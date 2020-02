Les AirBands sont des bracelets Apple Watch conçus pour contenir vos AirPod, qu’en pensez-vous?

De temps en temps, un produit apparaît sur Kickstarter qui semble à moitié génial et à moitié fou. AirBand est un bracelet Apple Watch conçu pour contenir vos AirPods et semble parfaitement s’adapter à ce moule.

Essentiellement, les AirBands sont des bandes Apple Watch qui ont un emplacement dédié pour stocker rapidement vos AirPods ou AirPods Pro. Matt Youngblood, le créateur du projet, explique:

La coque AirPod est un excellent périphérique de stockage pour garder vos AirPod en sécurité, mais il y a des moments où cela n’est tout simplement pas pratique. C’est dans ces espaces où un boîtier AirPod est perdu ou volé. C’est pourquoi j’ai inventé l’AirBand; un bracelet Apple Watch pour vos AirPods.

AirBand est conçu pour être utilisé pour le stockage temporaire d’AirPods; comme lorsque vous devez retirer vos AirPods pendant quelques minutes seulement:

Parfois, il vous suffit de stocker vos AirPods pendant un moment lorsque vous retirez votre carte de crédit lors du paiement ou lorsque vous rencontrez quelqu’un lorsque vous vous entraînez. Il n’est pas pratique dans ces moments de déterrer votre coque AirPod. Vous avez besoin d’un endroit où vous pouvez être sûr que vos AirPod seront en sécurité.

C’est certainement une idée intéressante et je peux penser à quelques situations où il serait utile d’avoir un stockage AirPod à proximité directement sur mon poignet. Ce n’est pas pratique pour le stockage à long terme, mais comme l’explique le Kickstarter, ce n’est pas le but. Et bien sûr, il y a le problème de la charge: la plupart du temps, je mets mes AirPod dans leur boîtier juste pour ajouter quelques minutes d’autonomie.

AirBand est actuellement prévu pour être expédié en mai 2020, et vous pouvez verrouiller les tarifs de réservation anticipée sur Kickstarter pour 20 $. Comme toujours, vous devez procéder avec prudence lorsqu’il s’agit de soutenir des projets Kickstarter. Une variété de facteurs peuvent souvent contribuer à savoir si un projet finit par être expédié à temps – ou même pas du tout.

Qu’est-ce que tu penses? L’idée des AirBands est-elle géniale ou stupide? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et dans les commentaires.

Je ne sais pas si c’est super stupide ou super génial https://t.co/MjG4124qeS pic.twitter.com/vICEh48JUO

– Matthew Panzarino (@panzer) 24 février 2020

