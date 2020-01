Les alertes de rappel et les alertes de calendrier comportent un bogue Apple

L’une des choses que j’aime dans l’écosystème Apple est l’indépendance de l’appareil. Je peux recevoir des alertes, des SMS et même des appels téléphoniques sur l’appareil qui se trouve devant moi à l’époque, que ce soit l’Apple Watch, l’iPhone, l’iPad ou le Mac.

Et pour la plupart des choses, cela fonctionne bien…

Par exemple, si je reçois un SMS et le lis sur mon Mac, cela le marquera également comme lu sur mon iPhone et iPad. Si je rejette une notification sur ma montre, cela la rejettera également de mon iPhone. (Non pas qu’il n’y ait pas de place à l’amélioration ici aussi.)

Mais il y a deux exceptions à cela: les alertes de calendrier et de rappel.

Mon écran Apple Thunderbolt Display est mort récemment. En attendant de découvrir le nouveau moniteur LG 38 pouces pour voir s’il coche mes cases, je travaille directement sur mon MacBook Pro tout en utilisant mon iPad Pro 12,9 pouces comme deuxième moniteur à ma gauche (en utilisant Sidecar ), tandis que mon iPhone repose sur un support de charge sans fil à ma droite. Cela signifie que j’ai trois écrans Apple devant moi, et les alertes de calendrier et de rappel apparaissent toutes les trois.

C’est très bien. Étant donné que je ne pouvais être devant que l’un d’eux à un moment donné, c’est ainsi que cela devrait fonctionner. Ce qui ne va pas, c’est que le rejet de l’alerte sur un appareil ne le fait pas pour les autres. Donc, quand je reçois une alerte, j’utilise le trackpad pour rejeter celui de mon Mac, puis je vais vers la gauche pour rejeter celui de mon iPad, et finalement je vais vers la droite pour rejeter celui de mon iPhone.

Cela semble être une lacune idiote dans l’écosystème. Si la mise à jour macOS de cette année doit être une «Snow Leopard», plus axée sur les corrections de bugs et les ajustements que sur les nouvelles fonctionnalités brillantes, ce serait très judicieux d’ajouter à la liste.

Êtes-vous d’accord? Et avez-vous de petits ennuis similaires? Veuillez répondre à notre sondage et partager le vôtre dans les commentaires.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: