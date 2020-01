Les AirPods Pro reviennent au prix du Black Friday sur Amazon – .

Mesdames et messieurs, ce n’est pas un exercice. Nous ne savons pas ce qui se passe actuellement chez Amazon, mais quelqu’un a décidé de réduire tous les modèles d’AirPod d’Apple aux prix du Black Friday. La star de l’émission est évidemment AirPods Pro avec suppression active du bruit, les véritables écouteurs sans fil les plus chauds de la planète en ce moment. Dépêchez-vous et vous pouvez en acheter une paire pour 234,99 $! Les 159 AirPods 2 d’Apple sont tombés à 129 $ aujourd’hui, ce qui correspond également au prix le plus bas jamais enregistré depuis le Black Friday. Enfin et surtout, les AirPods 2 à 199 $ avec étui de chargement sans fil sont en vente à 159,99 $, soit 5 $ de plus qu’ils ne l’étaient le Black Friday. Qu’est-ce que tu attends?!

AirPods Pro

Suppression active du bruit pour un son immersif

Mode transparence pour entendre et se connecter avec le monde qui vous entoure

Trois tailles d’embouts en silicone doux et effilé pour un ajustement personnalisable

Résistant à la sueur et à l’eau

L’égalisation adaptative ajuste automatiquement la musique à la forme de votre oreille

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

L’étui de chargement sans fil offre plus de 24 heures d’autonomie

AirPods 2

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l’aide du connecteur Lightning

AirPods 2 avec étui de chargement sans fil

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé sans fil à l’aide d’un tapis de charge compatible Qi ou à l’aide du connecteur Lightning

