Les 9 principaux appareils mobiles activés aux États-Unis ce Noël étaient tous des iPhones

Les recherches de Flurry Analytics ont révélé que l’iPhone d’Apple représentait les neuf principaux appareils activés ce Noël.

Selon le rapport, les iPhones représentaient neuf des dix principaux appareils activés aux États-Unis entre le 25 et le 31 décembre. Le dixième appareil le plus activé était le Mi 4 LTE de Xiaomi.

Le rapport indique également qu’Apple détenait une part d’environ 40% du marché des appareils mobiles de vacances, 40,6% du 1er au 24 décembre et 42,8% du 25 au 31 décembre. Au cours des mêmes périodes, le plus proche rival d’Apple, Samsung, détenait respectivement 26,3% et 23,5%.

Bien que la domination d’Apple sur le marché mobile à Noël ne vous surprenne pas, la composition de la liste vous réserve quelques surprises. Selon Flurry, l’iPhone 11 était l’appareil le plus populaire avec une part d’activations de 6,2% entre le 25 et le 31 décembre. Le reste de la liste est le suivant:

Achetez un iPhone 11, obtenez-en un GRATUITEMENT chez Verizon

iPhone XR – 5,27%

iPhone 7 – 3,31%

iPhone 8 – 3,10%

iPhone 11 Pro Max – 3,01%

iPhone 8 Plus – 2,97%

iPhone 6 Plus – 2,95%

iPhone 7 Plus – 2,35%

iPhone X – 2,23%

C’est vrai. Selon Flurry, l’iPhone 6 Plus était plus populaire que l’iPhone X cette saison des fêtes, en fait, les iPhone 6, 7 et 8 Plus étaient tous apparemment plus populaires, ce qui suggère que de nombreux acheteurs, ou peut-être en demandant, préfèrent toujours Les téléphones à plus grand facteur de forme d’Apple et potentiellement Touch ID.

Dans l’ensemble, les modèles d’iPhone et d’iPad d’Apple ont représenté environ 43% de toutes les activations d’appareils mobiles pendant les vacances, ce qui semble plutôt normal.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.