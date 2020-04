Les AirPods Pro et les AirPod avec recharge sans fil sont tous les deux à des prix très bas – .

Quoi que vous fassiez, n’achetez pas d’AirPods 2 pour le moment … car les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil viennent de chuter à un nouveau prix bas sur Amazon, 10 $ de moins que ce qu’Apple facture pour le modèle de base.

En plus de cela, Amazon propose également des écouteurs sans fil AirPods Pro avec suppression active du bruit pour le prix le plus bas jamais égal, correspondant au prix de vente du détaillant du Black Friday l’année dernière.

Ces offres sont apparues pour la première fois plus tôt cette semaine sur le site d’Amazon, et il y a de fortes chances qu’elles soient supprimées aujourd’hui ou d’ici la fin du week-end.

Lorsque Amazon a annoncé pour la première fois qu’il détournait son attention de la plupart des produits afin de pouvoir concentrer la majorité de ses efforts sur le stockage et l’expédition de fournitures médicales aux hôpitaux, de nombreuses personnes ont paniqué. Bien qu’il soit clair qu’il y a eu de gros retards sur certains articles et que beaucoup d’autres ne seront pas expédiés avant le mois prochain, bon nombre des éléments non essentiels les plus «essentiels» ont été expédiés rapidement pendant tout ce temps.

Parmi les exceptions les plus notables à la nouvelle règle d’Amazon figurent les différents modèles d’AirPod d’Apple, qui sont les best-sellers d’Amazon depuis de nombreux mois maintenant. Ce qui est encore plus fou que le fait que ces écouteurs non essentiels ne connaissent pas de sérieux retards de livraison est le prix – les AirPods 2 et AirPods Pro ont été en vente à des prix bas à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Maintenant, Amazon fait passer les choses au niveau supérieur.

La plupart de nos lecteurs qui s’intéressent aux AirPods 2 par opposition aux AirPods Pro optent pour la version d’entrée de gamme avec l’étui de charge normal. Inutile de dire que l’explication est assez simple: ils sont moins chers. Les AirPods 2 coûtent 159 $ tandis que le modèle amélioré avec recharge sans fil se vend 199 $. Sur Amazon avec leurs remises normales, le modèle de base tombe à 139 $ et la version mise à niveau se vend généralement à 169 $, ce qui est encore un écart assez large. À l’heure actuelle, cependant, les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil sont tombés à un nouveau creux historique qui est inférieur de 10 $ au prix que nous avons vu l’année dernière lors du Black Friday. Dépêchez-vous et vous pouvez obtenir une paire pour seulement 149,98 $!

En ce qui concerne les AirPods Pro, les premiers écouteurs Bluetooth sans fil d’Apple avec suppression active du bruit sont toujours en vente au prix le plus bas de l’année dernière depuis le Black Friday et la Cyber ​​Week. Cela signifie qu’au lieu de payer 250 $ comme vous le feriez d’Apple ou de la plupart de ses partenaires de vente au détail, vous pouvez vous diriger vers Amazon dès maintenant et acheter une paire pour 234,98 $.

Source de l’image: Fadhli Adnan / Shutterstock

