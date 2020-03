Les actions des sociétés technologiques de Seattle chutent alors que le marché boursier connaît la pire baisse depuis 2008 – .

Les craintes concernant la nouvelle épidémie de coronavirus et une guerre des prix du pétrole ont conduit au pire jour pour les actions américaines depuis 2008 et à une interruption de 15 minutes des échanges lundi.

Graphiques NASDAQ

Le Dow Jones a clôturé en baisse de plus de 2 000 points, soit 7,8%. Le S&P 500 a chuté de 7,6%. Les marchés internationaux ont également pris un coup.

Des sociétés basées à Seattle telles que Microsoft (-6,8%), Amazon (-5,3%), Expedia (-5,7%), T-Mobile (-9,2%), Zillow (-9,2%), Redfin (-12,8%), Smartsheet (-8,8%), Avalara (-7,2%), Adaptive Biotechnologies (-8,3%) et Impinj (-7,2%) sont tous en baisse, entre autres.

Les cinq entreprises technologiques américaines les plus importantes ont perdu 321,6 milliards de dollars en valeur de marché, Apple étant responsable de près du tiers de ce montant, a rapporté CNBC.

Une analyse de Daniel Li, directeur de Madrona Venture Group, a noté que les sociétés de logiciels de collaboration telles que Zoom et Slack ont ​​vu les cours des actions augmenter au cours des derniers mois. Pendant ce temps, les entreprises dans les secteurs des logiciels, y compris les paiements (s’appuyant sur l’activité économique) et la sécurité (s’appuyant sur les ventes en personne + la mise en œuvre) ont pris un coup.

L’action de Zoom a également baissé lundi, mais de seulement 0,5%, se portant bien mieux que de nombreuses autres sociétés dans le contexte d’un déclin plus large du marché.

“Compte tenu de ce coronavirus, je pense que du jour au lendemain, presque tout le monde a vraiment compris qu’il avait besoin d’un outil comme celui-ci”, a déclaré Eric Yuan, PDG de Zoom, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats la semaine dernière. «Cela va changer radicalement le paysage. Je crois vraiment en l’avenir, tout le monde [use] vidéo pour la collaboration des travailleurs à distance. “

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Microsoft a agressivement commercialisé son logiciel Microsoft Teams comme alternative à Slack et à d’autres outils de collaboration, cherchant à accroître sa part de marché dans ce secteur.

Amazon est l’une des entreprises qui pourraient bénéficier de l’impact du coronavirus, car les restrictions du travail à domicile et d’autres précautions obligent plus de personnes à rester à la maison, en s’appuyant sur le commerce électronique pour un pourcentage plus élevé de leurs achats. Les activités Amazon Web Services et Twitch de la société font partie de celles qui pourraient bénéficier d’une activité en ligne accrue.

Le PDG de Redfin, Glenn Kelman, a déclaré la semaine dernière que les agents de la région de Seattle avaient vu “une baisse significative de la demande”, au milieu des inquiétudes concernant le nouveau coronavirus, mais a averti que la tendance à long terme n’était pas claire. “La demande de Redfin varie beaucoup d’un jour à l’autre, en particulier sur un marché unique, et cela ne peut être qu’une réaction importante mais de courte durée aux premières infections virales graves aux États-Unis”, a écrit Kelman dans un article de blog. «Cela pourrait également être plus grave et toucher le reste de l’Amérique du Nord.»

Expedia Group a déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du 13 février qu’il s’attendait à ce que la propagation du coronavirus réduise ses bénéfices de 30 à 40 millions de dollars au cours du trimestre en cours, mais c’était avant que le potentiel de propagation de la maladie aux États-Unis ne devienne clair. . La société n’a pas fourni d’orientation financière plus large pour le trimestre en raison de l’incertitude de la situation.