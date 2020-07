Les actions d’Amazon atteignent 3000 $ pour la première fois alors que les investisseurs continuent de parier sur le géant de la technologie de Seattle

À l’intérieur de l’Amazon Fulfillment Center à Dupont, Washington. (Photo de . / Kevin Lisota)

Le stock d’Amazon continue de grimper. La société de Seattle a vu ses actions dépasser les 3 000 $ pour la toute première fois lundi matin.

La crise du COVID-19 a nui aux entreprises de divers secteurs, mais Amazon est devenu une bouée de sauvetage pour des millions de clients qui comptent sur sa boutique en ligne, ses services d’informatique en nuage, ses offres de médias numériques et plus encore au milieu de la pandémie. Les actions ont augmenté de près de 60% cette année.

L’augmentation du prix des actions dépasse de nombreuses attentes de Wall Street – l’objectif de prix moyen parmi les analystes est de 2 810 $, selon Bloomberg.

Certains sont optimistes que les actions continueront de grimper. Le mois dernier, RBC Marchés des Capitaux a augmenté son objectif de cours sur 12 mois pour les actions d’Amazon à 3300 $ lundi, en hausse par rapport à son estimation précédente de 2700 $.

La flambée du prix de l’action d’Amazon a porté la valeur nette du PDG Jeff Bezos à plus de 172 milliards de dollars, un nouveau record qui ramène sa richesse financière au-dessus de ses niveaux avant son règlement de divorce l’année dernière, selon le Bloomberg Billionaires Index.

Amazon dit qu’il dépense environ 4 milliards de dollars en dépenses liées à la pandémie, y compris des augmentations de salaire et des mesures de sécurité pour protéger les employés dans les entrepôts où les travailleurs ont été testés positifs pour le virus. Amazon affirme avoir effectué plus de 150 changements de processus pour protéger les travailleurs, y compris des tests de température et une désinfection.

«Assurer les clients et protéger les employés alors que cette crise se poursuit pendant des mois va demander des compétences, de l’humilité, de l’invention et de l’argent. Si vous êtes actionnaire d’Amazon, vous voudrez peut-être vous asseoir, car nous ne pensons pas petit », a déclaré Bezos dans un long communiqué dans le cadre du dernier rapport trimestriel des résultats de la société.

L’entreprise compte désormais plus de 935 000 employés dans le monde. Il prévoit d’offrir des postes permanents à 70% des 175 000 travailleurs temporaires que l’entreprise a recrutés ces derniers mois.

La semaine dernière, Amazon a annoncé qu’il verserait 500 millions de dollars de primes uniques aux travailleurs des entrepôts et des livraisons après la fin de la prime de risque temporaire que la société fournissait au début de la pandémie.