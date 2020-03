Les actionnaires d’Amazon soumettent 10 résolutions sur l’environnement, l’équité, le lobbying et d’autres questions – .

La designer d’expérience utilisateur d’Amazon, Emily Cunningham, prend la parole lors d’un rassemblement en dehors de l’assemblée des actionnaires de la société en mai 2019. Les employés en faveur de la résolution climatique portaient du blanc pour l’événement. (Employés d’Amazon pour Climate Justice Photo)

Les actionnaires d’Amazon prévoient de faire pression pour une série de réformes d’entreprise lors de l’assemblée annuelle de l’entreprise en mai. Amazon a publié vendredi une déclaration de procuration anticipée qui comprend 10 résolutions d’actionnaires sur des questions allant de l’environnement à l’équité salariale.

Le géant de la technologie a déposé sa procuration plus tôt que d’habitude car la société souhaite modifier ses statuts afin d’abaisser le seuil requis pour que les actionnaires convoquent des assemblées spéciales. L’amendement permettrait aux investisseurs qui détiennent collectivement 25% des actions d’Amazon de convoquer une réunion spéciale. Auparavant, ce seuil était de 30%.

Amazon dit qu’il change le seuil à la lumière de «l’évolution des pratiques de gouvernance ainsi que des commentaires des investisseurs et des précédents votes des actionnaires sur la question». La société affirme que son conseil d’administration estime qu’un seuil de 25% «établit un équilibre approprié entre l’amélioration de l’accès des actionnaires et la minimisation des dommages potentiels associés à l’autorisation d’un petit nombre d’actionnaires à convoquer des assemblées extraordinaires».

L’une des résolutions des actionnaires dans la procuration vise à abaisser le seuil de propriété à 20%, mais Amazon recommande aux investisseurs de voter contre cette proposition.

D’autres résolutions demandent des rapports complets sur les activités de lobbying d’Amazon, le gaspillage alimentaire et les écarts de rémunération entre les employés de différents genres et races. Le conseil d’administration d’Amazon recommande aux actionnaires de voter contre chacune des 10 résolutions.

L’année dernière, les investisseurs d’Amazon ont déposé un record de 11 résolutions d’actionnaires. Aucune de ces résolutions n’a été adoptée mais les actionnaires derrière eux ont réussi à attirer l’attention nationale sur leurs causes. Amazon Employees for Climate Justice, un groupe d’activisme des employés formé l’an dernier, a fait sensation lors de la dernière réunion des actionnaires de l’entreprise.

Les manifestants se réunissent en dehors de la réunion des actionnaires d’Amazon 2019. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Les employés activistes portant des chemises blanches se sont levés pendant la réunion pour montrer leur soutien à une résolution des actionnaires exigeant que l’entreprise prenne des mesures plus agressives en réponse au changement climatique. Plus de 7 600 employés de l’entreprise ont signé une lettre ouverte soutenant la résolution. Quelques mois plus tard, Amazon a lancé son Climate Pledge, qui comprend de nouveaux objectifs de développement durable.

Les militants ont utilisé l’assemblée annuelle des actionnaires d’Amazon comme terrain de manifestation ces dernières années, mais ils n’auront pas cette opportunité cette année. La réunion se tiendra en ligne pour la première fois en raison de l’épidémie de COVID-19 qui oblige les organisations du monde entier à annuler les événements en personne.

Amazon prévoit d’introduire une procuration révisée en avril qui pourrait inclure des modifications aux propositions.

Voici les résolutions des actionnaires incluses dans la procuration préliminaire:

Déchets alimentaires: Les actionnaires souhaitent qu’Amazon rende compte de l’impact environnemental et social des déchets alimentaires générés par l’entreprise. Le rapport devrait déterminer la cause, la quantité et la destination des déchets alimentaires, les émissions de gaz à effet de serre associées et les objectifs de réduction de ces déchets, selon la résolution. Les actionnaires disent que la part de marché croissante d’Amazon dans le secteur américain de l’épicerie donne du poids à la nécessité d’une enquête sur les déchets alimentaires.

La reconnaissance faciale: Pour la deuxième année consécutive, les actionnaires demandent à Amazon d’indiquer si son logiciel de reconnaissance faciale pourrait soulever des problèmes de droits civils et de confidentialité. La résolution obligerait Amazon à examiner ces problèmes, à reconnaître si le logiciel Rekognition est utilisé par des gouvernements autoritaires et à évaluer les risques financiers associés à la technologie controversée.

Discours de haine: Les actionnaires souhaitent qu’Amazon rende compte de ses efforts pour empêcher la vente d’articles qui encouragent la discrimination sur son marché. La résolution est basée sur des informations selon lesquelles des livres antisémites, des articles décrivant la violence raciale et d’autres biens répréhensibles sont disponibles à l’achat sur Amazon.com.

Politique du conseil: Les investisseurs font pression pour un président indépendant du conseil d’administration d’Amazon qui n’a jamais été cadre de la société. L’objectif de la résolution est d’arracher un certain contrôle sur l’entreprise à Jeff Bezos, actuellement directeur général et président du conseil d’administration.

Écart de rémunération: Une résolution demande à Amazon de signaler les écarts de rémunération médians mondiaux de l’entreprise entre les employés de races et de sexes différents. Amazon rapporte déjà son écart de rémunération global entre les sexes chaque année.

Justice environnementale: Cette proposition demande un rapport sur l’impact environnemental de l’entreprise sur les communautés de couleur. Il demande à Amazon de détailler les étapes au-delà de la conformité réglementaire que l’entreprise prend pour atténuer les dommages environnementaux qui affectent de manière disproportionnée les communautés marginalisées.

Discrimination idéologique: Les actionnaires derrière cette résolution souhaitent qu’Amazon fasse rapport sur les risques commerciaux associés à la discrimination contre différentes idéologies politiques, religieuses et sociales. La proposition indique la discrétion d’Amazon de décider quels organismes de bienfaisance peuvent participer à son programme Smile et quels livres peuvent être vendus sur le marché de l’entreprise.

Vitesse de promotion: Pour mieux comprendre l’impact de la discrimination sur la mobilité professionnelle, les actionnaires souhaitent qu’Amazon rende compte de la «vitesse de promotion». Le rapport détaillerait le temps écoulé entre les promotions pour les employés de races et de genres différents.

Réunions d’actionnaires: Les investisseurs d’Amazon souhaitent faciliter la réunion des groupes d’actionnaires en dehors de l’assemblée annuelle de la société. Cette résolution permettrait aux actionnaires détenant 20% des actions de convoquer une assemblée extraordinaire. Actuellement, ce seuil est de 30%.

Pression: Cette résolution demande à Amazon de fournir des rapports plus complets sur ses activités de lobbying, y compris directs et indirects, et d’expliquer son raisonnement pour soutenir différents problèmes.