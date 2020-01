Les abus feront partie de l’histoire des villes intelligentes

Bien que le modèle de villes du futur vise à réduire le trafic routier et à utiliser les transports en commun et d’autres moyens, il est désormais pratiquement impossible de transit de véhicules, notamment dans les secteurs professionnels comme la logistique, de plus en plus actifs dans les villes du monde entier.

D’où l’un des domaines d’action de ce que nous considérons villes intelligentes a à voir avec la sécurité routière, et en particulier la sécurité du passant, qui a toujours été un acteur secondaire en dépit d’être le victime principale dans les accidents de la circulation en milieu urbain.

Lorsque nous parlons de villes intelligentes, nous pensons feux de circulation automatisés, l’éclairage qui s’éteint ou s’allume selon qu’il y a quelqu’un, des poubelles qui avertissent qu’elles sont pleines, des panneaux qui informent le citoyen du niveau de circulation, de la température ou de la pollution, des capteurs qui mesurent la la qualité de l’air et un long etcetera. Mais sécurité routière Elle s’inscrit également dans ce que nous appelons la ville intelligente et a précisément un rôle important pour améliorer les villes d’aujourd’hui.

En mai 2019, le Hôtel de ville de Barcelone à côté du Direction générale de la circulation, ils sont parvenus à un accord avec la société d’origine israélienne Mobileye, et cela fait partie de Intel. L’idée était de lancer un programme pilote qui a tiré parti de la technologie de Mobileye dans les domaines de la surveillance du trafic et de la réduction de la congestion routière et de la sécurité routière pour étudier l’écosystème routier de la ville de Barcelone et, avec ces informations, résoudre les principaux problèmes de sécurité routière.

La technologie Mobileye est utilisée pour utiliser des systèmes appelés Autonomous Ready et utilisés pour automatiser Dans une certaine mesure, certaines actions du véhicule. Scannez ses quatre côtés, même les points que le conducteur n’atteint pas, offrez un écran où il voit ceux angles morts, avis avec capteurs de contact ou de proximité… Les options sont variées.

La puissance des données

Ce projet tripartite a été annoncé dans le Salon de l’automobile 2019, un congrès dédié à l’industrie automobile et, de plus en plus, aux nouvelles technologies appliquées à la conduite, aux véhicules routiers. Alors, quel meilleur endroit pour annoncer l’inclusion de capteurs et d’appareils spéciaux dans 170 véhicules publics et privés à usage professionnel et 79 bus urbains dans le but de cartographier la ville de Barcelone et trouver des points noirs où il est en voie de disparition au conducteur ou au passant.

Bien qu’à moyen et long terme l’objectif soit que les véhicules qui fréquentent généralement les villes soient autonome dans une certaine mesure, sinon complètement oui en ce qui concerne le freinage automatique ou éviter les collisions, pour le moment, la première phase du projet de Mobileye à Barcelone, cela a consisté à obtenir les données nécessaires pour connaître fidèlement la situation routière de cette ville de 1,6 million d’habitants à laquelle il faut ajouter ceux qui y travaillent et qui vivent dans la ville. région métropolitaine, une zone qui dépasse 3 millions d’habitants.

Ainsi dit et fait. Fin 2019, des faits intéressants sur ce projet pilote ont été publiés. Pour commencer, la flotte de bus avec capteurs intégrés est passée à 85, un chiffre qui passera à 105 avec de nouveaux modèles et qui finira par représenter 100% de la flotte de transports publics de Barcelone d’ici 2022, l’année où le Union européenne Il obligera ces types de véhicules à disposer de cette technologie pour éviter les accidents. Et comme pour les véhicules de transport professionnel public-privé de colis et transport, l’objectif était d’atteindre 700 voitures équipées de capteurs en 2020 et de monter à 5000 ou plus en 2022.

L’idée est simple mais il a fallu se mettre d’accord sur des administrations comme la Mairie de Barcelone ou la Direction générale de la circulation, l’entité chargée de la sécurité routière dans toute l’Espagne. De plus, ils avaient besoin d’une entreprise technologie appropriée. A partir de là, quelque chose d’aussi simple que de profiter des véhicules qui circulent quotidiennement dans la ville nous permet d’obtenir des informations pertinentes sur le trafic quotidien sur les grands axes et ainsi de savoir où ils se produisent le plus. embouteillages, conflits ou accidents.

Un autre détail qui a aidé au démarrage du projet a été la Législation européenne, dont l’objectif est qu’à partir de 2022, les véhicules intègrent des mesures de sécurité telles que des capteurs et autres dispositifs qui dans quelques décennies seront aussi naturels que la ceinture de sécurité ou l’Airbag. Avec cette nouvelle législation, on essaie que la sécurité routière cesse d’avoir le conducteur comme axe central et offre également solutions piétons en milieu urbain, où il est généralement la principale victime des accidents de la route.

Pour le moment, le projet est encore en phase de collecte de données. Selon les responsables, le début du traitement des données et une première présentation de ce qui a été réalisé jusqu’à présent se fera en juin 2020.