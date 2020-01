Les AirPods Pro sont-ils aussi bons que le Bose QuietComfort 35 II?

Source: Christine Romero-Chan / iMore

J’aime me considérer un peu accro aux écouteurs. Si vous venez dans mon bureau, vous trouverez peut-être au moins deux écouteurs sur mon bureau, et quelques paires de plus cachées dans l’un des nombreux sacs d’ordinateur portable ou sacs à dos. Il y a aussi des écouteurs éparpillés dans la maison. J’ai certainement plus de paires que la personne moyenne, et j’essaie de les utiliser à des fins différentes.

Lors du Black Friday de l’année dernière, j’ai vu que les écouteurs Bose QuietComfort 35 II étaient en vente sur Amazon pour 250 $, et c’était trop bon pour moi de laisser passer. Cela fait des années que je veux une paire d’écouteurs Bose, et honnêtement, comment puis-je refuser une jolie paire d’écouteurs Rose Gold? Oui, je peux aussi être basique. Le Bose QC35 II a maintenant remplacé mes précédents écouteurs à usage quotidien, les écouteurs sans fil Sennheiser Momentum 2.0, et ils sont définitivement ma nouvelle paire préférée.

Mais un mois plus tard, mon mari a réussi à me surprendre avec AirPods Pro pour Noël. Même si je préfère généralement les écouteurs de type supra-auriculaire aux écouteurs intra-auriculaires, je voulais vraiment des AirPods Pro depuis leur sortie l’année dernière, simplement parce que j’avais les AirPod de première génération et que je savais à quel point ils étaient pratiques.

De plus, mon plus gros reproche avec les AirPod de première et deuxième génération était qu’ils n’avaient pas les embouts en silicone qui offrent un meilleur ajustement, ils auraient donc tendance à toujours se sentir lâches lorsque je les utilise. AirPods Pro a changé tout cela.

Alors maintenant que j’ai ma paire de Bose QC35 II et d’AirPods Pro, j’ai décidé de les tester les uns contre les autres.

À propos de cette annulation active du bruit

Donc, la première chose est la première, et c’est l’annulation active du bruit (ANC). Le fonctionnement de l’ANC est que le casque ou les écouteurs mesure, compare et réagit au bruit extérieur actuel, puis l’annule avec un signal audio opposé.

Bose QuietComfort 35 II

Bose est une entreprise connue pour sa qualité sonore et sa psychoacoustique incroyables, c’est pourquoi les écouteurs et les écouteurs de ces derniers sont incroyables et disposent d’une excellente technologie d’annulation du bruit. En fait, c’est pourquoi je veux une paire de Bose depuis un moment maintenant.

Avec le Bose QC35 II, puisqu’il s’agit d’un casque supra-auriculaire, j’ai l’impression qu’ils m’ont coupé du monde extérieur au moment où je les ai mis sur ma tête. Grâce aux coussinets d’oreille en cuir souple, l’anti-bruit de Bose bloque l’agitation de mon environnement. Bien que je n’aie pas encore pris l’avion avec eux, vous verrez beaucoup de gens dans un avion avec des écouteurs comme Bose pour étouffer le bruit de la cabine avec leur technologie ANC.

Jusqu’à présent, je n’ai utilisé le Bose QC35 II que dans des cafés bruyants et à la maison, et je n’entends plus rien une fois qu’ils sont allumés et que j’écoute de la musique. Si rien ne joue, il y aura toujours du bruit avec le niveau élevé d’ANC, mais cela rendra les sons plus durs, comme un mélangeur ou un broyeur, et bloquera même les bourdonnements électriques. Lors de la lecture audio, j’en aurai besoin d’environ 80% du volume pour bloquer complètement le bruit extérieur, selon ce que j’écoute.

Par défaut, le Bose QC35 II est réglé sur des niveaux ANC élevés. Mais vous pouvez utiliser l’application Bose Connect pour désactiver l’ANC ou le régler à un niveau inférieur.

Apple AirPods Pro

Habituellement, nous associons que plus c’est gros, mieux c’est avec des phrases comme «allez grand ou rentrez chez vous». Vous vous attendez donc à ce que le Bose QC35 II soit intouchable en ce qui concerne l’ANC, mais les AirPods Pro sont en fait assez puissants à part entière, ce que j’ai trouvé surprenant.

En raison de la conception intra-auriculaire de l’AirPods Pro grâce aux embouts en silicone, il est capable de bloquer une quantité importante de bruit extérieur au moment où vous les insérez. C’est légèrement moins que ce qui est bloqué avec mon Bose, mais c’est toujours très perceptible, ce qui est impressionnant compte tenu de la taille – les AirPods Pro sont si petits! C’est définitivement la preuve que plus grand ne signifie pas toujours mieux.

Lors de l’utilisation des AirPods Pro dans mon café habituel, l’ANC était suffisant pour désactiver complètement les mélangeurs bruyants, les broyeurs et les bavardages des autres invités pendant que je jouais de la musique. Si rien ne jouait, c’était suffisant pour étouffer le plus de bruit, mais je pense que les Bose sont mieux équipés pour ça.

Ainsi, bien que les AirPods Pro soient petits à l’extérieur, ils fournissent suffisamment d’ANC pour correspondre au Bose QC35 II pour mon utilisation quotidienne.

La transparence change la donne

La plus grande fonctionnalité avec l’ANC d’AirPods Pro qui manque à mon Bose QC35 II est la transparence. Bien que le Bose QC35 II dispose de trois niveaux d’ANC disponibles (haut, bas et désactivé) que vous pouvez basculer dans l’application Bose Connect, ce n’est tout simplement pas la même chose que d’avoir un mode “Aware”, ce que vous obtenez avec les AirPods Pro. Mode transparence.

Avec la transparence, c’est une fonctionnalité qui permet au bruit ambiant d’entrer dans les écouteurs pendant que vous écoutez de l’audio. Non, vous ne désactivez pas exactement l’ANC avec les AirPods Pro, mais il filtre le son extérieur afin que vous puissiez toujours être conscient de votre environnement. C’est particulièrement pratique lorsque vous souhaitez écouter votre musique mais que vous devez savoir s’il y a des voitures qui passent ou entendre votre nom.

Lorsque la transparence est activée dans un espace public comme un café, je peux toujours entendre le bavardage qui se passe autour de moi, mais j’apprécie toujours ma musique ou mon audio. Apple a réussi à équilibrer intelligemment la transparence en filtrant le bruit que nous voulons entendre, comme les moteurs de voiture et les voix, sans trop insister sur les autres bruits ambiants comme les ventilateurs.

Honnêtement, je souhaite que mes Bose QC35 II aient une certaine forme de mode Transparence / Sensibilisation, mais il semble que je vais être SOL à ce sujet. Heureusement, les AirPods Pro l’ont, au moins, et c’est certainement une fonctionnalité qui leur vaut le prix.

Mais qui a la meilleure qualité sonore?

Honnêtement, je crois que le Bose QC35 II sonne mieux que les AirPods Pro, mais je suis sûr que c’est une donnée compte tenu des plus grandes enceintes et d’autres composants. Autant que j’aime les produits Apple, ce ne sont pas ceux que je recommande pour une qualité audio incroyable. Bose est une entreprise spécialisée dans les produits audio, ils ont donc cette réputation. Je ne me considère certainement pas comme un audiophile, mais il est facile de faire la différence entre la qualité sonore avec ces deux produits.

En toute honnêteté, les AirPods Pro ne sonnent pas mal. Oui, je préfère toujours mes écouteurs Bose pour la qualité sonore, mais les AirPods Pro ne sont pas trop minables non plus, compte tenu de la taille avec ANC et Transparence. Pour être honnête, les AirPods Pro sonnent 100 fois mieux que les deux premières itérations, et c’est à cause des embouts en silicone qui offrent un meilleur ajustement, plus sûr et aident à sceller le son. Mais même avec cette amélioration, cela ne correspond pas tout à fait à la qualité que vous obtenez de Bose, ou même d’autres marques haut de gamme comme Sennheiser, Sony, etc.

Donc, pour une qualité sonore supérieure, je vais certainement aller avec le Bose QC35 II. Mais la qualité sonore des AirPods Pro n’est pas non plus à secouer.

Portabilité et commodité

De toute évidence, AirPods Pro gagne par un mile ici. Ils sont livrés dans un petit étui de chargement qui se glisse facilement dans votre poche, ou vous pouvez le transporter dans un étui avec un mousqueton attaché à votre boucle de ceinture. Vous pouvez les emmener partout avec vous, et vous oublierez probablement qu’ils sont même là car ils sont petits et imperceptibles.

Les Bose QC35 II sont des écouteurs supra-auriculaires, vous les aurez donc autour de votre cou, ou pliés et rangés dans l’étui de transport. Et bien sûr, l’étui de transport est agréable et facilite le transport, car il tient dans votre sac d’ordinateur, mais il est encombrant.

En ce qui concerne le confort, honnêtement, ils sont tous les deux à l’aise pour ce qu’ils sont. Le Bose QuietComfort 35 II porte bien son nom, car ce sont certains des écouteurs les plus confortables que j’ai possédés. J’oublie qu’ils sont même sur ma tête après plusieurs heures, grâce au serre-tête rembourré et aux coussinets d’oreille.

Et les AirPods Pro sont beaucoup plus confortables et confortables que les versions précédentes en raison des embouts en silicone – à tel point que j’oublie qu’ils sont parfois dans mes oreilles, même après des heures. C’est impossible avec les AirPod de première génération que j’ai.

Durée de vie de la batterie

Si vous préférez des sessions d’écoute longues et ininterrompues, alors le Bose QC35 II est le chemin à parcourir. Il est commercialisé avec une durée d’environ 20 heures sur une seule charge, ce qui le rend parfait pour des situations comme des vols plus longs. Je peux facilement durer environ une semaine et demie avant de devoir les recharger à nouveau, en fonction de la façon dont je les ai utilisées.

Les AirPods Pro, en revanche, ne durent que quatre heures et demie sur une seule charge complète avec ANC activé (sinon c’est cinq heures). Cependant, étant donné que la mallette de transport les charge également, vous devriez réellement obtenir environ 24 heures au total en tenant compte de la batterie de la mallette de chargement.

Malheureusement, les 24 heures ne sont pas un temps d’écoute continu, donc le Bose QC35 II gagne toujours dans le département de la durée de vie de la batterie pour moi. Cela est particulièrement vrai si vous avez besoin de quelque chose pour un long vol international de plus de cinq heures.

Tout régler

Bien que j’aime davantage le Bose QC35 II pour l’esthétique, la qualité sonore et la durée de vie de la batterie (je les utiliserais certainement pour des vols plus longs), j’aime trop la commodité des AirPods Pro. Je les ai avec moi tout le temps, donc ils sont facilement beaucoup plus accessibles et ils s’adaptent mieux au nouveau design. De plus, avec ANC, la transparence et un son amélioré, il est presque aussi bon que Bose, mais plus facile à transporter. Qui a dit que les grandes choses ne viennent pas en petits paquets?

Les AirPods Pro ont-ils remplacé vos anciens écouteurs pour une utilisation quotidienne? Ou préférez-vous toujours utiliser Bose, Sony, Sennheiser ou une autre marque? Sonnez dans les commentaires!

