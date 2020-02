Les albums alternatifs sont désormais plus intelligents sur Apple Music

Apple Music a désormais une manière beaucoup plus intelligente de gérer les versions d’album alternatives – une copie qu’il a copiée tardivement à partir du service Beats d’origine.

Auparavant, s’il y avait plus d’une version d’un album, elles apparaissaient chacune sur la page de l’artiste, ce qui en faisait une expérience encombrée et déroutante…

Mais Federico Viticci de MacStories a remarqué qu’Apple fait maintenant ce que Beats faisait.

Lorsque d’autres versions d’album sont disponibles, elles sont désormais répertoriées dans une section dédiée aux autres versions sous la liste des pistes d’un album. […]

Cette section rassemble des remasters, rééditions, remixes, démos, éditions de luxe et versions explicites / propres du même album.

Les versions alternatives sont désormais masquées par défaut dans les pages Artiste. Vous ne verrez les suppléants qu’une fois que vous aurez tapé sur la couverture de l’album, ce qui est une façon beaucoup plus nette de le faire.

Par exemple, si vous affichez la page de l’artiste Death Cab for Cutie dans Apple Music, vous verrez Transatlanticism comme l’un des albums du groupe, mais seulement une version de celui-ci afin d’éviter l’encombrement inutile de la liste des albums. Ouvrez cet album, cependant, et vous verrez la section Autres versions contenant les versions Démos et 10e anniversaire.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple Music copie tardivement une fonctionnalité de Beats. En 2018, le service de musique en streaming a finalement séparé les albums des singles et des EP sur la page d’un artiste.

Apple Music a été mis à jour pour mieux séparer les éléments de contenu des pages d’artistes. Auparavant, Apple Music traitait les albums de la même manière que les singles et les EP; ce dernier apparaîtrait comme des listes d’albums de pistes individuelles. Avec une mise à jour en coulisses qui se déroule maintenant, les pages des artistes comportent désormais une section Singles et EP séparée, qui désencombre la section Album pour ne présenter que de vrais albums.

Apple Music a commencé hier à vous permettre de voir votre musique la plus jouée jusqu’à présent cette année.

L’année dernière, Apple a présenté Apple Music Replay, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’avoir une rétrospective des chansons et des albums qu’ils ont le plus écoutés chaque année via différentes listes de lecture. Et maintenant, vous pouvez accéder à votre liste de lecture «Replay 2020» avec les chansons les plus jouées dans votre Apple Music cette année.

