les améliorations pourraient déjà être là la semaine prochaine

pomme n’a jamais vraiment touché la conception actuelle de MacBook Air depuis ses débuts en 2018 sauf si vous avez compté l’ajout de True Tone. Maintenant, cependant, il pourrait être proche d’une mise à jour substantielle. Une source MacRumors a déclaré qu’un MacBook Air mis à jour serait lancé la semaine prochaine. Il n’est pas certain de ce que cette amélioration entraînera, mais il est sûr de supposer qu’Apple utilisera le clavier à ciseaux le plus fiable et le plus vendu présenté avec le MacBook Pro 16 pouces.

Le MacBook Air pourrait être mis à jour la semaine prochaine, Kuo respecte généralement ce qu’il annonce

Cela dit, il existe d’autres domaines qui pourraient obtenir des mises à jour. la CPU il est le candidat le plus évident: les processeurs Core basse puissance de 10e génération sont disponibles depuis un certain temps. Même le haut-parleurs pourrait être remis en question. Et il ne fait aucun doute que les options de mémoire et de stockage sont datées: Apple pourrait enfin augmenter l’espace de stockage de base d’Air plus de 128 Go Cette année?

Apple a fourni des mises à jour matérielles à mars au cours des cinq dernières années et l’épidémie de coronavirus ne doit pas dissuader l’entreprise de rompre avec ses habitudes récentes. Aussi, Ming-Chi Kuohistoriquement exact, il a récemment affirmé s’attendre à des MacBook Air et des modèles MacBook Pro mise à jour au deuxième trimestre de l’année.