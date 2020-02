Les affiches du personnage de Black Widow montrent le casting stellaire du film

Black Widow est le prochain film de Marvel et le début du bloc de films “Phase Four” du studio. Il sort le 1er mai et, à côté du nouveau spot du Super Bowl du film, Marvel a publié aujourd’hui quatre nouvelles affiches de personnages.

Les dernières affiches de Black Widow révélées sur Twitter montrent les quatre personnages principaux du film – Black Widow de Scarlett Johansson, Yelena Belova de Florence Pugh, Melina Vostokoff de Rachel Weisz et Red Guardian de David Harbour. Découvrez-les ci-dessous.

Il s’agit de la huitième apparition de Johansson en tant que Black Widow, mais la première fois qu’elle a titré son propre film. Florence Pugh est actuellement nominée pour un Oscar pour son travail dans Little Women, tandis que David Harbor est surtout connu pour avoir joué le chef de police acerbe Jim Hopper dans Stranger Things. Rachel Weisz est une énorme star, qui a récemment été vue dans The Favorite de 2018.

Il convient également de noter que Black Widow arbore soudainement beaucoup de boucles d’oreilles, avec plus de neuf piercings visibles sur la même oreille visible. Il reste à voir si cela aura une incidence sur l’intrigue ou le personnage, mais il y a de fortes chances qu’ils soient présentés de sorte que les fans aient quelque chose à spéculer.

Il est également intéressant de noter que tandis que les autres personnages semblent regarder au loin, le regard de Black Widow est droit vers la caméra.

Ce sera probablement la dernière apparition de Johansson en tant que Black Widow dans l’univers cinématographique Marvel – et comme il se déroule avant Avengers: Fin de partie, il est possible que quelques autres personnages apparaissent également une dernière fois. Marvel sortira également The Eternals en novembre.

