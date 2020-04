les achats en ligne sont une aventure impossible

Faire des vivres, dans cette pandémie d’urgence, semble être une aventure impossible. Pour être honnête, il faut admettre que personne n’imaginait être catapulté dans une situation similaire. L’urgence du coronavirus a été aussi soudaine qu’inattendue. Mais il est vrai que les grandes marques de la distribution alimentaire se sont révélées totalement non préparées. Esselunga et Carrefour J’en suis la preuve.

Des sites internet pratiquement inaccessibles, des créneaux horaires presque toujours pleins, des produits sélectionnés qui manquaient soudainement et des délais d’attente pour des livraisons pouvant même atteindre 16 jours. Non seulement cela Esselunga et Carrefour, également Conad et Amazon a montré de grandes limites dans les achats en ligne avec livraison à domicile. À tout cela, il semble y avoir une solution. En effet, depuis la mi-avril, les deux célèbres sociétés de distribution alimentaire semblent avoir développé des stratégies résolument nouvelles et gagnantes.

Esselunga et Carrefour se lancent à la recherche de nouvelles solutions

Esselunga, après s’être excusé publiquement auprès de ses clients pour les problèmes rencontrés en ligne, a développé de nouvelles solutions pour fluidifier les achats en ligne. Une nouvelle application, un site Web amélioré et l’ouverture de créneaux horaires dans différentes fenêtres tout au long de la journée pourrait être payante. Le tout suivi d’investissements substantiels pour accélérer les délais de livraison.

Carrefourau lieu de cela, il a conçu un plan d’affaires qui comprend des kits pré-emballés, divisés par type de nourriture, conçus pour répondre aux besoins de deux personnes pendant une semaine. Ils sont appelés essentiels. Il est raisonnable de penser que les kits pré-emballés réduiront considérablement les temps de travail et de préparation, et rendront également les réservations plus fluides et absolument plus simples.

Les initiatives des deux chaînes de supermarchés bien connues tenteront ainsi de faciliter les achats en ligne de leurs clients jusqu’au 4 mai, jour de la fin du blocage imposé par le gouvernement.