Les actions d’Expedia augmentent de 10% alors que le géant du voyage cite se concentrer sur ses activités principales après le remaniement de la direction

(Photo de fichier .)

Les actions d’Expedia ont augmenté de plus de 10% dans les échanges après les heures normales de bureau après que le géant du voyage a publié ses résultats du quatrième trimestre, dépassant les attentes de bénéfices.

Il s’agit du premier rapport sur les résultats depuis la démission brutale de l’ancien PDG Mark Okerstrom et du directeur financier Alan Pickerill le 4 décembre. La technologie.

Dans une déclaration faisant partie du rapport sur les résultats, Diller et le vice-président Peter Kern ont cité l’accent sur les opérations de base et l’amélioration de l’efficacité. Diller et Kern ont repris les opérations quotidiennes après le remaniement exécutif. Voici la déclaration complète:

«Depuis notre changement de direction en décembre, nous avons recentré l’entreprise sur nos activités principales qui avaient souffert pendant une grande partie de 2019. Nous avons rapidement pris des mesures pour simplifier notre fonctionnement et accroître notre efficacité. Ces changements nous ont permis de dépasser le haut de gamme de notre fourchette d’orientation révisée en 2019 et contribueront à l’accélération de la croissance des bénéfices de notre activité sous-jacente en 2020.

De plus, nous visons des économies de coûts de 300 à 500 millions de dollars sur l’ensemble de notre activité. Nous ne fournissons pas de fourchette d’orientation spécifique en raison de l’incertitude sur les économies de coûts que nous reconnaîtrons cette année et le plein effet du Coronavirus. Cependant, compte tenu de ces facteurs, nous nous attendons à ce que la croissance du BAIIA ajusté de 2020 soit à deux chiffres. Plus important encore, les mesures que nous prenons pour simplifier nos activités et accroître la rentabilité permettront à Expedia Group d’améliorer sa croissance des revenus et l’expansion de sa marge pour les années à venir. »

Expedia a enregistré un chiffre d’affaires de 2,75 milliards de dollars, en hausse de 7%, et un bénéfice par action de 1,24 dollar pour le quatrième trimestre. Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 2,76 milliards de dollars et un BPA de 1,19 dollar.

La somme de ce que les clients ont dépensé pour les chambres, les vols et les autres voyages à travers les marques d’Expedia – connues sous le nom de réservations brutes – a augmenté de 6% pour atteindre 23,2 milliards de dollars pour le trimestre. Les réservations brutes nationales ont augmenté de 7% et les réservations brutes internationales de 5%.

Les revenus de la plateforme de location de maisons de vacances Vrbo ont augmenté de 4%. Le segment Vrbo comprend également HomeAway, le concurrent Airbnb qu’Expedia a acquis en 2015 pour 3,9 milliards de dollars.

Une vue d’un skybridge – avec des fenêtres qui s’ouvrent réellement – qui regarde vers l’ouest en direction de Puget Sound sur le nouveau campus d’Expedia à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

L’effort de réorganisation mené par Okerstrom visait à unifier les marques et la technologie de l’entreprise, et Expedia tirait un meilleur parti de la taille de l’entreprise plus grande. Mais Diller a déclaré en décembre que cela avait entraîné «une perte importante de concentration sur nos opérations actuelles».

Le remaniement est intervenu un peu plus de deux ans après la nomination d’Okerstrom au poste de PDG, succédant à Dara Khosrowshahi après son départ pour devenir le haut dirigeant d’Uber.

Il est également survenu deux mois seulement après qu’Expedia a déménagé son siège social tant attendu du centre-ville de Bellevue, dans le Washington, vers un site en bord de mer de Seattle.

Diller, l’ancien président de Paramount Pictures, a lancé le réseau de télévision Fox et USA Broadcasting. Il supervise un large éventail de marques en ligne en tant que président de la société IAC media and internet. Diller a fait son premier investissement dans Expedia en 2001 et en reste le président. Il est également un actionnaire majeur.

Un rapport publié le mois dernier indiquait que l’entreprise n’était pas pressée de trouver un PDG de remplacement.

Les actions d’Expedia ont chuté après que la société a manqué les attentes de bénéfices en novembre. Les actions ont augmenté depuis le swap exécutif en décembre. La capitalisation boursière de l’entreprise est de 16 milliards de dollars.

Expedia regarde Google comme un géant imminent dans l’industrie du voyage. Expedia et un groupe de sociétés de voyages ont récemment demandé à l’UE d’enquêter sur les pratiques de Google en matière de résultats de recherche.