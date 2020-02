Les actions de Redfin augmentent de 5% après que le géant de l’immobilier affiche 233 millions de dollars de revenus au T4, en hausse de 88% – .

(Image Redfin)

Les actions de Redfin ont augmenté de plus de 5% dans les transactions après les heures normales de bureau après que la société immobilière a publié son rapport sur les résultats du quatrième trimestre.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 88% en glissement annuel pour s’établir à 233 millions de dollars, tandis que la perte nette par action était de 0,08 $, en baisse par rapport à – 0,14 $ au trimestre de l’exercice précédent. Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 217 millions de dollars et une perte nette par action de 0,12 $.

Le chiffre d’affaires de sa division Courtage s’est élevé à 123,6 millions de dollars, contre 32%. La division Propriétés, qui comprend l’initiative RedfinNow de la société pour acheter des maisons directement aux consommateurs, les embellir et les vendre, a généré 99 millions de dollars de revenus, contre 21,6 millions de dollars l’année dernière, avec une perte de 1,3 million de dollars. RedfinNow s’est étendu à Las Vegas ce trimestre et est maintenant disponible dans 13 marchés à travers quatre États.

Les actions de la société ont légèrement augmenté au cours de la dernière année, se négociant à 25,50 $ lorsque le marché a fermé mercredi. Sa capitalisation boursière est de 2,3 milliards de dollars.

“C’est le quatrième trimestre consécutif que notre croissance des revenus des services immobiliers s’est accélérée, et le deuxième trimestre consécutif, les marges brutes se sont améliorées dans tous les segments de notre entreprise”, a déclaré le PDG de Redfin, Glenn Kelman, dans un communiqué. “Nos investissements pluriannuels dans une solution plus large pour nos clients qui comprend l’hypothèque, le titre, les rénovations et les offres instantanées commencent vraiment à porter leurs fruits, mais le plus important est que nous avons pu croître tout en maintenant notre engagement en matière d’efficacité, afin que les clients obtiennent des prix bas et que Redfin puisse générer plus de profit brut. »