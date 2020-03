Les accessoires JOBY pour iPhone font leurs débuts avec le nouveau GorillaPod, plus

Pour les photographes et les vidéastes, JOBY est surtout connu pour sa gamme de trépieds GorillaPod flexibles. Pour son dernier lot de produits, la marque ne s’éloigne pas de l’accent mis sur la photographie, mais elle se concentre sur les créateurs de contenu mobile dotés de smartphones. JOBY lance maintenant une suite complète de nouveaux accessoires mobiles pour les créateurs de contenu, y compris de nouveaux micros, LED, trépieds, etc. Rendez-vous ci-dessous pour voir de plus près la dernière collection d’accessoires JOBY pour iPhone.

La dernière version de JOBY fait grimper votre iPhoneographie d’un cran

JOBY a parfois plongé ses orteils dans l’eau pour compléter la photographie sur smartphone au fil des ans avec des versions miniatures de ses trépieds emblématiques. Ce lancement de ligne de produits semble doubler dans le même état d’esprit, donnant aux créateurs de contenu mobile, en particulier aux vloggers, mettant un tout nouvel arsenal d’équipements à leur disposition.

Dans l’ensemble, vous regardez six accessoires iPhone JOBY pour mettre à niveau votre kit mobile. Headlining est la dernière version JOBY du GorillaPod, considéré comme le Mobile Vlogging Kit. Cette plate-forme de caméra centrée sur smartphone contient le nouveau GorillaPod Mobile Rig de la marque, une LED miniature et le microphone Wavo, mais plus sur ce dernier accessoire en un peu.

Avec une poignée pour garder votre iPhone en place, le kit GorillaPod Mobile contient la même conception de trépied flexible que vous attendez de JOBY. Il ajoute ensuite deux bras réglables dans le mélange pour positionner les accessoires. Il se vend pour 200 $.

Lumières LED Beamo

Pour aider à garder vos prises de vue correctement éclairées, JOBY dévoile également sa nouvelle lampe LED Beamo. Conçue pour vous offrir un «éclairage de qualité professionnelle dans toutes les conditions», cette LED compacte a une conception étanche à 30 mètres et émet un éclairage de 5100K. Il fonctionne pendant environ 40 minutes à pleine luminosité et est compatible avec le reste de l’arsenal de vidéographie de JOBY pour iPhone. Alternativement, vous pouvez récupérer une version miniature de Beamo pour 70 $, si l’édition standard 80 $ l’étiquette de prix est juste un peu trop élevée.

Microphone Wavo

Complétant la nouvelle boîte à outils d’accessoires iPhone encore plus loin, JOBY a un nouveau microphone de vlogging appelé Wavo. Idéal pour filmer et enregistrer des voix off en déplacement, il est conçu pour isoler les vibrations indésirables, ce qui signifie que vous ne sonnerez pas nécessairement comme si vous étiez sur un tournage mobile. Wavo entre avec un 80 $ étiquette de prix. Il existe également une version miniature nommée à juste titre Wavo Mobile qui est encore plus légère et compacte. Il se vend pour 40 $.

Étui StandPoint

Enfin, il y a le boîtier StandPoint, un accessoire hybride qui combine un boîtier assez typique avec un trépied. Amenant la conception de la béquille que nous avons vue dans le passé à un tout nouveau niveau, le nouveau boîtier de smartphone de JOBY a des pieds de trépied en aluminium intégrés qui s’effondrent directement à l’arrière de la coque. Il est disponible en quatre versions différentes, une pour l’iPhone 11 et 11 Pro, ainsi que les Pixel 4 et 4XL. Chaque version entre avec le même 40 $ étiquette de prix.

Tous les nouveaux accessoires JOBY pour iPhone sont désormais disponibles à l’achat directement dans la vitrine de la marque et certaines annonces ont également commencé à être mises en ligne sur Amazon.

