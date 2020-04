Les AirPod trop chers même en vente? Achetez ces écouteurs grand rival pour 22 $ – .

Amazon propose en ce moment des AirPods 2 et AirPods Pro à des prix bas et ils ont quitté les étagères virtuelles du détaillant populaire toute la semaine.

Même en vente avec des rabais impressionnants, cependant, les différents modèles d’AirPod d’Apple sont toujours très chers avec des prix commençant à 139 $ et atteignant près de 250 $.

Tous ceux qui recherchent des écouteurs sans fil qui ne veulent pas payer la taxe Apple seront heureux d’apprendre que deux paires différentes d’écouteurs sans fil SoundPEATS les plus vendus sont actuellement en vente avec des prix commençant à seulement 21,74 $.

Les deux modèles d’AirPods 2 d’Apple et les AirPods Pro sont tous en vente dès maintenant avec des remises importantes. Rendez-vous sur Amazon et vous constaterez que les AirPods Pro incroyablement populaires sont de retour au bas prix de tous les temps du Black Friday. Si vous n’avez pas besoin de la technologie active de suppression du bruit et que vous ne vous souciez pas de la qualité sonore améliorée que vous obtenez sous forme de pointes en silicone isolant le bruit, vous pouvez également simplement vous procurer des AirPods 2 à la place. La version d’entrée de gamme est à 20 $ de réduction à 139 $, et les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil se trouvent à un tout nouveau prix bas historique de seulement 149,98 $. C’est vrai … ils ne coûtent que 11 $ de plus que les AirPod d’entrée de gamme en ce moment.

Il ne fait aucun doute que ce sont toutes des offres fantastiques, et vous devez être fou pour acheter des AirPod ailleurs que sur Amazon en ce moment. Cela dit, même le modèle AirPod le plus abordable à l’heure actuelle coûte encore bien plus de 100 $, ce qui le rend bien hors de portée pour de nombreuses personnes. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil et que vous ne souhaitez pas vous séparer avec autant d’argent, nous avons deux bonnes affaires à vous dire aujourd’hui et elles proviennent toutes deux de l’un de nos marques audio personnelles préférées des lecteurs: SoundPEATS.

Tout d’abord, les écouteurs sans fil SoundPEATS TrueCapsule que nos lecteurs aiment tant sont à l’un des meilleurs prix que nous ayons jamais vus. Ces écouteurs ressemblent à peu près à des AirPods noirs et ils ont même l’intégration de l’assistant vocal afin que vous puissiez appuyer pour lancer comme des AirPods. Ils coûtent 33 $, ce qui représente déjà plus de 100 $ de moins que les AirPod les moins chers, mais un coupon sur place couplé au code promo LQU99BQH réduit ce prix à seulement 23,39 $.

Si vous voulez des écouteurs sans fil encore plus compacts en vente pour encore moins que cela, il y a une deuxième offre à consulter sur Amazon dès maintenant. Les écouteurs sans fil SoundPEATS TrueDot sont de minuscules écouteurs d’entrée de gamme qui coûtent 29 $ et offrent en quelque sorte une qualité de son solide et une autonomie de batterie malgré leur petite taille. Utilisez le code de coupon 3UVEVTX5 à la caisse et ils vous appartiennent pour seulement 21,74 $.

