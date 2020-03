Les AirPods Pro sont de retour au prix bas historique de Black Friday sur Amazon – .

Les produits Apple sont géniaux, mais tout ce que les gens disent de la «taxe Apple» est vrai. Si vous voulez le meilleur, vous feriez mieux d’être prêt à payer. Cela dit, acheter auprès de l’un des partenaires commerciaux officiels d’Apple plutôt que directement auprès d’Apple n’est jamais une mauvaise idée. Par exemple, vous paierez 159 $ si vous entrez dans un magasin Apple en ce moment et achetez les vrais écouteurs sans fil AirPods 2 de la société. Si vous les obtenez sur Amazon à la place, vous ne paierez que 139 $.

Cependant, avant d’appuyer sur la gâchette, il y a deux autres accords que vous devriez vraiment considérer.

Tout d’abord, les AirPods Pro extrêmement populaires d’Apple sont de retour en stock sur Amazon après avoir été vendus plus tôt cette semaine. De plus, ils reviennent au prix le plus bas de tous les temps du Black Friday! Il est fou qu’Amazon continue d’offrir des remises importantes sur les écouteurs sans fil bien-aimés d’Apple, tout en tenant compte du fait qu’aucun autre détaillant ne les remet actuellement. Ce sont de loin les meilleurs écouteurs qu’Apple ait jamais fabriqués, offrant une excellente qualité sonore et une suppression du bruit impressionnante dans un format que tout le monde aime.

Si vous ne possédez pas déjà une paire d’AirPods Pro, le moment est certainement venu de les acheter – ils sont actuellement en stock et expédiés immédiatement, mais cela changera certainement bientôt. N’oubliez pas qu’une fois que les estimations d’expédition commencent à glisser, vous devez toujours les commander pour verrouiller la remise. Même lorsqu’ils sont répertoriés comme «en rupture de stock», nos lecteurs signalent qu’ils sont toujours expédiés dans une semaine ou deux.

Si vous ne voulez pas dépenser autant d’argent sur les écouteurs et que vous n’avez pas besoin d’ANC, il y a une dernière offre à vérifier. Vous connaissez les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil qui coûtent généralement 199 $? Si vous vous précipitez sur Amazon en ce moment, vous pouvez acheter une paire renouvelée pour seulement 119 $. C’est une remise massive de 80 $ par rapport à leur achat neuf, et c’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu.

Bien qu’il s’agisse effectivement d’AirPods 2 renouvelés, ils sont garantis de “fonctionner et ressembler à de nouveaux”. C’est une garantie Amazon, et non une garantie d’un tiers vendeur. Si, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas satisfait de votre achat, vous disposez de 90 jours pour le retourner pour un crédit Amazon ou un remboursement complet. Il n’est peut-être pas livré dans son emballage d’origine, mais tous les modèles AirPods 2 renouvelés ont été soigneusement inspectés par des fournisseurs qui ont été approuvés par Amazon. Et avec cette garantie de 90 jours, vous n’avez rien à perdre et 80 $ à gagner.

