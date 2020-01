Les accessoires de recharge Anker sont tombés aux meilleurs prix de 2020, aujourd’hui seulement – .

Les gens aiment tellement Anker parce que la marque très populaire vend les meilleurs accessoires de charge (et bien plus) à des prix moyens. Eh bien, pour une seule journée le mardi, ces prix de milieu de gamme sont maintenant des prix d’entrée de gamme. La plus grande et la meilleure vente d’accessoires de charge Anker de 2020 à ce jour vient d’arriver sur Amazon, où vous trouverez d’énormes réductions sur tout ce dont vous pourriez avoir besoin en matière de charge. Les chargeurs sans fil commencent à seulement 8,49 $, ce qui est un vol absolu, et vous pouvez vous procurer un chargeur de voiture à deux ports pour seulement 9,49 $. Les adaptateurs muraux USB-C à chargement rapide sont au prix de 18,99 $, les câbles USB-C et les câbles Lightning sont à 13,99 $ et plus, et les chargeurs portables commencent à seulement 24,99 $ dans cette énorme vente.

Achetez la vente complète d’Anker ici sur Amazon:

Et voici quelques-unes de nos offres préférées:

