devront faire face à d’autres conséquences à cause de cela. Si un Poufsouffle découvre que quelqu’un a besoin d’aide, il passera en mode super-héros et sera à votre disposition et appellera en un rien de temps. Leur hymne est la chanson thème Friends de The Rembrandts, “Je serai là pour vous”.

3 Pire: ILS SONT UN PEU CODÉPENDANTS D’AUTRES

Étant donné que la plupart des Poufsouffle sont considérés comme des «personnes-personnes», ils sont presque toujours entourés de leurs amis. Bien qu’il soit bon de socialiser et de faire partie de la vie, il est important de prendre également un peu de temps pour être seul avec ses propres pensées. Les Poufsouffle ne se sentent pas toujours à l’aise d’être seuls car ils sont souvent plus à l’aise lorsqu’ils sont avec leurs amis. Ces membres de la maison devraient apprendre à profiter d’eux-mêmes pour pouvoir réfléchir sur des questions qui dépassent leur vie sociale.

2 Meilleur: ILS COMPRENNENT L’IMPORTANCE DES ALIMENTS

Peut-être que l’un des traits de Poufsouffle les plus importants et les plus respectés de tous est que ces gars-là plus que n’importe quelle autre maison comprennent l’importance de la nourriture! Les Gryffondors ont leur dortoir dans la tour des Gryffondors. Les Serpentards ont leur dortoir dans le donjon. Où les Poufsouffle ont-ils leur dortoir? Oh, juste à côté de la cuisine. Pas de biggie. Lorsque les Poufsouffle veulent accéder à leur espace de vie, ils doivent passer par la cuisine pour y arriver. Vous voulez une collation de minuit? Facile comme tarte, si vous êtes un Poufsouffle!

1 pire: ILS PEUVENT ÊTRE UN PEU TROP BEAUX PARFOIS

Et enfin, les Poufsouffles luttent parfois avec le fait qu’ils peuvent être trop gentils et donner parfois. Certaines personnes pourraient penser qu’il est impossible pour quelqu’un d’être «trop gentil» et que cela ne devrait pas être considéré comme un trait négatif, mais souvent cela peut l’être. Si quelqu’un est trop poli tout le temps, quoi qu’il arrive, cela signifie souvent qu’il ne veut pas s’impliquer dans des situations conflictuelles, même si le conflit va à l’encontre de ses croyances. Personne n’est joyeux 24h / 24 et 7j / 7 et il est important pour les Poufsouffle de se rendre compte qu’ils sont autorisés à être honnêtes avec eux-mêmes et leurs valeurs.

