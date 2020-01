Les alertes de localisation en arrière-plan sur iOS 13 réduisent le flux de données vers le secteur de la publicité

Quand Apple a annoncé iOS 13, il a dévoilé de nouvelles fonctionnalités de confidentialité conçues pour limiter ou bloquer la collecte de données. De la fermeture de la porte sur l’inférence de localisation via WiFi ou Bluetooth, à la connexion avec Apple, la société continue de rendre la collecte de données plus difficile pour l’industrie de la publicité.

L’une des fonctionnalités a un impact énorme sur la quantité de données de localisation que les annonceurs reçoivent. Depuis le lancement d’iOS 13 en septembre, les utilisateurs d’iPhone reçoivent désormais des rappels réguliers lorsqu’une application suit leur position. Le rappel donne aux utilisateurs la possibilité de définir le suivi de position sur “Toujours”, “Uniquement en utilisant l’application” ou “Jamais”. Selon DigiDay, cette fonctionnalité réduit déjà la quantité de données de localisation circulant des utilisateurs vers les annonceurs.

Selon Location Services, une entreprise de vérification de localisation, sept utilisateurs d’iPhone sur dix ont téléchargé iOS 13 dans les six premières semaines après le lancement, et quatre-vingt pour cent d’entre eux ont désactivé tout suivi de localisation en arrière-plan. “Les gens ont décidé d’arrêter le partage des données de localisation de leurs téléphones à un niveau universel”, a déclaré Jason Smith, directeur commercial chez Location Sciences.

“Nous voyons moins de données de localisation provenant de la technologie dans le téléphone de quelqu’un, qui est la source la plus précise de données de localisation mobile … à la place, il y a beaucoup plus de données de moindre qualité.”

Benoit Grouchko, qui dirige l’entreprise de technologie publicitaire Teemo, explique que les taux d’activation pour les utilisateurs de partager des données à partir d’applications en arrière-plan sont désormais de 50%, contre près de 100% il y a seulement trois ans.

Le nouveau défi pour les annonceurs dans un marché axé sur la confidentialité est de consacrer du temps et des efforts pour se différencier, explique Raman Sidhu, cofondateur de Beemray.

“L’état de l’industrie des données de localisation est similaire à la plupart des choses dans la technologie publicitaire … quiconque explore la façon de traiter les données de localisation dans un monde axé sur la confidentialité est le mieux placé pour offrir une différenciation et une croissance durables aux annonceurs et aux éditeurs.”

Doug Chisholm, PDG de Rippll, affirme que le secteur des données de localisation continue de croître malgré les nouvelles fonctionnalités de confidentialité déployées pour les utilisateurs d’iPhone.

“Nous sommes toujours contactés par des entreprises de données de localisation qui nous disent qu’elles sont en croissance, et plus important encore … ont plus de données qu’il y a un an … Je n’ai vu aucun changement dans la quantité ou le type des données collectées et vendues. “