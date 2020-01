Les AirPods Pro atteignent un niveau record, ainsi que des offres sur MacBook Air, plus

Les meilleures offres de jeudi incluent le dernier AirPods Pro d’Apple, ainsi que les démarques sur le MacBook Air 13 pouces et l’accessoire AirFly populaire de Twelve South. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus sur la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Apple AirPods Pro revient à Amazon à bas prix

Amazon propose l’Apple AirPods Pro pour 235 $. Régulièrement de 249 $, l’offre d’aujourd’hui correspond au prix bas de tous les temps d’Amazon et à notre mention précédente. AirPods Pro offre une version rafraîchie de la version originale populaire, désormais dotée d’une suppression active du bruit, de pointes effilées en silicone et d’un design résistant à l’eau. La puce H1 d’Apple vous garantit une connectivité rapide et jusqu’à 24 heures d’autonomie. J’ai pris les dernières nouvelles d’Apple le jour du lancement et je dois dire que le battage médiatique est réel. Notre Jeff Benjamin a accepté dans son examen pratique, notant que les AirPods Pro «ont un son incroyable, ils sont ultra-portables, sont dotés d’une grande autonomie et disposent d’une incroyable suppression active du bruit».

Bénéficiez de 199 $ de réduction sur le MacBook Air 13 pouces d’Apple

Amazon prend actuellement 199 $ de rabais les deux derniers modèles de MacBook Air 13 pouces d’Apple avec des offres de 900 $. Le dernier MacBook Air d’Apple arbore un écran Retina de 13 pouces, Touch ID, un processeur Intel i5 bicœur de 8e génération et 128 Go de stockage. Deux ports Thunderbolt 3 et jusqu’à 12 heures d’autonomie complètent la liste des fonctionnalités notables.

Twelve South AirFly fournit le Bluetooth à vos AirPods

AT&T propose le transmetteur sans fil Bluetooth Twelve South AirFly pour 20 $. À titre de comparaison, il se vend généralement à environ 40 $. L’accord d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente, ainsi que le meilleur que nous ayons suivi de tous les temps. Twelve South AirFly facilite la connexion d’AirPods et d’autres appareils Bluetooth à des sources audio héritées de 3,5 mm. Idéal pour les avions où la connectivité sans fil est presque inexistante, mais vous pouvez également la trouver utile au gymnase ou avec Nintendo Switch. Plus de huit heures d’autonomie de batterie garantissent que vous aurez vos morceaux tout au long de la journée. En savoir plus dans notre examen pratique.

IPhone XR d’Apple pour 300 $ de rabais avec un crédit de 200 $

Verizon Wireless propose l’iPhone XR d’Apple à 300 $ de rabais lorsque vous vous inscrivez à une nouvelle ligne de service. Cela rend le smartphone à seulement 450 $, qui est réparti sur deux ans de paiements à environ 19 $ par mois. De plus, vous obtiendrez un 200 $ MasterCard prépayée avec votre achat. Si vous n’avez pas acheté de nouveau smartphone pendant les vacances, c’est le moment idéal pour économiser. En tout, vous économiserez 500 $ au total avec les offres ici, ce qui fait que l’iPhone ne coûte que 250 $ si vous ajoutez le tout. L’iPhone XR dispose d’un écran Liquid Retina de 6,1 pouces, d’une charge sans fil, d’une conception résistante à l’eau, etc.

Les écouteurs SoundLink II de Bose tombent à un nouveau creux

Verizon Wireless propose les écouteurs sans fil SoundLink Around Ear II de Bose en noir pour 150 $. C’est jusqu’à 79 $ de réduction sur le tarif en vigueur chez les détaillants comme Amazon avec la meilleure offre battant le prix le plus bas que nous avons suivi de 10 $. Ces écouteurs Bose sont conçus pour englober pleinement vos oreilles et offrir une autonomie de 15 heures. Chacune des oreillettes est composée de mousse à mémoire, ce qui vous permet de rester à l’aise tout en écoutant de la musique, des podcasts, etc. Deux appareils Bluetooth peuvent être jumelés à la fois et vous pourrez contrôler la lecture à l’aide des boutons intégrés.

